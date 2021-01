Senioři se nebojí, o vakcínu mají zájem. Domovy je však zatím nemají čím očkovat

V domovech pro seniory je o očkování proti koronaviru velký zájem. Většina těchto zařízení však dosud nemohla s vakcinací začít. Zhruba třetina s ní dokonce začne nejdříve za pět týdnů. Vyplývá to z průzkumu Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Vakcíny nyní přednostně putují hlavně ke zdravotníkům.

Klienti i zaměstnanci domovů pro seniory patří mezi ty, které chce ministerstvo zdravotnictví co nejrychleji naočkovat proti koronaviru. Právě domovy seniorů byly a jsou častými ohnisky nákazy, což často končí tragicky. Staří lidé patří mezi nejohroženější skupiny obyvatel a jsou těmi, kdo na covid nejčastěji umírají.

Očkování je sice dobrovolné, vypadá to ale, že v domovech seniorů o něj zájem bude. Asociace poskytovatelů sociálních služeb provedla průzkum mezi 283 zařízeními sociálních služeb. Vyplynulo z něj, že by se rádo nechalo očkovat 73 procent klientů těchto služeb.

Přes velký zájem však zatím není seniory čím očkovat. Vakcíny se na ně ještě nedostaly, kraje je distribuují zdravotníkům. S očkováním seniorů se nezačalo ani například ve Středočeském kraji, který dosud obdržel zhruba patnáct tisíc vakcín.

"Jedná se o množství, které bylo potřeba ve zdravotnických zařízeních. Nejdříve šly vakcíny k prioritním skupinám zdravotníků, tedy jenom těm, kteří působí na covid odděleních. Teď přichází na řadu zdravotníci z dalších oddělení. A teprve v tomto týdnu se budou očkovat zaměstnanci sociálních služeb. Do pátku 15. ledna budeme znát počty zájemců ze strany klientů sociálních služeb," uvedla středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Chybí vakcíny i potřebné pomůcky

Podle zmíněného průzkumu s očkováním zatím nezačala naprostá většina (91 procent) domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních služeb. A přibližně třetina domovů s očkováním začne nejdříve za pět týdnů. Kromě toho, že zatím nemají k dispozici vakcíny, některým chybí i potřebné pomůcky, například injekční stříkačky.

"Informace k očkování nejsou vůbec či přicházejí se zpožděním, a tím poskytovatelé nemají potřebný čas na přípravu podmínek k očkování," stojí v průzkumu, který má redakce Aktuálně.cz k dispozici.

V některých krajích už přesto očkování v domovech pro seniory začalo. Ve středu s ním začali například v Plzeňském kraji, kde ho zajišťují mobilní týmy z krajských nemocnic.

V Libereckém kraji začalo očkování seniorů v úterý. Do konce ledna chtějí naočkovat většinu klientů a pracovníků pobytových zařízení, kteří o to projeví zájem. Celkem by se v kraji mělo naočkovat 1950 uživatelů sociálních služeb. "Z toho je připraveno se naočkovat 1412 klientů, což je zhruba 72 procent," uvedl náměstek hejtmana Petr Tulpa.

Podle odhadů předsedy Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého by za dva týdny mohla mít očkování za sebou polovina zařízení sociálních služeb, záležet bude na dodávce vakcín či zásobě jehel a stříkaček. V regionech však jsou podle něj stále zařízení, která úřady kvůli očkování ještě nekontaktovaly. "Proočkováno je nyní šest procent zařízení," uvedl Horecký.

Senioři se těší na vycházky či návštěvy

Vysoký zájem seniorů žijících v zařízeních sociální péče dokládají i ředitelé domovů. "Očkování máme za sebou, byli jsme pilotním domovem v rámci Olomouckého kraje. Zájem odhaduji tak na 95 procent," uvedla ředitelka Domova pro seniory v Tovačově Lenka Olivová. Neočkovali se podle ní senioři, kteří měli zrovna covid, nebo několik klientů, u nichž si to třeba nepřáli jejich opatrovníci.

"Senioři tomu byli hodně nakloněni. Jednak sledují pořád zprávy nebo jim to vysvětlily naše zdravotní sestry, které dostaly pokyn nikoho nepřesvědčovat ani neodrazovat, zkrátka podat věcné informace. Dost to také konzultovali s rodinou. Nezaznamenali jsme, že by měl někdo strach, oni se spíš těšili: Konečně budeme moct normálně žít," uvedla Olivová.

V Domově pro seniory Štíty-Jedlí na Šumpersku se chce nechat očkovat 48 klientů z 51. "Máme seniory, kteří hodně čtou, poslouchají rádio i televizi a informace si přebrali natolik dobře, že se chtějí nechat očkovat. Očekávají také, že by díky tomu mohli získat určité výhody, třeba v rámci vycházek či návštěv," uvedl ředitel zařízení Michal Pospíšil.

V pelhřimovském domově pro seniory má zájem o očkování 99 klientů, pouze pět jich vakcínu nedostane. "Ve třech případech to nedoporučil lékař, neboť se jedná o osoby v terminálním stadiu. Dvě osoby nechtějí z principu - nikdy se očkovat nenechaly a nechtějí ani nyní," sdělila ředitelka domova Petra Kratochvílová.

Nižší zájem o vakcínu zaznamenali autoři průzkumu mezi zaměstnanci sociálních služeb, očkovat se jich chce nechat jen zhruba polovina. Autoři průzkumu to přisuzují nedostatku relevantních informací a nulové informační kampani.

"Zájem zaměstnanců v některých zařízeních se liší, roli v tom hraje i bezprostřední osobní zkušenost. Ukazuje se, že pokud například v daném zařízení došlo k úmrtí klientů nebo někoho z okolí zaměstnanců na covid-19, je zájem o očkování vyšší," uvedl Horecký.

Kraje nedostaly čas systém otestovat

V pátek má být spuštěn systém pro registraci seniorů starších osmdesáti let, kteří mají zájem nechat se očkovat a žijí mimo pobytová zařízení. Někteří hejtmani ale upozorňují, že centrální registrační systém nemohli s dostatečným předstihem otestovat.

"Teprve v noci jsme dostali přístupové kódy, abychom mohli systém otestovat," řekl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Kraj chce zřídit zvláštní telefonní linku, která pomůže s registrací seniorům, kteří nemají internet nebo někoho blízkého, kdo by jim s objednáním očkování pomohl.

Středočeská hejtmanka dostala přístupové údaje ve středu ráno. "Byli jsme požádáni, abychom je nedistribuovali dál, protože armáda už musela odrážet hackerské útoky a na systému pracují. Fundované připomínky jednotlivých krajů armádní tým bere v potaz a snaží se je zapracovat. Pořád to ale nemáme osahané," uvedla Pecková. Žádá také, aby se do systému nesnažil registrovat nikdo, komu není nad 80 let. "Nechme to seniorům, ať systém hned nezkolabuje pod náporem," dodala.

