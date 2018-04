Praha předělá náplavku, podniky musí přes léto zavřít. Nevěděli jsme to, zlobí se majitelé

Zavřeno celé léto a možná už napořád ++ Tři dny poté, kdy už bychom v sluncem zalitých dnech měli mít otevřeno, přišlo oficiální oznámení. Bajkazyl a všechny pobřežní provozovny budou celé léto zavřené. Podle původní domluvy měla alespoň po část sezóny být náplavka občanům a návštěvníkům Prahy normálně k dispozici. Bagry ale mají přijet 20. dubna a do září se má stavět. Takzvanou “revitalizaci” dosud velmi vitálního místa zcela zbytečně umrtví letní přestavba, kterou nelze z neznámých důvodů posunout o pár měsíců na dlouhé studené období, kdy se k řece nikomu nechce. Vypadá to, že politické ambice zvítězily nad zájmy obyvatel a návštěvníků Prahy. Tato radikální změna v původním harmonogramu přestavby také citelně poškodí kontinuitu naší činnosti a široký okruh lidí, kteří s námi spolupracují. Užívejte si alespoň těch posledních několik dní svobodného pobytu u řeky. Je nám to moc líto, ale tentokrát bohužel bez naší cyklopodpory, hudby, divadla, tance a dětských programů. /* za fotky děkujeme Mikuláši Hrdličkovi