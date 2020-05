Kubera zemřel na infarkt, ukázala pitva. Možnost otravy však nikdo neprověřil

Zpráva z pitevního protokolu ukázala, že bývalý předseda Senátu Jaroslav Kubera zemřel na infarkt, jak se původně předpokládalo. Informovala o tom Kuberova dcera Vendula Vinšová na svém Facebooku. Podle jejích slov ale možnost otravy, na niž s matkou upozorňovala, nikdo neprošetřoval.

Vinšová na Facebooku uvedla, že pitva byla podle zprávy provedena 21. ledna, tedy hned druhý den po Kuberově úmrtí. Rodina na výsledky pitvy čekala více než tři měsíce, dcera zesnulého předsedy Senátu to označila za nesmyslné zdržování.

"Jako příčina smrti je uveden infarkt myokardu, o kterém se celou dobu spekuluje, a který zmínila i paní primářka při osobní schůzce 6. února. Ve zprávě pak také uvádí, že byl preventivně zajištěn materiál na toxikologické vyšetření, k němuž vzhledem k jednoznačnému pitevnímu nálezu není indikace ani dodatečně požadavek na analýzu nebyl vznesen," řekla Vinšová s tím, že společně se svou matkou naopak upozorňovala na možnost otravy, a to jak při osobní schůzce s lékařkou, tak v podané stížnosti.

Na možnost, že mohl být bývalý předseda horní komory otráven, upozornila Vinšová se svou matkou v pořadu České televize 168 hodin. Podle jejich společného vyjádření se začal chovat divně po setkání prezidentem Milošem Zemanem, kde probírali Kuberovu plánovanou cestu na Tchaj-wan. Právě tam na Hradě měl Kubera dostat dopis, v němž čínské velvyslanectví vyhrožovalo Česku odvetou, pokud se cesta uskuteční.

Podle Kuberovy manželky tlak vyvrcholil po schůzce s čínským velvyslancem. Ve 168 hodinách naznačila, že byl na setkání sám a nikdo neví, co se na ní dělo nebo co mu bylo podáno. Po schůzce se Kuberovi doma udělalo nevolno. "Vysloveně jsme psali, že je podezření, že táta nezemřel přirozenou smrtí a žádáme o prošetření provedení pitvy, protože nám nikdo nebyl schopen říct, co všechno se bude zkoumat," uvedla Vinšová. V České televizi uvedla, že podle lékařů byl zmiňovaný infarkt právě již z pátku.

Na možnost otravy prý společně se svou matku lékařku upozornila. "Když jsme vyloženě 'natvrdo' zmínili, že není vyloučena možnost otravy, paní primářka nám k tomu řekla, že i kdyby tam něco bylo, za dva dny je to z těla pryč a nikdo nic nepozná - jinými slovy, zkoumat to je vlastně zbytečné," konstatuje v prohlášení Vinšová.

Závěr protokolu rodina konzultovala s Kuberovým ošetřujícím lékařem. "Kromě plic, které odpovídaly tátovu kouření (mj. paní primářka nám při schůzce řekla, že na to jak kouřil, jsou plíce v pohodě), byl opravdu zdravý a spokojený člověk a sám nepochybuje o tom, že infarkt byl vyústěním toho šíleného psychického tlaku, kterému byl vystaven, neboť znal otce jako aktivního sportovce, který subjektivní potíže ve smyslu sklerotických změn cévního řečiště nikdy neudával," dodala Vinšová.

Kauzu okolo výhrůžného čínského dopisu, na němž byl přípis hradní kanceláře, nedokázal dosud nikdo z prezidentova okolí uspokojivě vysvětlit. Prezident Miloš Zeman se má příští úterý sejít se současným předsedou Senátu Milošem Vystrčilem, který jej o vysvětlení opakovaně žádá již od poloviny března.

Podle informací Deníku N požádal o vypracování dopisu čínské velvyslanectví prezidentův kancléř Vratislav Mynář s cílem zjistit, jak bude Čína reagovat. Mynář informaci Deníku N již dříve popřel, okolnosti nepřišel vysvětlit ani na žádost sněmovního zahraničního výboru. Dokument z čínského velvyslanectví byl nalezen v Kuberově pozůstalosti.

