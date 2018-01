Zajímá mě, proč lidem nevadí podvod, říká muž, který odstartoval kauzu Čapí hnízdo

před 6 hodinami

Díky jeho trestnímu oznámení začala policie prověřovat dotaci pro Farmu Čapí hnízdo. Tomáš Kapler pracuje jako business analytik a podnětů k vyšetřování už policii podal mezi pěti a deseti. "Ale jen když vypadají důkazy přesvědčivě a mám pocit, že jde o závažný a úmyslný trestný čin, ne nějaká prkotina či omyl," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Co vás přimělo k tomu, že jste podal trestní oznámení?

Trestní oznámení jsem podával v září 2015 na základě článků o této kauze v médiích Svobodné fórum a Euro. Už dříve jsem zjistil, že i když se v médiích propírá něčí možné závažné porušení zákona, tak to neznamená, že by se tím opravdu zabývala policie. Ta totiž nezřídka jedná až v případě, že někdo podá trestní oznámení, byť podle zákona musí začít šetřit i sama, pakliže se jakýmkoliv způsobem dozví o možném porušení zákona. Taková situace může být přitom i velmi nepříjemná pro někoho, kdo je v médiích vláčen neoprávněně. Protože jen soud může rozhodnout, jestli k trestnému činu došlo.

Jak hodnotíte dosavadní vývoj vyšetřování dotace pro Čapí hnízdo?

Co mohu jako běžný občan z vnějšku sledovat, tak samotné vyšetřování mě příjemně překvapuje svou profesionalitou a tím, že i přes usilovné snahy obviněných se jej nepodařilo zatím kompromitovat a znevážit.

Šílené jsou samozřejmě ty tanečky s poslaneckou imunitou nebo náhlé závažné onemocnění některých pachatelů. Ale každý má právo hájit se, jak uzná za vhodné. Spíš se divím lidem, že si toto nechávají od vrcholného představitele líbit, ostatně vzpomeňme na ohromné třicetitisícové demonstrace na Slovensku u obdobné kauzy Gorila. Nebo i u nás - propad preferencí ČSSD až téměř pod hranici volitelnosti po nevyjasněných pár milionech na čtyřpokojový byt bývalého premiéra Stanislava Grosse.

Tady jde o 50 milionů a další minimálně desítky milionů, o které jsme my všichni přišli kvůli dotačnímu podvodu a podvodům s předraženou reklamou, vydané vlastně z našich kapes na soukromé honosné sídlo miliardáře. A s preferencemi hnutí ANO to ani nehnulo. Spíš než rozhovory s politiky by mě tak možná zajímal rozhovor s voliči - proč to nevnímají jako problém.

Četl jste zprávu OLAF?

Ne, byla by to pro mě osobně ztráta času. Je to materiál, který by měl zajímat státní zástupce a soudce. Vím jen z médií, že dle této zprávy i nezávislí vyšetřovatelé z EU na základě svého šetření dospěli k názoru, že zde došlo k úmyslnému podvodu a že pan Babiš byl sám v čele organizované skupiny a podvod naplánoval a řídil.

Kolik takových podnětů jste už podal? Zaměřujete se na dění kolem politiky?

Nevím přesně, mezi pěti a deseti a ne všechny se týkaly politiků. Dělám to právě na základě podobných článků, kde není informace o tom, zdali to šetří odpovědné orgány. Ale jen když vypadají důkazy přesvědčivě a mám pocit, že jde o závažný a úmyslný trestný čin, ne nějaká prkotina či omyl, a kde domnělý pachatel nepřizná svou chybu a nesnaží se ji napravit.

Nechci působit jako komunistická domovnice, která hlásí nevyvěšenou rudou vlajku na Prvního máje. Také záměrně svá oznámení nikdy nemedializuji - je na policii, aby věc prošetřila.

Já sám mohu čerpat jen z médií a víme, jak v dnešní době některá média i záměrně zkreslují informace či vyloženě lžou. Proto se o mé roli v těchto kauzách dozvěděli novináři až ze soudního spisu.

V minulosti jste stál za trestním stíháním bývalého pražského radního za ČSSD Karla Březiny. Máte kromě něj a Čapího hnízda na kontě ještě nějaké další podobné "zářezy"?

Po pravdě, já ty případy obvykle ani moc nesleduji. Důvěřuji policii, potažmo státním zástupcům a soudům, že věc prošetří. Mým cílem není někoho odsoudit, ale zjistit pravdu.

Tedy i očištění médii neprávem vláčeného člověka je pro mě "zářezem". Podával jsem i trestní oznámení poté, co vyšlo najevo, že některé děti z chudých rodin nedostávají snídani ani peníze na školní oběd.

Podle mě se jednalo o týrání dětí a to mimochodem patří mezi závažné trestné činy, jejichž neoznámení je samo o sobě trestným činem. Hned druhý den mě kontaktovala policistka, souhlasila se mnou, začala věc urgentně řešit a došlo ke spolupráci se sociálními úřady a tak dále.

Máte důvěru v českou policii a justici? Věříte, že jsou vyšetřovatelé a státní zástupci, kteří se věnují Čapímu hnízdu, odolní vůči politickým tlakům?



Zatím ano. Nevěřím v každý jednotlivý soud a jednotlivého policistu. Ostatně i u kauzy Březina se ukázaly nějaké jeho "nadstandardní vztahy" se soudcem, který jej nejdříve opakovaně osvobozoval, ačkoliv odvolací soud shledával v těchto rozhodnutích závažná pochybení.

Jako největší problém shledávám obecně délku řízení a nekonečné vracení případů, ale hlavně neschopnost vypořádat se s prohřešky samotných soudců či policistů. Soudcovská unie a Generální inspekce bezpečnostních sborů jednají často spíše jako obhájci svých členů a jejich prohřešky zametávají pod koberec či pokutují nějakou směšnou částkou. Ale v této kauze se zatím takový problém neukázal.

Premiér Andrej Babiš označil kauzu Čapí hnízdo za dílo mafie. Namístě je tedy otázka: udržujete nějaké vztahy s organizovaným zločinem?

Ne, nebo si toho alespoň nejsem vědom (úsměv).