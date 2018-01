Po změnách ústavy netoužím, relativně těsné vítězství těší nejvíce, řekl Zeman těsně po zvolení

před 5 hodinami

Ve svém projevu Miloš Zeman poděkoval nejen svým voličům, ale i voličům protikandidáta za to, že přišli k volbám.

Praha - Miloše Zemana přivítal na pódiu po obhájení prezidentského postu bouřlivý potlesk a skandování, které doprovázelo celý jeho proslov.

"Jdu do dalších pěti let nabit důvěrou těchto občanů České republiky a věřím, že takovou důvěru nezklamu. Chtěl bych poděkovat i voličům Jiřího Drahoše za to, že šli k volbám, protože já si vážím lidí, kteří chodí k volbám. A upřímně řečeno relativně těsné vítězství nejvíce těší, takže i za to těmto voličům děkuji," poděkoval Zeman.

Zemana na pódium přišel spolu s asi dvaceti spolupracovníky, politiky a podporovateli. Mezi nimi i úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec, předseda SPD Tomio Okamura nebo zpěvák Daniel Hůlka.

"Za mnou jsou lidé, kteří seděli v prezidentském salonku a s napětím pozorovali, jak nabíhají procenta a jak může Praha ovlivnit výsledky voleb. Chtěl bych poděkovat těm pražským voličům, kteří mi dali hlas," dodal Zeman a dodal, že už jej nečeká už žádná politická výhra ani porážka.

"Toto bylo mé poslední politické vítězství a za ním už nebude žádná politická porážka. Protože jak dobře víte, prezident má ústavou vymezena pouze dvě pětiletá funkční období a já rozhodně nehodlám iniciovat změny ústavy," vysvětlil.

Chce jezdit dál do krajů, mluvit s lidmi a poslouchat jejich názory. "Slibuji, že budu pracovat tak, jak jsem pracoval doposud," uzavřel a sklidil potlesk.

Daniel Hůlka následně za doprovodu celého sálu zazpíval českou státní hymnu.

"Ano, ano a ještě jednou ano," odpověděl na otázku, zda bude mít premiér Andrej Babiš (ANO) více času na sestavení nové vlády.

Miloš Zeman bude chtít být méně arogantní. "A to i k lidem, o nichž si budu stále myslet svoje."

Neodpověděl na to, zda hodlá obměnit svůj kritizovaný tým na Hradě. "Vezmu si za hlavního ekonomického poradce Zdeňka Bakalu jako specialistu na tunelování," vyhnul se otázce reportérky Respektu.