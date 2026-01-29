„Myslím na sebevraždu,“ přiznává desetina rodiček. Pomohou jim asistentky. Víme kde

Pro rodičky je tu nová služba: od letoška mohou využívat porodních asistentek zdarma. Pojišťovny jim zaplatí až tři domácí prohlídky během šestinedělí. „Předejdeme tak komplikacím a vylepšíme i porodnost,“ slibuje si od novinky část lékařů. Další protestují. Redakce Aktuálně.cz přináší mapu, kde lze porodní asistentku objednat.
Těší se na nejkrásnější období svého života. Realita je ale nakonec jiná. „Některé ženy upadají po porodu do deprese a myslí na sebevraždu. Dalším se mohou špatně hojit rány,“ popisuje nejrůznější komplikace u maminek v šestinedělí lékařka Zuzana Hotová.
V takové chvíli je podle ní třeba ženám pomoci. Ideálně co nejdříve. „Je to jako v jiných oblastech medicíny: pokud zachytíme problémy včas, následky jsou nesrovnatelně menší,“ vysvětluje primářka třinecké porodnice. Před sedmi lety proto zavedla v nemocnici speciální službu: preventivní návštěvy porodních asistentek u „šestinedělek“ doma. A hned měly úspěch.
„Zafungovalo to,“ pokračuje. Ženy se podle ní lépe hojily, zvládaly také dobře kojit. „Nevracely se nám s neléčenými záněty, které měsíc nikdo neviděl,“ pochvaluje si Hotová. Některé se podle ní rozhodly dokonce i pro další porod – přestože už žádný neplánovaly. „Komplexní péče, kdy se jim neustále někdo věnoval, se zkrátka vyplatila,“ dodává primářka.
Až do konce loňského roku v tom byla její porodnice výjimečná. Další české nemocnice tuto službu nenabízely. To se ale nyní změnilo. Vedení resortu zdravotnictví totiž rozhodlo, že by měly mít nárok na podobnou prohlídku všechny rodičky. Tři návštěvy porodních asistentek v šestinedělí jim tak od ledna začala platit pojišťovna.
„Maminky nově dostávají od lékařů žádanku. Obdrží ji automaticky, a to při odchodu z porodnice,“ popisuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová. Službu už podle ní poskytuje téměř 400 nemocnic a ordinací, jejich mapu najdete zde:
„Pojišťovna na to vyčlenila okolo 80 milionů korun,“ doplnila Plívová a dodala: „Nepředpokládáme ale, že bychom všechny tyto peníze vyčerpali.“ Domácí prohlídka v šestinedělí totiž není povinná.
Podle Ondřeje Šimetky, který vede Gynekologicko-porodnickou kliniku při Fakultní nemocnici v Ostravě, se ale investice vyplatí. „První dny po porodu jsou totiž pro zdraví matky i dítěte klíčové,“ vysvětluje. Asistentky tak podle něj mohou zabránit mnoha zdravotním komplikacím.
Vhodně zvolená péče navíc může zvednout i porodnost. „Šestinedělí je totiž pro ženy jedno z nejcitlivějších období vůbec. Pokud ale rodičkám poskytneme podporu, může to zafungovat i tímto způsobem,“ domnívá se.
Podobně to vidí i psychiatr Antonín Šebela z Národního ústavu duševního zdraví. „Až u třinácti procent žen se během šestinedělí vyskytnou duševní poruchy. Některé mají dokonce až sebevražedné myšlenky. Odbornou pomoc přitom doposud vyhledala jen čtvrtina z nich,“ vysvětluje. Porodní asistentky podle něj mohou tento vývoj zvrátit. „Což určitě přispěje i ke zdravému mateřství,“ dodal.
Další odborníci ale přínos domácích návštěv zpochybňují. „Žádný medicínský důvod k nim nespatřujeme. Pokud má někdo jakékoliv zdravotní problémy, tak domácí prostředí není úplně to nejlepší, kde by se dala žena kvalitně vyšetřit na úrovni jedenadvacátého století,“ je přesvědčen například šéf České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.
Za „nesmysl“ označil novou praxi také předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Štěpán Svačina.
Šéfka Odborné společnosti praktických dětských lékařů Alena Šebková dokonce přiznala, že chce tlačit na nové vedení ministerstva zdravotnictví, aby tuto službu zakázalo. „Na straně porodních asistentek není stanovená žádná odpovědnost,“ vysvětlila na debatě České lékařské společnosti s názvem Delegování kompetencí ve zdravotnictví. Podle náměstka ministra zdravotnictví Ladislava Švece se ale omezení porodních asistentek prozatím nechystá.
Macinka chtěl dát sporu publicitu. Prezident teď necouvne, jde mu i o znovuzvolení
Petr Macinka se rozhodl odhodit rukavice a jde s prezidentem republiky do ostrého čelního střetu, komentuje kauzu SMS zpráv ministra zahraničí prezidentovu poradci Petru Kolářovi ředitel Diplomatické akademie Cyril Svoboda. Domnívá se, že od šéfa Motoristů šlo o jasný záměr s cílem dát sporu velkou publicitu.
Evropský lídr si nebere servítky: „NATO vyhrává.“ Drsně se pustil do vládce Kremlu
Rusko a prokremelská propaganda se snaží svět stále přesvědčovat o svém silném postupu v bojích na Ukrajině, na to ale nyní tvrdě zareagoval finský prezident Alexander Stubb. V rozhovoru pro GZERO Media prohlásil, že Vladimir Putin podle něj selhal ve všech svých strategických cílech.
Dvě ženy díky injekcím zhubly desítky kil. Proč se teď bojí chvíle, až léčbu vysadí
Když Jana tlačila kočárek, zadýchávala se a měla pocit, že se její tělo změnilo v něco cizího. Po porodu vážila víc než před těhotenstvím a věci jako pravidelné stravování či cvičení jí s péčí o dítě přišly jako sci-fi. Anežka s váhou bojovala od školy a po dětech to bylo ještě horší. Obě proto vsadily na léky jako Mounjaro a zhubly. Nová studie ale ukazuje, že o nové tělo mohou snadno přijít.
Euforie v Lisabonu. Brankář vystřelil Benfice gólem v závěru poslední postupové místo
Real Madrid prohrál v závěrečném 8. kole ligové fáze fotbalové Ligy mistrů na hřišti Benfiky Lisabon 2:4 a nečekaně přišel o přímé osmifinále. Naopak domácí rozhodli o svém postupu do play off gólem brankáře Anatolije Trubina v nastavení druhé půle.