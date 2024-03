Prahu čeká "dvoutýdenní peklo". Opravy Barrandovského mostu završí nejhorší etapa

"Špatnou zprávou je, že nás čeká nejhorší stavební sezona při opravě Barrandovského mostu. Dobrá zpráva je, že díky tomu skončíme s opravou o rok dříve," uvedl náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti), když koncem února představoval plán poslední fáze oprav mostu.

Hlavní město pamatuje málo složitějších dopravních výzev. Barrandovský most je nejvytíženější silnicí v Praze i v celém Česku. Denně přes tuto důležitou součást Městského okruhu přejede průměrně přes 140 tisíc vozidel. Brutalistická stavba dokončená v roce 1988 ale byla dlouhodobě ve špatném stavu, proto město přistoupilo ke kompletní rekonstrukci.

Práce původně rozvrhlo do čtyř let, v únoru ale Hřib oznámil, že třetí i čtvrtou etapu rekonstrukce Praha spojí do jedné a stihnout ji chce během letošního roku. Začíná se v pondělí 11. března, hotovo by mělo být na konci srpna.

Oproti předchozím dvěma etapám tak většina oprav nepřipadne jen na letní prázdniny, kdy je slabší provoz. "Je nutné se připravit na to, že tahle záležitost významně zasáhne do dopravního systému v Praze. Je zbytečné to lakovat na růžovo, přestože to bude pečlivě zkoordinováno," uvedl k tomu primátorův náměstek.

Řidiče proto nabádá k obezřetnosti. A to zejména na začátku každé ze dvou etap, kdy se budou řidiči se situací sžívat. "Tato fáze, úvodní čtrnáctidenní peklo, letos nastává dvakrát. Etapy navazují těsně na sebe, v půlce opravy se změní dopravní značení," popsal Hřib.

Intenzity dopravy kolem Barrandovského mostu za pracovní den v roce 2019:

Dopravní kolaps nečekám, říká expert

Stejně jako v předcházejících letech budou řidiči jezdit v každém směru ve třech namísto čtyř pruhů. Navíc se uzavře už opravená rampa ze Strakonické ulice, po které denně na most přijede 13 tisíc aut. Technická správa komunikací chce zablokováním jednoho z příjezdů zjednodušit provoz na mostě a také snížit počet aut, které po něm projíždějí.

Řidiči jedou od Strakonické směrem do Braníku a na Jižní spojku budou moct využít spojku u Lihovaru, na most tak přijedou od Smíchova. Uzavře se také jeden pruh v "myší díře", tedy části mostu, kudy řidiči jezdí směrem na Barrandov nebo Strakonickou.

Dopravní komplikace mohou nastat zejména na Jižní spojce a Modřanské ulici. "Řidiči se musí připravit na delší dobu jízdy, budou se tvořit i kolony. Ale že by to přivedlo nějaké velké dopravní kolapsy, to si nemyslím. To se může samozřejmě změnit, pokud dojde k nějaké nehodě," uvedl pro Aktuálně.cz Petr Kumpošt z Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického.

Podle něj bude situace v Praze podobná jako během první etapy, kdy silničáři také uzavřeli rampu ze Strakonické. Mnozí experti i opoziční politici očekávali dopravní kolaps, ten ale nenastal. "Řidiči se s tím už za ty dva roky na naučili žít. Myslím si, že by se to mohlo obejít bez katastrofických scénářů," říká k poslední etapě Kumpošt.

Magistrát přesto nabádá, aby lidé zvážili, zda je potřeba vyrazit na cestu autem a případně zvolili jiný prostředek. Posíleny budou některé linky hromadné dopravy. Pokud to není možné, měli by lidé vyrazit mimo dopravní špičky a pečlivě sledovat navigaci.

Ta je může navést na některou z objízdných tras. Tou nejvyužívanější bude pravděpodobně Pražský okruh v části od křížení se Strakonickou po nájezd na dálnici D1 u Modletic. Řidiči jedoucí ve směru k D1 nebudou muset mít ani dálniční známku, v opačném směru ale výjimku nemají.

Video: První den předloňské opravy Barrandovského mostu (16. 5. 2022)