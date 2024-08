Na Barrandovském mostu v Praze začne v pondělí poslední část rekonstrukce

V pondělí začne poslední část rekonstrukce Barrandovského mostu v Praze. Od soboty bude v té souvislosti Technická správa komunikací měnit dopravní značení, což může způsobit kolony zejména pro řidiče jedoucí z Jižní spojky na Smíchov a při nájezdu z Modřanské.

Barrandovský most tvoří dva mosty, a to jižní, po kterém jedou auta ve směru ze Smíchova do Braníku, a který je již opraven, a severní, po kterém jezdí v opačném směru. | Foto: Profimedia.cz

Původně měly opravy skončit do konce letních prázdnin, stav severní části mostu byl však horší než se předpokládalo, což vedlo ke zpoždění.

Barrandovský most tvoří dva mosty, a to jižní, po kterém jedou auta ve směru ze Smíchova do Braníku, a který je již opraven, a severní, po kterém jezdí v opačném směru a na jehož severní části nyní dělníci dokončují rekonstrukci. Od pondělí se práce přesunou na část jižní, jejíž opravy by podle dřívějších informací měly být hotové do konce roku. Tím kompletní rekonstrukce zahájená v roce 2022 skončí.

Od sobotních 13:00 do nedělních 12:00 bude podle mluvčí Barbory Liškové Technická správa komunikací ve spolupráci s firmou Porr, která opravu zajišťuje, měnit dopravní značení. "To značně ovlivní zejména řidiče jedoucí z Jižní spojky na Smíchov a při nájezdu z Modřanské. V těchto úsecích je možné očekávat tvorbu kolon, zejména v době dopravních špiček," uvedla Lišková.

Od pondělí pak bude dopravní omezení na mostu velmi podobné jako dosud. V každém směru budou místo původních čtyř pruhů k dispozici pouze tři, z nichž jeden od Jižní spojky na Smíchov bude převeden do protisměru na již opravenou jižní polovinu Barrandovského mostu.

"Největším omezením zůstává úplné uzavření nájezdu na most od ulice Strakonická," sdělila mluvčí. Město podle ní také sladilo objízdné trasy s Ředitelstvím silnic a dálnic, které opravuje část Pražského okruhu ve Slivenci.

Barrandovský most z roku 1983 nebyl dosud kompletně opraven. Denně ho přejede na 140 tisíc aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce měla podle dřívějších informací vyjít celkem na 594,5 milionu korun, kvůli komplikacím objeveným při stavbě však bude zřejmě podstatně dražší.

