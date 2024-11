Tři kanály, méně zpravodajů i dokumentů. Tak by musela škrtat ČT bez zvýšení poplatků

V případě nezvýšení televizních poplatků směřuje Česká televize ke snížení počtu kanálů ze šesti na tři. Zasáhlo by to i zpravodajství a publicistiku. Ředitel veřejnoprávní televize Jan Souček to řekl v rozhovoru pro web Info.cz. Varianta, že by zákonodárci poplatky projednali až ve druhém čtvrtletí příštího roku, není podle něj "žitelná."

Souček tak reagoval na vyjádření předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy, který na konci října řekl, že zvýšení poplatků pro Českou televizi (ČT) a Český rozhlas letos sněmovna už nestihne prosadit. Předloha je nyní před druhým čtením.

Výsledkem nezvýšení televizního poplatku od nového roku by podle Součka bylo to, že v prvních měsících příštího roku by začala zásadní redukce současného modelu veřejnoprávní televize. Česká televize by podle něj nemohla utrácet za hranou tvorbu a velké dokumenty tolik peněz jako dosud.

"Pokud se poplatky od začátku roku nezvýší a my reálně pojedeme podle rozpočtu nazvaného Armageddon, který jsme už odevzdali Radě ČT, tak to radikálním způsobem zasáhne i do zpravodajství a publicistiky," řekl Souček. Úspory by se podle něj týkaly originálních produktů, které vznikají pro zpravodajský kanál ČT24, a dotkly by se například i pozic zahraničních zpravodajů.

Pokud by na rozpočtovou variantu "Armageddon" skutečně došlo, pak v příštím roce ještě ČT udrží sestavu kanálů, která je nyní v provozu, minimálně ještě v prvním pololetí. "Nicméně v horizontu jednoho roku by došlo i k jejich podstatné redukci," upozornil Souček. Veřejnoprávní televize by tak podle něj směřovala ke snížení počtu kanálů ze stávajících šesti na tři, a to ČT1, ČT2 a ČT24. Jako doplněk k nim by fungoval ještě sportovní kanál, protože sportovní práva se nakupují dlouho dopředu.

Novela zákonů o veřejnoprávní televizi a rozhlasu má od ledna zvýšit poplatek pro veřejnoprávní televizi o 15 korun na 150 korun měsíčně a pro rozhlas o deset korun na 55 korun za měsíc. Počítá také s pravidly jejich valorizace v případě, že součet ročních měr inflace přesáhne šest procent.

Předloha také rozšiřuje okruh poplatníků. Domácnosti mají nově platit za zařízení schopné jakýmkoli způsobem přijímat vysílání, tedy i prostřednictvím internetu, nejen s televizním či rozhlasovým přijímačem jako dosud. Úhrada se tedy má týkat i domácností, které používají takzvaný chytrý telefon, tablet či počítač. Předloha navíc obsahuje změnu plateb pro právnické osoby. Výše poplatku by už neměla záviset na počtu přijímačů, ale na počtu zaměstnanců. Změny by měly podle vlády zajistit udržitelnost financování a nezávislost dvojice veřejnoprávních médií.

Veřejnoprávní televize letos hospodaří s rozpočtem 7,95 miliardy korun a rozhlas má mít výnosy a náklady 2,37 miliardy korun. Díky novele by ČT získala příští rok do rozpočtu 865 milionů korun navíc a ČRo 331 milionů korun navíc. Novela na druhou stranu mimo jiné omezuje oznámení o sponzorování televizních nebo rozhlasových pořadů na 260 hodin za rok, což je asi 85 procent stavu z loňska.