Nacher známkoval ministra Baxu kvůli poplatkům za TV a rozhlas. Lepšíte se, chválil

Spory o zvýšení poplatků za veřejnoprávní Českou televizi a Český rozhlas patří k tématům, která vyhrocují vztahy mezi vládou a opozicí. Poslanec Patrik Nacher (ANO) a ministr kultury Martin Baxa (ODS) však předvedli, že tomu může být i zcela naopak. Při jednání ve výboru pro mediální záležitosti se k sobě chovali až nezvykle vstřícně, přestože mají na poplatky odlišné názory.

Pane ministře, teď už bych vám dal čtyři minus, obrátil se v průběhu pondělního zasedání výboru pro mediální záležitosti jeho předseda Patrik Nacher z opozičního hnutí ANO s úsměvem na ministra kultury Martina Baxu (ODS). Svá slova přitom zjevně nemyslel příliš zle. A když pak postupně známku vylepšoval až na trojku, bylo jasné, že na jinak velmi časté a napjaté spory mezi opozicí a vládou v tomto výboru tentokrát nedojde.

Téma přitom bylo značně výbušné. Vláda se totiž snaží zvýšit měsíční poplatky za Českou televizi ze 135 na 150 korun a u Českého rozhlasu ze 45 na 55 korun, přičemž opozice se jí v tom snaží už několik měsíců zabránit. Teď už jde do tuhého, protože po projednání výboru pro mediální záležitosti čeká celou sněmovnu jen závěrečné, třetí a definitivně poslední hlasování příslušného zákona. A pondělní hlasování ve výboru mělo naznačit, co by mohlo a nemuselo nakonec projít.

"Jsem rád, že děláte opozici ústupky, za to si zasloužíte lepší známky," vysvětloval Nacher v dobrém rozmaru Baxovi, který podobně vstřícně popisoval, v čem je vláda ochotná opozici ustoupit. Šlo o to, že poplatky nebudou muset hradit například firmy, které zaměstnávají alespoň polovinu občanů se zdravotním postižením.

K příjemné atmosféře při zasedání výboru ovšem přispělo i to, že fakticky o nic nešlo, třebaže na jednání nechyběli samotní šéfové ČT i Českého rozhlasu. I když byl tento výbor pro zvýšení poplatků garanční a teoreticky by hlasování o 80 pozměňovacích návrzích ve výboru mělo ukázat, jak by mohly návrhy dopadnout i na schůzi celé sněmovny, realita byla jiná.

Vyrovnané síly

Protože chyběl jeden vládní poslanec, síly vládních a opozičních poslanců byly vyrovnané - a většina hlasování skončila nerozhodně. Takže výsledek vůbec nic neznamená. Jakmile ale bude jednat celá sněmovna a vládní většina přijde v plném počtu, tak už opozici přehlasuje.

Z výboru tak bylo zřejmé jen to, že ministr a vládní většina trvá na zvýšení poplatků, zatímco opozice je proti. Baxa například připomněl, že ČT si kvůli nízkým poplatkům musela vzít ze své rezervy sto milionů korun a propouští stovku zaměstnanců. "Říkám to v souvislosti s veřejnou debatou, zda ČT a Český rozhlas šetří a zda propouští zaměstnance. Děje se to v důsledku toho, že poplatky obou médií už nebyly zvedány po dobu, která se blíží 20 letům," řekl ministr.

Ten také několikrát zdůrazňoval, že navržené zvýšení poplatků je podle něj velmi mírné. "Těch 15 korun pro ČT a 10 korun pro Český rozhlas je únosných, navržený valorizační mechanismus je také velmi uměřený a dává médiím veřejné služby nějakou stabilitu," uvedl Baxa. Rovněž avizoval, že vláda nadále prosazuje i poplatky za chytré telefony a poplatky od firem.

"Náš návrh slouží ke stabilizaci obou médií, která se dostávají do ekonomické tíže. Pokud bude náš návrh schválený, tak dopad na většinu domácností bude velmi uměřený. Celkem 3,3 milionu domácností bude platit měsíčně v součtu o 25 korun více, což je podle mě částka velice únosná a lidé budou za to dostávat obsáhlou veřejnou službu," hájil obě média ministr kultury.

Nacher: Je to nespravedlivé a nelogické

Opozice z hnutí ANO a SPD je jednoznačně proti růstu poplatků. Protože ale nemá dost hlasů na to, aby při rozhodování uspěla, přichází s různými pozměňovacími návrhy. Od toho, aby vláda od zdražení upustila, až po různé výjimky, aby poplatky nemuseli platiti majitelé chytrých telefonů či různé spolky a dobročinné organizace.

Takové návrhy hájil především Patrik Nacher, podle něhož měla vláda raději prosadit ještě vyšší poplatky než chtít peníze po majitelích smartphonů. "Za mě se z toho stává taková daň z internetu. Chápu, proč toto navrhujete, protože jinak byste museli poplatky za televizi zvýšit víc, ale kdybych si měl vybrat, tak mně nepřijde úplně fér zvolené řešení," prohlásil Nacher.

Podle něho lidé dávají najevo, že když nemají televizi, ale chytrý telefon, tak zjevně není jejich prioritou dívat se na televizi. "Je velká pravděpodobnost, že někdo takový, kdo má notebook, tablet nebo mobil bude platit za službu, kterou nečerpá," dodal Nacher. S tím, že podobně to vidí i s povinností firem s více než 25 zaměstnanci platit poplatky. "Nedává mi to logiku, že firmy mají platit bez ohledu na to, v jakém provozu jejich zaměstnanci pracují. Existují provozy třeba s tisíci zaměstnanci, kteří ani teoreticky nemůžou televizi v práci sledovat. Je to nespravedlivé a nefér," zdůraznil.

Kdy přesně proběhne závěrečné rozhodování o zvýšení poplatků, není jasné. Opozice vystupuje tak, aby hlasování co nejvíce oddalovala, takže sněmovna věnovala v prvním a druhém čtení zákonu mnoho desítek hodin. Nakonec vládní většina zkrátila vystoupení na dvakrát deset minut pro jednoho poslance, což opozice označila za omezení svobody mluvit. Původně přitom měli lidé platit zvýšené poplatky už od začátku letošního ledna, nyní to vypadá spíše na leden roku 2026. Ovšem pokud by vládl od příštího roku Andrej Babiš a jeho hnutí ANO, je možné, že by systém financování veřejnoprávních médií byl jiný.

VIDEO: Zvýšení poplatků je únosné, tvrdil ministr Baxa z ODS. V mnohém s vámi nesouhlasím, oponoval Nacher z ANO.