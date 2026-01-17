Přeskočit na obsah
17. 1. Drahoslav
Do čela opozice a sesadit Babiše. Po dobytí Prachatic zavelel Hřib ke zteči na Prahu

Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík

Zdeněk Hřib, posilněný pirátským úspěchem ve sněmovních volbách, působil hned od sobotního rána poměrně sebevědomě. To gradovalo krátce před obědem, kdy Ivan Bartoš na pódiu letitého prachatického kongresového centra oznámil, že ze 611 odevzdaných hlasů jich Hřib získal 469 a jasně obhájil pozici předsedy strany. Kromě toho, že chce uspět v komunálních volbách, ohlásil přípravu Pirátů na vládnutí.

Když Ivan Bartoš oznámil, že Zdeněk Hřib je znovu pirátským šéfem, daroval mu černou kšiltovku s logem "předseda". Naopak Hřib předal Bartošovi čepici s nápisem "čestný předseda".
Za pár týdnů sem zavítá se svou putovní show svérázný módní návrhář Osmany Lafita. A po něm třeba bývalý fotbalista Petr Švancara, který se po konci sportovní kariéry snaží prorazit jako bavič s brněnským přízvukem.

Třetí lednový víkend roku 2026 si ale pro své celostátní fórum všechny prostory rozsáhlého Kongresového centra v Prachaticích uzmula Česká pirátská strana. A zábava to byla především pro podporovatele Zdeňka Hřiba a jeho spolupracovníků. Právě těm totiž fórum, které sledovaly desítky Pirátů přímo v Prachaticích a další stovky na dálku po internetu, patřilo.

Hřibovi se při jeho obhajobě předsednického místa postavil jen jeden kolega. „Obvyklý podezřelý“ David Witosz z Ostravy, který se pokoušel uspět už v několika předchozích kláních. „Stranu musíme finančně stabilizovat, mít lidi v komunální politicie, znovu obsadit kraje. Znovu stranu otevřít našim voličům,“ burcoval ve svém projevu starosta Moravské Ostravy a Přívozu.

Witosz by chtěl opět zpřístupnit pirátské internetové fórum. A zdůraznil také, že by byl rád, pokud by o vedení Pirátů usilovalo víc lidí a o přízeň spolustraníků zabojovali v živé diskuzi.

„Přestali jsme si ubližovat“

To poslanec Zdeněk Hřib se ve své kandidátské řeči zaměřil víc na celostátní politiku. Pochválil se za úspěch ve sněmovních volbách, kde Piráti brali devět procent a získali 18 křesel v dolní parlamentní komoře. „Jsme zpátky v plné síle, přestali jsme si ubližovat. Chci, abychom byli lídry opozice, chci, abychom měli plán,“ způsobil Hřib v sále mohutný potlesk.

Prohlásil, že důležitá je pro něj hodnotová politika a nechce prý dopustit to, aby se Česká republika vydala maďarskou cestou.

Velmi rychle bylo zřejmé, že přímo v prachatickém sále má daleko větší sympatie než Witosz. To pak potvrdila poměrně rychlá volba, kde z 611 odevzdaných hlasů bral Hřib 469, zatímco ostravský politik pouze 257. Witoszův pád pokračoval i při volbě místopředsednictva, kde se ziskem 275 skončil na pátém, předposledním, místě.

Nové vedení České pirátské strany

Předseda:
Zdeněk Hřib, poslanec (469 hlasů)

1. místopředseda:
Martin Šmída, poslanec (434 hlasů)

2. místopředsedkyně:
Kateřina Stojanová, poslankyně (419 hlasů)

3. místopředseda:
Jiří Hlavenka, podnikatel (366 hlasů)

4. místopředsedkyně:
Olga Richterová, šéfka poslaneckého klubu (322 hlasů)

Výsledky volby předsedy strany ohlásil krátce po jedenácté dopoledne Ivan Bartoš. V polovině řeči mu sice přestal fungovat mikrofon, i tak ale velmi rychle potvrdil očekávanou výhru Hřiba. Aby bylo všem jasné, jak úzký tandem tito dva politici tvoří, předali si na podiu kšiltovky. Hřib dostal čepici s nápisem „předseda“, Bartoš zase od soboty nosí „čestný předseda“.

„Míříme do příští vlády“

Staronový pirátský předseda pak oznámil, že své vítězství bere jako potvrzení toho, že se v listopadu 2024 vydali správným směrem. „Ze strany na hraně pěti procent jsme se vrátili v plné síle. Děkuji i těm, kteří se rozhodli vydat jinou cestou,“ dotkl se Hřib etapy, kdy stranu kvůli nesouhlasu s jeho stylem politiky opustilo několik známých tváří.

Zdeněk Hřib přiblížil, že z Pirátů chce mít opozici, která se připravuje na převzetí moci a „vládní odpovědnosti“. A že strana musí navíc stát v čele této opozice. Zatímco burcoval, na obrazovce za ním svítilo heslo: „Jsme Piráti. Neuhneme z cesty a míříme do příští vlády.“

Aby bylo jasné, jak to Hřib myslí, řekl, že úkolem Pirátů pod jeho vedením je porazit Andreje Babiše i jeho „ještě nebezpečnější poskoky.“ Cestou k tomu má prý být i konec bazírování na ideologiích. „To je přežitek. Lidé hodnotí, jestli to funguje, nebo nefunguje,“ hlásí Hřib, že dělení na levici a pravici je už zbytečné. A vysvětluje, že je třeba voličům nabízet experty.

Jestli je jeho názor správný, by se mělo ukázat už na začátku října. Právě nadcházející komunální volby jsou totiž prvním kolbištěm, kde by Piráti chtěli porazit strany současné koalice. Hřib doslovně mluví o „referendu a vysvědčení Babišovského chaosu, který tady zažíváme každý den.“

Proto už prý hned v sobotu přímo v Prachaticích zahájil s politickými stratégy včetně britského experta Paula Hildera, kteří průběh pirátského fóra sledovali, přípravy strategie v obecních volbách. V těch by prý strana chtěla uspět i díky společným kandidátkám s dalšími liberálními stranami.

Co se třeba týče Prahy, tam už Piráti ve čtvrtek rozhodli, že jejich lídryní bude Tereza Nislerová, manažerka petrochemické firmy Orlen Unipetrol. V metropoli kandidovala v říjnu ve sněmovních volbách, ovšem bez úspěchu.

Místopředsedové? Dle Hřibova přání

Že prachatické fórum přesně splnilo očekávání Zdeňka Hřiba, potvrdila i dvoukolová volba místopředsedů. Uspěli všichni čtyři kandidáti, které si pirátský šéf přál mít ve svém nejužším týmu.

Poslankyně Kateřina Stojanová a Olga Richterová, podnikatel Jiří Hlavenka a olomoucký zákonodárce Martin Šmída.

Jak Piráti prostestovali proti vládě Andreje Babiše? Chodili pozpátku. Ale vydrželo jim to jen pár hodin

Video: Radek Bartoníček
