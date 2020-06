Muž, který odstartoval Babišovo stíhání v kauze Čapí hnízdo, vstoupil k Pirátům

V roce 2015 podal Tomáš Kapler trestní oznámení v kauze Čapí hnízdo, kvůli níž je stále stíhaný současný premiér Andrej Babiš. Nyní čtyřicetiletý Kapler vstoupil do politiky - stal se členem České pirátské strany v Praze 11.

"Tak jsem ode dneška člen České pirátské strany. Proč? Za mě aktuálně jediná strana, která má potenciál sebrat nějaká křesla těm, co dnes vládnou/kradou a která za sebou nemá žádné skandály a s jejichž programem vesměs souzním. Jsou také jediní, kterým se daří prosazovat mnoho ze svého programu, ačkoliv jsou v opozici, nepláčou ale prostě makají," informoval na Facebooku.

Kapler vstoupil do sdružení v městské části Praha 11, na Jižním Městě. Přijímací proces podle jeho slov trval rok. "Přihlásil jsem se záměrně do místního sdružení na Praze 11 a ne na kraj, bydlím tu celý svůj život a kroky předchozího vedení, jakož i impotence, populismus a arogance dosavadní opozice mě iritovaly až příliš," říká.

V Praze 11 mají Piráti post starosty. V koalici jsou spolu s ANO, ODS, TOP 09 a STAN. Naproti tomu Hnutí pro Prahu 11, které poslední komunální volby vyhrálo, skončilo v opozici a současnou koalici ostře kritizuje, například pro její příliš vstřícný přístup k developerům a k zahušťování zástavby.

Pomozte své oblíbené straně, vyzývá

"Je mi přes čtyřicet, dospívají mi děti a tak už bych měl začít přijímat nějakou zodpovědnost za budoucnost jejich, svoji i okolí. Nadávání na sockách (sociálních sítích, pozn. red.) nebo v hospodě nic neřeší, samotná účast ve volbách je spíš jen nutné minimum," zdůvodňuje své rozhodnutí zapojit se aktivně do politiky.

Dalším důvodem je podle něj, že podobné strany mají nedostatek členů a nemohou tak plně realizovat své aktivity. Vyzývá tedy své sledující, aby učinili podobné rozhodnutí a pomohli straně, která je jim sympatická tak, že se stanou jejím členem a zapojí se do jejího chodu.

Straně by podle svých slov mohl být užitečný v oblasti informačních technologií, marketingu, on-line aktivit či veřejně prospěšných projektů. "Nemám zatím žádné velké ambice, musím poznat, co to vlastně všechno obnáší, musím se zorientovat," dodal.

"Cílem je zjistit pravdu"

Kauzu Čapí hnízdo začala policie prověřovat v roce 2015 na základě Kaplerova trestního oznámení. "Důvěřuji policii, potažmo státním zástupcům a soudům, že věc prošetří. Mým cílem není někoho odsoudit, ale zjistit pravdu," řekl tehdy.

Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na niž by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svěřenských fondů. Premiér obvinění odmítá.

Vyšetřování se táhne již téměř pět let ve dvou větvích případu. Trestní stíhání premiéra a dalších pěti osob bylo v minulosti zrušeno, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman však rozhodnutí přehodnotil a stíhání Andreje Babiše a dotační poradkyně farmy Jany Mayerové obnovil.