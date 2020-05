Na farmářských trzích se nenajíte, na zahrádce vedle ano. Diskriminace, míní prodejci

Je to nesmyslná diskriminace, tvrdí provozovatelé farmářských trhů. Řeč je o zákazu konzumovat na trzích to, co si tam koupíte. V provozu jsou od 20. dubna a ve chvíli, kdy se otevřely restaurační zahrádky, vrátilo se občerstvení také na farmářské trhy. Po týdnu však přišla výtka. Zákaz občerstvení zdůvodňuje ministerstvo tím, že nechce, aby se lidí na trzích zdržovali.

Farmářské trhy jsou s příchodem teplých dní vždy velmi vyhledávanou akcí ve městech. Pražský provozovatel farmářských tržišť Náplavka, Kubáň a Heřmaňák se však ohradil proti nařízení, podle kterého je občerstvení na trzích zatím zakázané, a to do odvolání. "Dodrželi jsme stejná bezpečnostní opatření jako provozovatelé zahrádek a měli jsme za to, že občerstvení součástí trhů být může. Po týdnu fungování nás telefonicky upozornili pracovníci krajské hygienické stanice na podnět ministerstva zdravotnictví, že občerstvení na farmářských trzích být nesmí. Zákaz považuji za jednoznačnou diskriminaci," uvedl Jiří Sedláček, předseda Asociace farmářských tržišť. Související Fronty, roušky a žádné občerstvení. Stovky lidí zavítaly na obnovené farmářské trhy Přesný důvod zákazu prodeje organizátoři od hygieny nedostali. Na dotaz Aktuálně.cz ale s vysvětlením přišlo ministerstvo. "Konzumace potravin na farmářských trzích byla zakázána společně s uvolněním jejich pořádání 20. dubna. Důvodem je, aby si zákazníci nakoupili zboží, ale zároveň se na trhu nezdržovali," uvedl mluvčí ministerstva Martin Novotný. O tom, dokdy zákaz potrvá, se podle něj rozhodne až v polovině června. To však přijde prodejcům jako absurdní vysvětlení. Zahrádky restaurací jsou kolikrát také velmi prostorné a jíst a pít se tam od 11. května může bez omezení. "Pravidelně se účastníme farmářských trhů na náplavce a na náměstí Jiřího z Poděbrad. Zejména tam byla absurdita zákazu prodeje občerstvení velmi patrná. Náměstí je obklopeno restauracemi, které ještě v době, kdy byly jejich zahrádky zavřené, prodávaly jídlo určené k okamžité konzumaci z okénka, lidé pak seděli v parku přímo u trhů, kde si dělali piknik," uvedl prodejce potravin pan Tomáš. Roušky nejsou třeba, pokud máte rozestupy Zmatek panuje také v tom, zda návštěvníci farmářských trhů musejí mít roušku, či nikoliv. Od 25. května se sice mohou lidé při dodržení dvoumetrových rozestupů venku pohybovat bez roušek, ale na velkých trzích, jako je Náplavka, je dodržení dvoumetrového odstupu v některých místech problematické. "Na menších trzích, jako je Kubáň nebo Heřmaňák, není s dvoumetrovými odstupy problém, tam by tedy zákazníci podle aktuálního nařízení už v rouškách být nemuseli. Zda ale pro farmářské trhy neplatí i v tomto ohledu nějaká výjimka, nevíme," dodal Sedláček. O žádné výjimce ale ministerstvo nehovoří. Platí to podle něj přesně tak, jak uvádí Sedláček - pokud se dodržují dvoumetrové rozestupy a pokud je pořadatel akce nevyžaduje, nejsou roušky potřeba.