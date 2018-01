Nekončíme, pokračujeme. Tato energie jen tak nezmizí, slíbil svým příznivcům poražený Drahoš

před 5 hodinami

Miloš Zeman porazil Jiřího Drahoše rozdílem 152 tisíc hlasů. Drahoš slíbil, že z veřejného života nezmizí.

Praha - Než přišel poražený Jiří Drahoš na pódium pronést řeč, pozoroval sčítání výsledků v kanceláří v Kongresovém centru s výhledem na Pražský hrad. Bylo to symbolické. Přestože měl Hrad téměř na dosah, ztrácel se mu v mlze a pochmurném počasí. Profesor Drahoš ale zdrceně nepůsobil, přestože se po asi ročním úsilí v kampani prezidentem nestane.

Za hlasitého potlesku vystoupil na pódium, jako vždy se svou ženou Evou. Ta hned dostala kytici barevných tulipánů. Navzdory volebnímu výsledku za Drahošovými postupně vystoupili lidé z jeho štábu, ale i různí umělci - zpěvačka Marie Rottrová, herečka Eliška Balzerová, herci Jan Hrušínský, Martin Myšička - nebo sponzoři, například podnikatel a šéf Jablotronu Dalibor Dědek, který mu pogratuloval a předal dar.

Drahoš popřál vítězi voleb, prezidentovi Miloši Zemanovi, pevné zdraví. "Nezvítězili jsme, ale neprohráli jsme," pronesl a vysloužil si tím dlouhý jásot a potlesk. "Jsem rád za energii, která se vzedmula. Jsem přesvědčený, že jen tak nezmizí," řekl.

Po poděkování týmu, dobrovolníkům a blízkým oznámil, že neodchází z veřejného života. Zatím však neprozradil, jak se chystá angažovat. Zkušenosti a podporu získanou během kampaně však chce využít. A jako už několikrát během kampaně prohlásil: "Dámy a pánové, rozhodně nekončíme, pokračujeme."

Na pódiu s ním stáli další neúspěšní kandidáti na prezidenta - Marek Hilšer, Pavel Fischer a Michal Horáček. Právě hlasitou podporu Drahoše těmi, kteří v prvním kole neuspěli, označili někteří za nejsilnější moment voleb.

"Když za ním po prvním kole přišli do štábu, byl to pro mě vrchol voleb. Byl to důkaz, že společnost funguje a máme tady gentlemany. I když to dneska nedopadlo podle mých představ, za mě upřímná gratulace a spokojenost s dobrou energií, která v lidech je," řekl Aktuálně.cz marketingový expert Martin Jaroš, který sledoval sčítání hlasů společně s ostatními Drahošovými fanoušky a blízkými na pražském Vyšehradě.

Neúspěšný kandidát z prvního kola Pavel Fischer neskrýval z výsledku druhého kola zklamání. "Dobrou zprávu vidím v tom, že přišlo tolik lidí k volbám. Je vidět, že chtějí promluvit do budoucnosti své země," řekl. Miloš Zeman má podle něj teď jasný úkol: "Ten, kdo je zvolen, má povinnost sjednotit."

Drahoš v souladu se svou vědeckou opatrností zdráhal označit důvody, proč mu hlasy utekly, jeho tým si prý udělá analýzu. Na závěr proslovu se profesor jal zpívat státní hymnu a přítomní se k němu připojili, někteří spontánně zdvihli v "havlovském" gestu dva prsty vzhůru.

Hned po proslovu se Drahoš vydal rozdávat rozhovory, zatímco jeho žena Eva korzovala mezi přítomnými a děkovala dobrovolníkům. Na dotaz, co má nyní v plánu, krčí rameny. "Měli jsme plány jen do dnešního odpoledne, co budeme dělat dál, opravdu nevím. Ale určitě jedeme dál," usmívala se.

Video: Podívejte se, jak to vypadalo ve štábu Jiřího Drahoše