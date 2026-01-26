Rozpočtové harakiri? Vláda schválila ještě větší "sekeru" než Stanjura, opozice zuří

Stát bude letos hospodařit se schodkem 310 miliard korun. Návrh státního rozpočtu dnes schválila vláda, uvedla na síti X ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Loni skončil rozpočet ve schodku 290,7 miliardy korun. Deficit byl čtvrtý nejhlubší v historii Česka a překročil původně plánovaných 241 miliard korun. Opozice vládní návrh rozcupovala.
Vláda ANO, SPD a Motoristů sestavila vlastní rozpočet poté, co odmítla původní návrh předchozího kabinetu Petra Fialy (ODS). Ten počítal se schodkem 286 miliard korun. Zástupci současné koalice uváděli, že v původním návrhu chyběly některé výdajové položky, předchozí vláda to odmítala.
Schillerová dnes kritiku předchozího kabinetu zopakovala. Podle ní se podařilo předchozí návrh rozpočtu revidovat. "Pryč jsou uměle nadhodnocené příjmy, pryč jsou chybějící mandatorní výdaje. Přidáváme 26 miliard na dopravní infrastrukturu nebo 17 miliard na mandatorní výdaje ministerstva práce a sociálních věcí na pomoc lidem. Šetříme deset procent na provozu," uvedla ministryně.
Podle předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) by poslanci měli základní parametry rozpočtu, tedy příjmy, výdaje a schodek, schválit 11. února. Konečné hlasování o rozpočtu očekává Okamura 11. března.
Opoziční Starostové a nezávislí (STAN) kritizují návrh státního rozpočtu se schodkem 310 miliard korun, který dnes schválila vláda. Podle hnutí jde návrh proti zásadám zodpovědného hospodaření. Podobně se vyjádřila i opoziční TOP 09. Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek upozornil, že navrhované výdaje jsou vyšší, než umožňuje zákon o rozpočtové odpovědnosti.
"Vláda rezignovala na zdravé finance. Mít vyrovnaný rozpočet a jasná pravidla není jen teorie - je to pojistka, aby se naše země nezadlužila až po uši. Jenže vláda teď dělá pravý opak," uvedli Starostové na síti X. Předseda hnutí Vít Rakušan návrh označil za projídání budoucnosti, STAN tomu podle něj bude ve Sněmovně oponovat.
Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob označil návrh za "rozpočtové harakiri". "Vláda porušuje platný zákon ČR o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a schodek 310 miliard tak působí spíš jako pohádka (Hanse Christiana) Andersena než realita," napsal.
Na překročení pravidel pro rozpočtové výdaje upozornil i Kalousek. Připomněl, že odmítnutý návrh kabinetu Petra Fialy (ODS) se schodkem 286 miliard korun využíval výjimku z pravidel na výdaje v rozsahu 49 miliard korun, která se týkala obranných výdajů a půjčky na stavbu jaderných bloků v Dukovanech. "Vláda tedy navrhuje utratit 73 miliard korun nelegálních výdajů v době růstu a nízké nezaměstnanosti, kdy dobrý hospodář deficity snižuje, rozhodně nezvyšuje," napsal Kalousek na X.
"Při očekávaném růstu ekonomiky 2,4 procenta je takové sekání deficitů nezodpovědné a neodůvodněné. Přečteme-li k tomu, že koalice plánuje zvrátit naše úpravy důchodového systému, které měly přinést jeho dlouhodobou udržitelnost, dá se budoucnost, kterou nám rýsuje tato vláda, popsat jednoduše: Dluhy, dluhy, dluhy..." uvedl místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS).
Česko v současnosti funguje v rozpočtovém provizoriu, které omezuje měsíční výdaje na jednu dvanáctinu celkových výdajů loňského roku. Podle analytiků nepředstavuje provizorium pro ekonomiku problém, pokud potrvá jen několik měsíců. Pokud by se protahovalo, mohlo by zbrzdit některé investice. Naposledy bylo Česko v rozpočtovém provizoriu po předchozí změně vlády v roce 2022, tehdy trvalo do března.
ŽIVĚRusko vybombardovalo ukrajinský klášter, který je na seznamu UNESCO
Ruská vojska při útoku na ukrajinské hlavní město poškodila i dva objekty v proslulém pravoslavném klášteře Kyjevskopečerská lávra. Řekl to agentuře Interfax-Ukrajina ředitel toho památkově chráněného objektu, který je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO.
Čtrnáctiletý český lyžař zemřel po pádu v Rakousku. Ani helma mu nepomohla
Čtrnáctiletý chlapec z Česka v pondělí zemřel po pádu v lyžařském středisku Feuerkogel ve spolkové zemi Horní Rakousy. Utrpěl těžká poranění hlavy, kterým podlehl. Představitel místní policie Bernhard Magritzer uvedl, že hoch přepadl přes okraj sjezdovky a po několika metrech dopadl na kamenitou půdu. Jedná se již o druhý případ úmrtí českého občana v Rakousku za poslední dva týdny.
ŽIVĚNa Hradě si nevšimli, že už nevládne Fiala? Okamura tepal před schůzkou prezidenta
Pro celou koalici je nepřijatelný návrh společné deklarace, který před dnešním jednáním ústavních činitelů připravil Pražský hrad, prohlásil šéf SPD Tomio Okamura.
Smrtící virus jak ze slavného filmu hlásí Indie. Má na svědomí vysokou úmrtnost
Indický stát Západní Bengálsko hlásí šíření smrtelně nebezpečného viru Nipah, proti kterému neexistuje žádná vakcína ani účinná léčba. Světová zdravotnická organizace ho považuje za vysoce rizikový patogen.