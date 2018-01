Mynářovy Osvětimany slaví Zemanovo vítězství. Prezidentova kancléře ale místní kritizují

před 7 hodinami

Osvětimany - V městečku Osvětimany na Uherskohradišťsku, kde bydlí a podniká kancléř prezidenta Miloše Zemana Vratislav Mynář, se začalo s oslavami. "Vidíte to? Nádherné výsledky," volala v sobotu na přítomné novináře očividně potěšená Marta Hošková, kuchařka ze zdejší hospody U Janušků, kde kolem páté hodiny asi dvacítka zdejších štamgastů oslavovala Zemanovo znovuzvolení.

Když pak vítězný kandidát během svého děkovného projevu pronesl několik ze svých typických bonmotů, zněl osvětimanskou hospodou pobavený smích.

V městysu s asi 800 obyvateli měl současný prezident vítězství jisté. Před pěti lety tu vyhrál se ziskem 71 procent hlasů, letos mu ve druhém kole dalo hlas skoro 67 procent místních. "Pan prezident u nás po svém prvním zvolení před pěti lety udělal besedu s občany, lidi si ho tu oblíbili a asi mu věří," myslí si starosta Osvětiman Otakar Berka (KSČM).

"Drahoš měl velké šance. Udělal ale zásadní chybu, protože do Zemana šil. Měl velké ego a prezidenta si dobíral kvůli jeho zdraví i dalším věcem," má jasno kuchařka ze zdejšího hostince.

"Drahoš řekl, že bychom v klidu mohli přijmout 2600 uprchlíků, že by to nebyl problém. To jsem nemohla věřit vlastním uším. Nechci, aby se na našich školách začal učit islám," vysvětlovala svou volbu Hošková, kterou Jiří Drahoš nepřesvědčil ani svým vystupováním v televizních debatách.

Většina místních na Zemanovi oceňovala jeho dlouhou kariéru v politice. "Pan Drahoš je asi slušný člověk, já ale volím Miloše Zemana, protože je v politice mnohem zkušenější a už se osvědčil," řekla Aktuálně.cz asi čtyřicetiletá volička poté, co v sobotu odevzdala svůj hlas.

Podobně mluvili i další z osvětimanských obyvatel. V minulých volbách jsem Zemana nevolil. Teď jsem mu ale hlas dal, protože představuje menší zlo," řekl dvacetiletý Lukáš Andrysík.

V obci v podhůří Buchlovských vrchů se ale našli i voliči, kteří současnému prezidentovi nefandili. Zvláště mladým lidem, které autor článku oslovil, vadilo Zemanovo vystupování. "Zeman je hulvát, proto jsme ho nevolili. Prezident by měl vzbuzovat úctu," řekla mladá žena, která k volbám přišla se svým přítelem a oba volili Jiřího Drahoše.

Další volička se zase svěřila s tím, že nynějšího prezidenta volila před pěti lety. "Zklamal mě ale tím, jak se choval k ostatním ústavním činitelům. Proto už můj hlas nedostal."

I když se za současného prezidenta nepostavili všichni osvětimanští, většina z nich se shodla na kritice jeho kancléře a místního obecního zastupitele Vratislava Mynáře, který v obci vlastní penzion, lyžařský areál i řadu pozemků.

"Mynář má u nás v dědině všechno pod palcem," říká starší manželský pár cestou z osvětimanské volební místnosti. "Je zastupitel, a tak předem ví, jaké pozemky se budou prodávat. Pak je všechny skupuje," říkají manželé. Právě kvůli tomu dali hlas Jiřímu Drahošovi. Na své kritice Vratislava Mynáře se ale shodovali i s obyvateli, kteří patřili k podporovatelům současného prezidenta.

"Za zvolení Zemana jsem rád. S Mynářem by se ale měl rozloučit, i když to nejspíš neudělá," říká jeden ze štamgastů ve zdejší hospodě, jehož doplňuje zdejší kuchařka Hošková: "Mynář tu má od obce za korunu pronajaté koupaliště, které ale leží ladem. Přijde vám to normální?"

Zaměstnanec kancléřova lyžařského střediska, které leží kousek za obcí, ale svého šéfa hájí. "Nebýt pana Mynáře, nedostali bychom dotace na zateplení školy. Navíc podporuje místní sportovce a díky němu sem jezdí spousta lidí lyžovat," říká muž, který přijíždějícím lyžařům prodává skipassy.

I když většina osvětimanských přijala znovuzvolení Miloše Zemana s radostí, do velkých oslav se zřejmě pouštět nebudou. Kolem šesté hodiny už byla hospoda na návsi poloprázdná. Místní brali Zemanovo zvolení s nadhledem. "Já jsem volila pana prezidenta, šéf zase dal hlas Drahošovi, vraždit se kvůli tomu ale nebudem," smála se královna místní hospodské kuchyně Hošková.