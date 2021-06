Policie prověřuje další tři případy podvodných sbírek po bouři na jižní Moravě

Policie u třech podezřelých případů stejně jako u těch dvou předchozích zablokovala účty, aby se nedalo zneužít zaslané peníze. "Dárci by si měli zkontrolovat, že posílají peníze na prověřené sbírky," uvedl Tržil. Například na transparentním účtu Jihomoravského kraje je v úterý dopoledne 18,5 milionu korun. Do sbírek na pomoc jihomoravským obcím poslali lidé už přes 700 milionů korun.

Policie už dříve obvinila z pokusu o podvod muže, který u sbírky charity uvedl falešný QR kód. Hrozí mu pět až deset let vězení. Další muž uvedl na Facebooku číslo účtu, které nesouviselo s lidmi zasaženými bouří.

Podvodné sbírky se objevovaly také například po požáru v Bohumíně, při kterém loni zemřelo 11 lidí. Také zde vyšetřovali policisté falešný účet na pomoc obětem neštěstí, který se objevil na sociálních sítích.

Bouřky, kroupy a tornádo poničily na Břeclavsku a Hodonínsku 1200 domů, z nichž více než stovka půjde k zemi. Zahynulo šest lidí.

Šlo to přímo na nás, schovali jsme se do sklepa, trvalo to deset minut, ale podívejte se, co za deset minut tornádo dokáže, líčí Alexander Kovalev. | Video: Martin Veselovský