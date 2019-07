Na squatery s obuškem. Strážníka kvůli násilí stíhá policie, místo ulice hlídá šatny

Obviněný strážník působí u městské policie více než 10 let. | Foto: ČTK

Silně potlučený muž a žena skončili podle zjištění deníku Aktuálně.cz po zákroku jednoho ze strážníků pražské městské policie. K hrubé síle sáhl při vyklízení nelegálně obývaného objektu v pražském Podolí, na dvojici vytáhl teleskopický obušek. Kriminalisté ho už obvinili ze dvou trestných činů. Do definitivního uzavření případu nesmí do terénu a pobírá nižší plat.

"Jednání je kvalifikováno jako pokus trestného činu těžkého ublížení na zdraví a zneužití pravomoci úřední osoby," potvrdil deníku Aktuálně.cz Aleš Cimbala, mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze, jež vyšetřování dozoruje. "Jednání, které je obviněnému kladeno za vinu, se měl dopustit v souvislosti s vyklízením squatu, kdy vůči poškozeným opakovaně použil teleskopického obušku," dodal.

Incident se odehrál na jaře v opuštěném soukromém objektu v ulici Nad Ondřejovem v pražském Podolí. Jeden z místních přivolal 5. dubna hlídku městské policie, kterou upozornil na nelegální pobyt několika lidí v budově bývalé mateřské školy. Stěžovateli vadila nejen přítomnost squaterů, ale také jejich chování.

"V oznámení občan sdělil, že se v tomto objektu opakovaně zdržují osoby, které nejen že jsou v objektu neoprávněně, ale neustále se dopouštějí dalšího protiprávního jednání - narušování veřejného pořádku a obtěžování obyvatel okolních domů," sdělila Aktuálně.cz mluvčí pražské městské policie Irena Teplá.

Hlídka začala po příjezdu místo vyklízet. Zákrok se ale vyhrotil, jeden ze strážníků, Jan B., vytáhl obušek. "Mezi jedním strážníkem a dvěma osobami došlo k potyčce, která nakonec vyústila v trestní stíhaní našeho strážníka," poznamenala mluvčí Teplá. Okolnosti konfliktu nejsou jasné.

Než se případ uzavře, strážník hlídá kolegům šatny

Podle informací Aktuálně.cz strážník použil hrubou sílu proti muži a ženě. Zákrok vedl velmi tvrdě, dvojice měla mít po ranami obuškem zlomených několik kostí. Nepřímo to potvrzuje i mluvčí pražských žalobců Cimbala. "Lze se přidržet znění trestního zákoníku, který předpokládá, že jednání útočníka vyvolalo vážnou poruchu zdraví," podotkl.

Jana B. kriminalisté obvinili hned druhý den po zákroku. Závažnost případu dokládá to, že jeho vyšetřování dozoruje městské státní zastupitelství, nikoliv obvodní. Policie se k uzavření kauzy a jejího případného předání do rukou žalobce zatím neblíží. Podle informací Aktuálně.cz se čeká například na výsledky zdravotního posudku, jenž má popsat stav zraněných.

"Strážník byl v souladu se zákonem převeden z výkonu služby a přeřazen na jiný organizační článek, kde není ve styku s veřejností," popsala mluvčí Teplá, jak vedení městské policie s Janem B. po jeho excesu naložilo. Podle informací Aktuálně.cz nyní pracuje v budově Útvaru vzdělávání městské policie v Praze 8 v ulici Kundratka, kde hlídá šatny užívané strážníky a adepty na tento post během kondičních cvičení.

Na místě zůstane až do doby, dokud se jeho kauza pravomocně neuzavře. Během této etapy pobírá i snížený plat, podle informací Aktuálně.cz by měl inkasovat půlku svého běžného příjmu. Přišel také o všechny příplatky. Zhruba pětatřicetiletý Jan B. platil za zkušeného strážníka, u městské policie působí více než deset let.