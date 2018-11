Bojím se, že se čeká na správného soudce, říká muž, který píchl do Čapího hnízda

Autor trestního oznámení v kauze Čapí hnízdo Tomáš Kapler vnímá současné dění kolem Andreje Babiše mladšího za nepříliš podstatné. Zásadní jsou podle něj díry v příběhu Andreje Babiše staršího, které se díky novým informacím objevily. Ve vyjádření pro Aktuálně.cz kritizuje Kapler práci policie i státního zástupce.

"Ten samotný příběh s juniorem nepovažuji za nějak zajímavý a prospěšný, asi je fakt nemocný a věřil bych, že teď má bludy. Nemá moc smysl se ho ptát na okolnosti ‚únosu‘, to nemá žádný přínos pro celý případ Čapího hnízda," napsal Aktuálně.cz Tomáš Kapler, který v roce 2015 podal trestní oznámení.

To fakticky odstartovalo dění kolem tehdejšího ministra financí a nynějšího premiéra, jež loni vygradovalo obviněním jedenácti lidí včetně Andreje Babiše (žalobce později zrušil stíhání čtyř osob včetně místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka).

"Zajímavé je, že se ukazuje fakt, že policie není schopná rok vyslechnout cizího občana," kritizuje s odkazem na aktuální vývoj práci vyšetřovatelů Kapler. Za podivné má také to, že státní zástupce nechal o víkendu Andreje Babiše staršího odcestovat do Švýcarska za synem. "Státní zástupce nechá jet obviněného z těžkého zločinu za možná klíčovým svědkem, který veřejně říká dosti podstatné skutečnosti pro vyšetřování a veřejně o obviněném prohlašuje, že lže," podivuje se IT konzultant.

Pro vazbu, jež by zabránila působení na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné, však podle mluvčího Městského státního zastupitelství Aleše Cimbaly není důvod. "Individuálně jsou v každé věci vyhodnocovány konkrétní skutečnosti odůvodňující obavu, že obviněný bude ovlivňovat nebo jinak mařit objasňování skutečností rozhodných pro trestní řízení. Pro naplnění důvodů koluzní vazby nepostačuje pouhá existence nevyslechnutých osob," uvedl mluvčí.

Sám Kapler navrhoval žalobci Babišovo vzetí do vazby už před třemi lety, ale neuspěl. "Žalobce mě dost výrazně upozornil, že za podobné obviňování bych mohl být sám obviněn. A že on žádné důvody pro vazbu nevidí a navrhovat ji nehodlá," vzpomíná Kapler.

Díky novým poznatkům se podle něj v Babišově obhajobě objevují další díry. "Najednou je Čapí hnízdo projekt dcery a junior říká, že podepsal něco a neví co," popisuje Kapler rozpor ve výrocích Andreje Babiše, který v dokumentárním filmu MATRIX AB z roku 2015 tvrdil, že Čapí hnízdo je jeho nápad. "Myslím, že je to nejlepší projekt, který jsem kdy vymyslel," říká ve filmu před svými hosty.

Kapler přesto věří, že se kauza dostane k soudu. "Jen se tak trochu bojím, že se čeká na toho správného soudce," dodává.