S očkováním a novou mutací hrajeme o čas. Zlepšení teď nic neznamená, říká matematik

"Zlepšení v počtu nakažených je fajn, ale nic moc to teď neznamená, klíčové je stihnout naočkovat seniory dřív, než nová mutace viru převáží tu starou," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz matematik a ředitel Centra modelování biologických procesů René Levínský, který spolupracoval na protiepidemickém systému (PES). Dodává, že nástup nové mutace nikdo nesleduje, a data pro predikci tak chybí.

Čím je poměrně strmý pokles v počtu nakažených v posledních třech dnech způsoben?

Podle mě není až tak strmý, spíš čísla předtím byla vyšší, protože se lidé testovali až po Vánocích, navíc v posledních dnech klesl i počet testů. Upřímně, teď řeším hlavně očkování. Jsem ale přesvědčen, že v této chvíli epidemie pomalu klesá.

Kdy myslíte, že se do čísel začne promítat očkování?

To je nyní tak trochu souboj toho, zda se do čísel začne dříve promítat očkování, anebo nová verze viru B117 (tzv. britská mutace). Je to souboj s časem, zda se to začne zlepšovat a "vyhraje očkování", nebo zhoršovat a převládne nová mutace. Z počtu momentálně nasmlouvaných vakcín vidíme, že v případě optimální alokace je možné do 15. února jednou naočkovat všechny občany nad 80 let a čtvrtinu z nich dvakrát. Tím bychom si velmi pomohli a pak by se dalo pokračovat tak, abychom měli lidi nad 70 naočkované řekněme do půlky března.

Co by se stalo, pokud bychom to nestihli?

Pokud to nestihneme do půlky března, tak jsme ve velkých problémech, protože co teď modelujeme, je právě souboj dvou strainů (mutací) - to znamená "britského" a "starého". Odhadujeme, že v nějaké perspektivě dvou až tří měsíců by se měly ty dvě mutace v Česku vyrovnat. To znamená, že po dvou až třech měsících začne převažovat ta britská mutace. Pokud se tak stane, dostaneme se do totálního pekla, takže je opravdu potřeba naočkovat seniory do této chvíle. Pak by sice začali kvůli britské mutaci nemocní přibývat, ale rizikoví pacienti by byli z velké části chráněni.

Sleduje se nějak příchod nové mutace?

Bohužel ne. Na ten počet nakažených novou mutací v tuto chvíli nejsou žádná data, protože vláda vzorky nesekvenuje, přitom je to levné a pro výpočty bychom to potřebovali. Mohli bychom díky tomu mít výhled na dva až tři měsíce dopředu, protože bychom věděli, kolik tu nakažených zmutovaným virem je.

Takže další vývoj směrem k nižšímu počtu nakažených se nedá právě kvůli nové mutaci a nedostatku dat v tuto chvíli předpovídat?

Přesně tak, nechci moc mluvit o tom, co znamenají čísla za posledních pět dnů. Nechci znít arogantně, ale úplně mě to v tuto chvíli nezajímá. Je to fajn, ale zároveň jsou data hrozně rozbitá Vánoci a před Vánoci se to zase rozbilo antigenním testováním. Krátkodobé predikce jsou problematické.

Lze i bez potřebných dat, která jste zmínil, něco odhadnout?

Víme opravdu hrozně málo o tom, jak se sem nová mutace dostává. Zkoušeli jsme to namodelovat, a kdyby s novou mutací přišlo například tisíc lidí, vychází to, že by se poměr mezi starým a novým strainem vyrovnal a otočil za tři měsíce. Pokud by to bylo více než tisíc lidí, mohlo by to být za dva měsíce. Z mého pohledu je půlka března stěžejní a je naprosto nutné, abychom do tohoto data měli naočkovanou rizikovou skupinu, a je potřeba to směrovat tímto směrem.

V čem je nová mutace nebezpečnější?

Nová mutace se šíří mnohem rychleji. Má mnohem vyšší reprodukční číslo a lépe se v populaci množí. Její R je vyšší o řekněme 0,4 až 0,8, má více "potomků" a je jí tak zkrátka více než té původní. V tuhle chvíli je reprodukční číslo cca 0,9 a pomalu klesáme, ale kdybychom se chovali stejně a měli jsme tady ten nový virus, je reprodukční číslo vyšší než 1,3. Vidíme tedy, že i když jsme v 5. stupni schopni reprodukční číslo starého strainu stlačit pod jedničku, tak s novým strainem by nám stávající stupnice a ani její pátý stupeň už nepomohly.

Jsou otevřené podniky slabým místem v opatřeních?

Tady pořád z nějakého důvodu všechny ty montovny jedou tak, jak jely, a nikdo se jich nijak nedotkl. Když jsme se bavili v listopadu o indexu rizika pro vládu, chtěli jsme, aby podniky - v případě, že zůstanou otevřeny - testovaly. Vlastně je úplně absurdní, že pro podniky platí jiná, naprosto specifická pravidla - ve chvíli, kdy se v pátém stupni mohou sejít pouze dva lidé, tak na těchto pracovištích může být lidí "nekonečně mnoho". Není potřeba, aby ty podniky zavíraly, stačí, aby si vybraly ze tří možností. Za prvé: v podniku se bude setkávat stejné množství lidí jako jinde, tedy v této chvíli dva. Za druhé: podnik přejde na home office. Za třetí: podnik bude své zaměstnance každých pět dní testovat. AG test stojí dnes sto padesát korun i méně. Správné řešení tedy podle mě je v podnicích testovat. Zodpovědné podniky to dělají, to samé by se mělo dít ve školách. Antigenní testy nejsou nic komplikovaného. Chce to nespoléhat se jen na očkování, které je sice světlem na konci tunelu, ale bylo by chybou nepoužívat věci, které máme k dispozici už nyní.

Dá se podle vás říci, kdy by se mohly otevírat restaurace a obchody?

Říct kdy, to by bylo myslím hodně nezodpovědné a chtěl bych k tomu říct jen to, že by bylo opravdu dobré, aby se od sebe oddělovaly vzorky, abychom věděli, jaký druh mutace tady máme a co můžeme očekávat. Dávat lidem plané naděje je úplně to nejhorší.