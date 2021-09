Muž obviněný z bohumínského požáru s 11 oběťmi přijal nabídku na doživotní trest

Zbytek života ve vězení by měl strávit muž obviněný z loňského požáru, při kterém v Bohumíně zahynulo 11 lidí. Podle jednoho ze zmocněnců poškozených se doznal ke všem skutkům, tedy k vraždě a obecnému ohrožení, z nichž byl obviněn. Přijal také nabídku státního zástupce na doživotní trest vězení.

Neveřejné jednání v budově soudu pokračuje. Dohodu o vině a trestu mezi obviněným a žalobcem bude muset potvrdit soud. Někteří pozůstalí po 11 obětech loňského srpnového úmyslně založeného požáru s uzavřením dohody už dřív nesouhlasili. Podle nich by pětapadesátiletý muž měl stanout před soudem.

"Proč to udělal? O to se mi jedná! Proč upálil nevinné lidi," ptal se po příchodu k soudu šedesátiletý Milan Bernat. Při požáru přišel o jedenáctiletou vnučku, syna a jeho přítelkyni. "Stále nás to trápí," dodal.

Poškozených v pátek přišlo do budovy soudu jen pár. Další zastupovali advokáti. "Situace je pro ně tíživá. Proto tady nechtějí být," řekl právník a jeden ze zmocněnců poškozených Petr Kausta před jednáním. Dodal, že jeho klienti vyčíslili své nároky v řádu milionů korun a za přijatelný trest považují jen doživotí.

Další skupinu poškozených zastupuje Jaromír Parobek. I on a jeho klienti požadují doživotí. "Navíc nesouhlasí s uzavřením dohody," řekl Parobek. Dodal, že s uspokojením finančních nároků poškozených za psychickou či materiální újmu příliš nepočítá, a to hlavně kvůli předpokládané délce trestu.

Požár panelového domu vypukl loni 8. srpna odpoledne. Motivem žhářského útoku byly podle žalobce spory v rodině. Obviněný nezvládl fakt, že jej opustila manželka a nastěhovala se do bytu, kde bydlel její syn s družkou a svým synem. Právě dveře tohoto bytu muž podle policie polil přineseným benzinem a zapálil. Požár se rychle šířil. V bytě bylo 15 lidí, konala se tam zrovna oslava narozenin.

Oheň v bytě usmrtil útočníkovu manželku, syna, vnuka a jeho matku. O život přišly i další dvě děti pozvané na oslavu. Dalších pět lidí zahynulo po pádu z okna, když se snažili plamenům uniknout. Čtyřem dalším se podařilo z bytu uniknout přes balkon.