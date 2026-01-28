My nesmíme mlčet, říká exministryně Decroix na výtku, že je marné jít proti Babišovi

Sotva vláda Andreje Babiše (ANO) získala důvěru Poslanecké sněmovny, opozice svolává další schůzi, na které se chce pokusit vládu „sundat“. Protože ale nic nesvědčí o tom, že by se jí to mohlo podařit, Aktuálně.cz se zeptalo opozičních politiků, jaký smysl jejich jednání vlastně má. A zda mají případně nějaký plán pro vznik jiné vlády, než je ta Babišova.
Vidět v těchto dnech opoziční politiky s úsměvem na tvářích je poměrně vzácné, mnohem častěji ostře a naštvaně kritizují vládu Andreje Babiše. Například naposledy kvůli tomu, jaké SMS zprávy poslal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) poradci prezidenta Petru Kolářovi.
Přesto se ve středu odpoledne objevil na tvářích opozičních zástupců pěti poslaneckých klubů mírný úsměv, když se chystali za předsedou sněmovny Tomiem Okamurou. Nesli mu podpisy opozičních poslanců, kteří žádají mimořádnou schůzi sněmovny o vyslovení nedůvěře Babišově vládě.
„Posbírali jsme podpisy našich poslanců, abych mohli podat návrh na svolání schůze, která se bude věnovat vyslovení nedůvěry vládě,“ začal nejdříve mluvit předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Postupně si vzali slovo i další opoziční politici. Když následně domluvili, zanesli podpisy do kanceláře předsedy sněmovny Tomia Okamury, který si je osobně převzal – a následně oznámil, že schůzi svolá na úterý příštího týdne.
Aktuláně.cz nicméně zajímalo, jaký má takový krok opozice smysl, když je velmi pravděpodobné, že vládní většina svou vládu opět udrží u moci.
„Není možné se takovými kauzami promlčet. Navíc jsme neslyšeli relevantní vyjádření od premiéra nebo od kohokoliv z koalice,“ tvrdil Jakob. Tomu se mimo jiné nelíbí, že Babiš se vyjádřil k chování Macinky jen stručně, nepříliš konkrétně – a navíc podle něj Macinku fakticky podpořil.
Podobně reagovala i předsedkyně klubu STAN Michaela Šebelová: „Hlasování o nedůvěře vládě bude příležitost potvrdit pevnost nebo nepevnost hlasovací mašinerie vlády, protože od hlasování o důvěře vyplynuly další a další kauzy. A já osobně jsem zvědavá, jestli se opravdu všichni poslanci ANO vysloví pro důvěru vládě,“ uvedla.
Na doplňující otázku, zda ale tato spíše marná snaha neotupí ostří opozičního boje proti vládě, odpověděl předseda lidoveckého klubu Tom Philipp, že tomu tak rozhodně není.
„Podívejte, já i moji kolegové dostáváme permanentní podporu od našich podporovatelů. Já jsem nikdy nedostal tolik SMS zpráv a dalších vybídnutí k tomu, ať něco děláme, ať se nespokojíme s tím stavem, že pouze řekneme: stalo se,“ hájil Philipp postup opozice. S tím, že rozhodně nejde jen o plané gesto. „My žádáme pana premiéra, aby zvážil, jestli tato vláda má opravdu vládnout. A bude na každém poslanci a jeho svědomí, jestli zvedne ruku pro tuto vládu, která se dnes dá nazvat vyděračská,“ dodal poslanec.
Jenže – jaký plán má opozice, pokud by současná vláda opravdu padla? Existuje něco, co by mohla nabídnout Babišovi k možné spolupráci? „My mu nenabízíme vůbec nic. My nejdeme vyjednávat s Babišem. My si tam hrdě stoupneme a řekneme: Tato vláda nemá naši důvěru,“ zareagovala místopředsedkyně klubu ODS Eva Decroix, která argumentuje svými voliči.
„Já jsem přesvědčena, že to stejné by vám na ulici odpověděli mnozí naši voliči. V takové situaci není možné mlčet a není možné redukovat schůzi o nedůvěře vládě jako nějaké zbytečné gesto. Samozřejmě – my víme, kdo má většinu, ale demokracie nemůže mlčet, když se překračují červené linie. Já si nedokážu představit, že by demokratická opozice v této situaci měla mlčet,“ uzavřela opoziční politička.
Mohlo by vás také zajímat:
Macinkovy SMS: tohle ještě nezažil. Žantovský popsal, kdy se takový styl používá
ŽIVĚOpozice chce kvůli zprávám ministra Macinky hlasování o nedůvěře vládě
Opoziční strany chtějí svolat mimořádnou schůzi Sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě kvůli textovým zprávám ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla. Na tiskové konferenci to ve středu oznámili zástupci všech pěti opozičních stran.
ŽIVĚPři sobotním zabití muže v Minneapolisu stříleli dva federální agenti
V sobotní potyčce, při níž byl na ulici v americkém Minneapolisu zabit 37letý zdravotník Alex Pretti, vypálili smrtící výstřely ze svých zbraní dva federální agenti. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na zprávu, kterou v úterý zaslal Kongresu představitel Úřadu celní a hraniční ochrany, jehož se incident týká.
ŽIVĚPafos - Slavia. Dočká se Trpišovský první výhry v Lize mistrů? Slavia končí na Kypru
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Pafosem a Slavií Praha.
Chystají se nižší kompenzace za zpožděné lety. Europarlament se rozhodl zasáhnout
Cestující dnes mají při zpoždění letu nad tři hodiny nárok na odškodnění až 600 eur. To se ale může změnit. Členské státy EU chtějí hranici zpoždění prodloužit a kompenzace snížit, což by většinu pasažérů připravilo o nárok na peníze. Evropský parlament se proti tomu postavil a požaduje zachování současných práv.
Hokejová dvacítka má nového trenéra. Na Augustovu šňůru zkusí navázat Moták
Novým trenérem hokejové reprezentace do 20 let po Patriku Augustovi je Zdeněk Moták. Jednašedesátiletý kouč, jenž na konci prosince skončil v Třinci a získal s ním dva tituly, se ujme funkce po dnešním jmenování výkonným výborem Českého hokeje.