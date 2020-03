Stahuji kandidaturu do Senátu, oznámil po kritice a žádosti Pirátů Tožička

Pobouření vyvolal zejména příspěvek z jeho bývalého facebookového profilu, v němž psal o "brutální okupaci Palestiny" a genocidě jejích obyvatel "izraelskými okupačními vojsky" a který doprovodil koláží spojující Davidovu hvězdu a hákový kříž.

Předsednictvo Pirátů se kandidaturou Tožičky zabývalo na pondělním jednání a usneslo se, že požádá nestranického kandidáta nominovaného krajskou pirátskou organizací o stažení kandidatury. "Zvolená forma vyjádření na sociálních sítích k operaci Lité olovo z roku 2009, jakkoliv odmítáme, že by byla projevem antisemitismu, není pro Piráty přijatelná," uvedlo předsednictvo.

Operaci Lité olovo zahájil Izrael 27. prosince 2008 bombardováním Pásma Gazy s cílem přimět tamní vládnoucí palestinské hnutí Hamás, aby přestalo ostřelovat raketami izraelské území. V Pásmu Gazy bylo zabito 1200 Palestinců a dalších asi 5000 bylo zraněno. Proti izraelské operaci se konala ve světě řada demonstrací, protesty byly i v Česku.

Pirátské předsednictvo v pondělí uvedlo, že Tožičkovo 11 let staré vyjádření k událostem považuje za nepřijatelné. Podle nich to však neospravedlňuje urážlivé reakce, které se nyní vůči Tožičkovi objevily po zveřejnění jeho starého příspěvku. "Zdůrazňujeme, že kandidát svou celoživotní prací nejen v oblasti sociální a rozvojové pomoci dokládá své hluboké humanistické cítění a je za ním celá řada úspěšných projektů," uvedlo předsednictvo.

Odborníka na regionální rozvoj Tožičku nominovala do doplňovacích voleb ústecká krajská organizace Pirátů. Jeho kandidaturu následně kritizoval vedoucí administrativního odboru Pirátů Petr Vileta, k němuž se připojilo přes sto dalších členů. Vileta napadal zejména Tožičkova vyjádření na sociálních sítích, která považoval za ultralevicová. Kandidát na senátora mimo jiné uváděl, že kapitalismus je zločin proti lidskosti a že centristé v médiích jsou ohrožením demokracie. Piráti nicméně v únorovém hlasování členské základny odmítli návrh na to, aby byl Tožička z voleb stažen.

Doplňovací volby na Teplicku se uskuteční na konci března. Vypsány byly po lednovém úmrtí předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS). O senátorské křeslo se po Tožičkově rezignaci bude ucházet deset lidí.

