Hrad, který kritizuje BIS, najal jejího dosavadního šéfa analytiky

Miloš Zeman pracovníky BIS, která má v popisu práce Česko chránit před špiony či teroristy, označuje za "čučkaře". Přesto nyní Hrad dle zjištění Aktuálně.cz najal dlouholetého šéfa analytiky BIS Jiřího Roma. Muž, u něhož se sbíhaly utajené informace, je vnímaný jako kritik nynějšího ředitele BIS Michala Koudelky. Co bude novým úkolem exkontrarozvědčíka na Hradě, mluvčí Jiří Ovčáček neupřesnil.

Ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka sice od americké CIA vloni dostal nejvýznamnější vyznamenání, prezident Miloš Zeman ovšem mezi jeho příznivce nepatří. Koudelka od svého nástupu do funkce v roce 2016 varuje proti hrozbám z Ruska a Číny. Zeman má naopak k oběma režimům přívětivější vztah. Přes opakované návrhy vlády prezident Koudelku odmítá povýšit do generálské hodnosti a celou tajnou službu v minulosti označil za "čučkaře".

Radiožurnál na začátku srpna informoval, že dlouholetý šéf analytiky BIS Jiří Rom tajnou službu opouští. Pro kontrarozvědku pracoval dvě desítky let. Aktuálně.cz zjistilo, že člověk, který měl přístup k vysoce citlivým informacím, které BIS shromažďuje, a v minulosti se netajil kritikou jejího ředitele Koudelky, zamířil do kanceláře prezidenta.

Čemu přesně se bývalý vysoký důstojník BIS bude na Hradě věnovat, mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček odmítl upřesnit. "U funkcí, jejichž výkon je spojen se znalostí řady citlivých informací, je v zájmu České republiky, aby se s odcházejícím pracovníkem dohodla, kde a za jakých podmínek bude působit. KPR zjistila, že v případě pana J. Roma k takové dohodě nedošlo. Následně proto jmenovanému nabídla možnost zúročit dosavadní zkušenosti na odpovídající pozici. O konkrétním pracovním zařazení se jedná," odpověděl Aktuálně.cz Ovčáček.

Úřad prezidenta paradoxně angažoval člověka, který až do svého nynějšího odchodu měl odpovědnost za sestavování výročních zpráv BIS. I ty Zeman kritizoval. Například text výroční zprávy za rok 2017 označil prezident za "plácání".

Korunní princ předchůdce Koudelky

Rom měl v BIS výrazně blízko ke Koudelkovu předchůdci Jiřímu Langovi. Když v roce 2015 Lang oznámil, že na postu ředitele BIS končí, Rom se o jeho místo hlásil. Portál iDnes.cz tehdy napsal, že BIS v minulosti vyšetřovala, zda její důstojník Rom není napojený na ruské tajné služby. S nástupem Langa ovšem prověřování skončilo a Rom získal post vrchního ředitele, který řídil analytiku.

Vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) pak do funkce šéfa BIS ovšem nakonec nejmenovala Roma, ale právě Koudelku. Vztahy Roma s Koudelkou se pak ještě více vyostřily vloni, když ředitel BIS Romovu pozici ve službě oslabil. Podřadil jej pod svého náměstka a Rom tak oficiálně přestal být členem nejvyššího vedení kontrarozvědky a nemohl se účastnit jeho porad.

BIS se nechce k novému působišti svého prominentního pracovníka ani výše zmíněným souvislostem vyjadřovat. "Personální záležitosti nekomentujeme," řekl mluvčí BIS Ladislav Šticha. Není tak jasné ani to, za jakých okolností a kvůli čemu Rom, kterému se blíží šedesátka, z BIS odcházel.

Redakce se pokoušela kontaktovat i samotného Roma. Na dotazy zaslané přes jeho profil na sociální síti LinkedIn ale nereagoval.

Koudelka na mušce

Účastníci odborných seminářů, na kterých Rom participoval, si vybavují, že svého nadřízeného Koudelku často otevřeně kritizoval.

A kritický ke Koudelkovi byl i Zeman. Zatímco nynější šéf BIS opakovaně varoval před vlivovými operacemi Ruska a Číny v Česku - a tajné služby upozorňovaly, že nechat tamní firmy v Česku dostavovat jaderné elektrárny je bezpečnostní riziko -, Zeman to vidí jinak. "Takže když budou plácat o tom, že se to tady hemží ruskými a čínskými špiony, a přitom za šest let nedokázali jednoho jediného špiona chytit, tak je to plácání, ale pro méně informované lidi je to plácání docela přesvědčivé," podotkl například v roce 2018 Zeman.

Právě rozbíhající se jaderný tendr zajímá i Hrad. Prezident v minulosti oznámil, že by nebyl proti tomu, aby tu elektrárny dostavovali Rusové.

Dle řady zdrojů Aktuálně.cz Miloš Zeman tlačil premiéra Andreje Babiše (ANO) do Koudelkova odvolání. Babiš doteď odolal. Koudelkovi přitom příští rok končí mandát. Vláda bude rozhodovat o tom, zda mu ho prodlouží, případně hledat jeho nástupce. V hradních kuloárech už se spekuluje o tom, že Hrad si jako svého "koně" vybral právě Roma a to je i důvod, proč ho po odchodu z BIS zaměstnal. "K tomu opravdu nemám vůbec žádný komentář nebo jakékoliv sdělení," reagoval Ovčáček.

O Romovy znalosti vnitřního fungování kontrarozvědky přitom může mít zájem i okolí prezidenta. Podle několika zdrojů Aktuálně.cz se kancléř Vratislav Mynář i prezidentův poradce Martin Nejedlý obávají toho, že jejich činnost BIS monitoruje. Podřízeným Mynáře je nyní člověk, u kterého se k analýze sbíhaly informace shromážděné BIS. Mynář na dotazy Aktuálně.cz neodpověděl.