Praha 6 prodloužila smlouvu na Trhy na Kulaťáku. Zneužila nouzový stav, tvrdí Piráti

Městská část Praha 6 prodloužila během nouzového stavu smlouvu s provozovatelem místních farmářských trhů. Rada v čele se starostou Ondřejem Kolářem (TOP 09) tak učinila navzdory stanovisku kontrolního výboru, který doporučil udělat nové výběrové řízení, neboť na současných trzích dle něj tratí. Piráti považují prodloužení smlouvy za zneužití nouzového stavu a zvažují právní kroky. Rada to odmítá.

Původní smlouva mezi Prahou 6 a spolkem Farmářské trhy platila do konce roku 2021. Rada městské části se ji ale rozhodla 31. března na on-line jednání prodloužit o další čtyři roky.

Podle zápisu z jednání radních byla důvodem prodloužení smlouvy například kompenzace za to, že na trzích musí být dle usnesení Evropské unie omezeno užívání jednorázových plastů. O prodloužení píše rada až v samotném závěru dokumentu.

"Vzhledem k tomu, že tato opatření přinesou z.s. Farmářské trhy zvýšení nároků na přípravu a organizaci trhů, stavbu i jednání s jednotlivými trhovci a v neposlední řadě i zvýšené náklady, je v dodatku č. 2 jako kompenzace a zajištění jistoty dalšího provozu Trhů na Kulaťáku návrh na prodloužení Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 6 a z.s. Farmářské trhy do konce roku 2025," stojí v usnesení rady.

Změna se týká také názvu akce, která se z původního Farmářské trhy mění na Trhy na Kulaťáku, dle usnesení také proto, že umožní trhovcům prodávat pestřejší sortiment a neomezí je pouze na farmářské produkty.

Smlouva je nevýhodná, Kolář využívá nouzový stav, tvrdí Piráti

Podle zastupitelského klubu Pirátů ale nebyl k prodloužení smlouvy se společností Farmářské trhy jediný důvod a podezírá radu Prahy 6 z porušení povinností péče řádného hospodáře.

Kontrolní výbor zastupitelstva v únoru radě doporučil, aby budoucího provozovatele trhů vybrala transparentně a dbala přitom na to, aby byla nová opatření šetrnější k rozpočtu městské části. Podle místopředsedkyně výboru Evy Tiché (Piráti) je totiž současná smlouva pro Prahu 6 krajně nevýhodná.

"Farmářské trhy v Praze 6 patří stále k těm nejoblíbenějším v Praze, ale ceny produktů rostou a farmáři si stěžují na vysoké ceny za pronájem stánku, proto odcházejí jinam," tvrdí Tichá. Podle ní pronajímatel vybere ročně asi 12 milionů, Praze 6 ovšem náleží jen 950 tisíc, městská část je tak i po deseti letech konání akce ve ztrátě 2,5 milionu za pronájem pozemku a mobiliář. Po uplynutí prodloužené smlouvy do roku 2025 by mohla Praha 6 na projektu tratit až šedesát milionů, tvrdí Piráti.

Starosta Kolář nicméně doporučení obešel. Podle šéfa pirátských zastupitelů na Praze 6 Ondřeje Chrásta starosta využívá situace a porušuje nepsaná pravidla nouzového stavu.

"V době, kdy většině lidí světa nesnesitelně chybí čas a zápasí o každou vteřinu na výrobu či nákup ochranných prostředků, na dezinfekci veřejných prostor, na pomoc občanům v nesnázích, starosta Prahy 6 iniciuje rozhodnutí, která s nouzovým stavem nemají nic společného a budí extrémní podezření ze zneužívání této výjimečné situace," uvedl Chrást.

Je to účelové a zlovolné tvrzení, říká místostarosta

Místostarosta Prahy 6 Jan Lacina, který návrh radě předkládal, jakékoli nařčení odmítá. "Celý proces se neodehrával v mlze koronaviru, jak tvrdí účelově a zlovolně Piráti, ale proto, že jsme potřebovali od ukončení trhu v druhé polovině prosince 2019 co nejdříve dostat do souladu skutečný stav Trhů na Kulaťáku se zněním pražské vyhlášky i se smlouvou o jejich pořádání, aby v letošním roce bylo vše v pořádku," řekl Lacina.

Mimo vyřešení nové evropské legislativy o omezení plastů musela radnice podle něj také co nejrychleji uvést do souladu stav trhů s tržním řádem města, aby na nich bylo možné i nadále prodávat zboží ze zahraničí.

Podle Laciny také není pravda, že by na trzích Praha 6 tratila. Radnice sice dříve na trhy doplácela, postupně se ale investice vrací, tvrdí. "Od roku 2015 - po mém zásahu - jsou pro městskou část Trhy profitní. Povinností městské části coby provozovatele je poskytnout vhodný pozemek, Farmářské trhy z.s. organizují vše ostatní a platí za to městské části ročně 750 tisíc Kč plus DPH," uvedl pro Aktuálně.cz.

Nabídka prodloužení smlouvy jako kompenzace za omezení užívání plastů je podle něj standardním řešením. "Nabídnout prodloužení necelé dva roky před jejím uplynutím není neobvyklý postup. U takto velkých podniků je to naopak naprosto běžná praxe," tvrdí Lacina.

"Nebyl důvod něco měnit"

Lacina Aktuálně.cz řekl, že se rada rozhodla na jeho návrh nerespektovat doporučení výboru také proto, že je veřejnost vnímá velmi pozitivně, na čemž má podle něj zásluhy zejména současný provozovatel.

"Trhy na Kulaťáku byly řádně vysoutěženy v roce 2010 a od té doby se pravidelně umísťují mezi třemi nejlépe hodnocenými Trhy v Praze, nemá tedy cenu měnit něco, co výborně funguje," řekl.

Od vyhlášení nového řízení Prahu 6 podle Laciny odradila také neblahá zkušenost Prahy 3, která se rozhodla přesoutěžit farmářské trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad, vybraný nájemce se ale nezvládl úlohy zhostit a akce tak musí organizovat akciová společnost Prahy 3 pro správu zbytkového majetku.

"Je vidět, že věci se zase začínají vracet do normálu. Piráti uvádějí ve svých vyjádřeních nepravdivé, nebo popletené informace. Takže jako vždycky," uvedl na závěr Lacina.

Také spolek Farmářské trhy odmítl, že by bylo na rozhodnutí něco kontroverzního. "O nic kvapného rozhodně nejde, o změně smlouvy se jedná několik měsíců a Piráti o tom věděli," uvedla pro Aktuálně.cz za trhy Andrea Vodňanská. Podle ní Piráti o provozu trhů šíří dlouhodobě nepravdivé informace.

Odmítá také, že by starosta Kolář nějakým způsobem využil nouzového stavu. "Pravidla pro jednání RZMČ Praha 6 v době nouzového stavu mi nejsou známa, ani nevím, zda nějaká existují," napsala.

Praha 6 podle některých zneužila nouzový stav při odstranění Koněva

Není to poprvé, co byla Praha 6 za dobu nouzového stavu obviněna z jeho zneužívání. Minulý týden se stala terčem kritiky, když nechala odstranit sochu maršála Koněva.

"V době, kdy lidé nemohou vyjádřit svou vůli shromážděním, dají odstranit sochu maršála Koněva. To je pro ně jistě důstojná oslava vítězství nad německým fašismem a uctění památky padlým v Pražském povstání a obětem 2. světové války. Hanebné," napsal například předseda KSČM Vojtěch Filip. Proti se vyslovil také mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček.