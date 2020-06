Na Teplicku začali volit Kuberova nástupce v Senátu. Vybírají z devíti kandidátů

Na Teplicku začaly v pátek v 14:00 doplňovací volby do Senátu, v nichž se rozhodne o nástupci Jaroslava Kubery (ODS), který v lednu zemřel. Vítěz voleb se ujme mandátu v horní parlamentní komoře na zbytek Kuberova funkčního období, tedy do 13. října 2024. Voliči vyberou nového senátora z devíti kandidátů. Čas na to mají do sobotních 14:00, kdy se volební místnosti uzavřou.

Hlasování doprovází kvůli epidemiologické situaci zvýšená hygienická opatření. Lidé musí mít při vstupu do budov roušky, které si sejmou jen kvůli ověření totožnosti. Všude bude k dispozici také dezinfekce a volební komisaři budou mít mezi sebou rozestupy. Ve volebních místnostech budou lidé upozorněni rovněž na to, že z registrovaných adeptů dodatečně odstoupil Tomáš Tožička, který měl kandidovat za Piráty. Důvodem byla jeho kontroverzní vyjádření na sociálních sítích. Z původně oznámených deseti kandidátů, jejichž hlasovací lístky dostali i do poštovních schránek, tak budou občané vybírat z devíti. Související Stahuji kandidaturu do Senátu, oznámil po kritice a žádosti Pirátů Tožička Volební účast při posledních senátních volbách na Teplicku v roce 2018 činila v prvním kole 35,64 procenta a ve druhém kole 15,73 procenta. Kubera tehdy zvítězil nad ředitelem teplického gymnázia Zdeňkem Bergmanem, který kandiduje za hnutí Senátor 21 s podporou TOP 09, Liberálně ekologické strany a Strany zelených znovu. Mandát chce získat i teplický primátor Hynek Hanza (ODS) nebo ústecký hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM). Lidé měli nového senátora volit na přelomu března a dubna. Vláda ale hlasování odložila kvůli krizovým opatřením v souvislosti s epidemií koronaviru. Nejvyšší správní soud následně uvedl, že kabinet jednal mimo své pravomoci. Proti postupu kabinetu se ohradil i Senát a vyzval vládu, "aby ani v současné mimořádné situaci nerezignovala na výkon státní moci výhradně v mezích jí vymezených pravomocí a působnosti". Vláda poté schválila nový zákon, kterým konání voleb určila nejpozději na červen. Kdo kandiduje do Senátu na Teplicku Bohumil Ježek (SPD) - 43 let, pedagog, člen zastupitelstva Ústeckého kraje, Ústí nad Labem Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO) - 42 let, starostka města Bílina, Bílina Eugen Sigismund Freimann (nestr. za Rozumné) - 59 let, vysokoškolský pedagog, Teplice Oldřich Bubeníček (KSČM) - 67 let, novinář, hejtman Ústeckého kraje, Bílina Hynek Hanza (ODS) - 42 let, primátor města Teplice, Teplice Jana Syslová (STAN) - 46 let, starostka, Hrobčice kandidát odstoupil Zdeněk Pešek (Trikolóra) - 60 let, ředitel Střední školy obchodu a služeb Teplice, Teplice Zdeněk Bergman (nestr. za Senátor 21) - 60 let, ředitel gymnázia, Teplice Zbyněk Šimbera (ČSSD) - 56 let, starosta, Duchcov Zdroj: Volby.cz