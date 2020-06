Praha 11 zaplatila 43 tisíc za sepsání trestního oznámení. Před opozicí ho tají

Radnice Prahy 11 podala trestní oznámení na neznámého pachatele, který ji podle starosty Jiřího Dohnala na sociálních sítích v době epidemie koronaviru obviňoval z kšeftování a zpronevěření ochranných pomůcek. Za vypracování trestního oznámení radnice zaplatila advokátní kanceláři 43 560 korun. Jakých příspěvků se oznámení týká, si však starosta prý už nepamatuje. Opozice se bojí, že míří na ni.

Kde sehnat roušky a respirátory a jak to, že jich je takový nedostatek? To bylo časté téma diskusí na sociálních sítích v době, kdy se v Česku koronavirus objevil. Podobně se debatovalo také v jedné ze skupin obyvatel Prahy 11 na Facebooku. Některé příspěvky se však vedení městské části příliš nezamlouvaly.

"Objevily se tam informace, že s ochrannými pomůckami obchodujeme, kšeftujeme, že je zpronevěřujeme. Vyhodnotili jsme si, že to je přes čáru. Síla výroků byla tak veliká, že jsme se chtěli bránit. Už to není o tom, že někdo o někom říká, že je takový nebo makový. Tohle je lež a z našeho pohledu už za hranicí zákona," popisuje starosta Jiří Dohnal (Piráti).

Městská část se proto rozhodla bránit a podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Za vypracování oznámení zaplatila advokátní kanceláři Gřivna & Šmerda 43 560 korun. Podle radnice se případem už zabývá odbor extremismu a terorismu pražské policie.

"Když něco vyřknu na sociální síti, nemám to ověřené a je to lež, tak za to musím nést odpovědnost. Pokud někdo řekne, že něco rozkrádáme, tak ať to má doložené, nebo ať za to nese odpovědnost. Navíc v době nouzového stavu. Kdyby to bylo v jiné situaci, tak bych to možná přešel, ale v době, kdy od rána do večera neděláte nic jiného, než sháníte prostředky, zasedají krizové štáby, objednáváte dezinfekci, většinu času trávíte ve prospěch obyvatel a někdo vás takhle pomlouvá, tak to musí mít nějakou dohru," vysvětluje Dohnal.

Z jakého účtu byly publikovány příspěvky, na které směřuje trestní oznámení, a co přesně obsahovaly, však není zřejmé. Starosta tvrdí, že si to už nepamatuje a snímky, na kterých měl závadné příspěvky vyfocené, už smazal. "To, že na internetu a hlavně na Facebooku jsou falešné profily, za kterými stojí někdo jiný a místo fotky má fotku žabáka nebo jiného zvířátka, je dnes už normální. Přiznám se, že mi je jedno, kdo to je. Ať to vyšetří policie," říká starosta.

Opozice se obává, jestli oznámení nemíří na ně

O to, čeho se trestní oznámení týká, se zajímá i opoziční Hnutí pro Prahu 11. Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím požádalo o sdělení, kvůli jakým příspěvkům radnice trestní oznámení podává, a také o jeho celé znění.

Obává se, jestli trestní oznámení nemíří i na ně. "Jak z řad občanů, tak z řad opozičních zastupitelů zaznívala kritika dodávek do místního domu s pečovatelskou službou a celkové organizace úřadu ve věci roušek, protože tam podle našeho názoru první tři týdny spali," říká opoziční zastupitelka Šárka Zdeňková.

Radnice však odmítla zastupitelům informace poskytnout. Argumentuje mimo jiné tím, že zastupitel má nárok pouze na ty informace, které spadají do vyhrazené kompetence zastupitelstva.

"Objednávku na vypracování trestního oznámení, jež je předmětem žádosti o informace, schválila rada městské části, přičemž zastupitelstvo městské části tuto záležitost nijak neřešilo. Z tohoto pohledu proto nemá podle názoru povinného subjektu člen zastupitelstva, který není zároveň členem rady, právo na poskytnutí souvisejících informací podle zákona o hlavním městě Praze," stojí ve zdůvodnění, které má redakce Aktuálně.cz k dispozici.

Podle autora zákona o svobodném přístupu k informacím Oldřicha Kužílka však takový postup úřadu není správný. "Zastupitel je členem zastupitelstva, které odvolává radu a kontroluje ji při činnosti. Tvrdit tedy, že se to netýká výkonu jeho funkce, je to úplně nejabsurdnější, co jsem kdy slyšel," říká Kužílek.

O text trestního oznámení požádala i redakce Aktuálně.cz. Úřad ji odmítl poskytnout s odůvodněním, že trestní řízení je až na hlavní líčení a vyhlášení rozsudku neveřejné. "Pokud by skutečnosti v něm (v trestním oznámení) uvedené vešly či mohly vejít ve veřejnou známost, mohlo by to vést ke ztížení či ohrožení zjišťování skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu orgány Policie České republiky," vzkázal redakci starosta.

Odmítá však, že by trestní oznámení bylo namířené na opoziční zastupitele. "Trestní oznámení je podáno na neznámého pachatele, jelikož je věcí dalšího vyšetřování, kdo uvedené hanlivé výroky na sociálních sítích napsal a následně šířil," říká Dohnal.

Proč to stálo 43 560 korun?

Opozici se nelíbí ani to, že na podání trestního oznámení si radnice najala externí firmu, které zaplatila přes 43 tisíc korun, místo toho, aby využila právní oddělení radnice.

"Nemůžeme požádat úředníka, aby na vlastním profilu pod svým vlastním jménem zajišťoval důkazy. To mu nepřísluší. Rozhodli jsme se, že to udělá někdo nezávislý. Aby úředník, který má na starosti úplně jinou agendu, měl čas a prostor se věnovat vlastní práci. Já se ani nebudu dotazovat, jestli pan vedoucí právního oddělení má Facebook, aby mohl zajistit důkazy. Od toho úředníci nejsou," tvrdí starosta.

Z objednávky městské části vyplývá, že advokátní kanceláři vypracování trestního oznámení zabralo 18 hodin, přičemž si za každou účtovala 2420 korun.

"To je absurdní záležitost. Městská část má svoje vlastní právní oddělení a zpracování základního trestního oznámení by snad mělo zvládnout. Vůbec nerozumím tomu, proč na to bylo potřeba vynakládat další veřejné prostředky," komentuje situaci zastupitelka Zdeňková.