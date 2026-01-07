Mráz si mezi českými bezdomovci vybral další oběť, hlásí záchranáři

Na Teplicku zemřel v mrazivém počasí bezdomovec. K muži bez známek života byli záchranáři přivolaní v pondělí dopoledne, oznámil ve středu mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. V mrazivém počasí zemřel v úterý také bezdomovec v Brně, i u něj mohlo být podle záchranářů příčinou podchlazení. Silné mrazy trvají v Česku už několik dní.
K muži na ulici přijeli záchranáři v 09.00, případ pak předali koronerovi. „Zemřít mohl v noci z neděle na pondělí,“ upřesnil Voleník. Žádný další takový případ záchranná služba v Ústeckém kraji neeviduje. V souvislosti s počasím je ale více pacientů. Nárůst evidují také urgentní příjmy v nemocnicích.
„Primárně je to nárůst počtu pacientů s poraněním horních a dolních končetin. Další skupinou jsou lidé postižení respiračním onemocněním. U kardiaků sledujeme jen mírný nárůst počtu pacientů přijatých na urgentních příjmech,“ řekl Tomáš Petr z Krajské zdravotní, pod níž patří sedm nemocnic na severu Čech.
Bezdomovce ve městech kontrolují v mrazu strážníci. Znají jejich stanoviště, na která docházejí a kde jim nabízejí teplé nápoje a deky. Zároveň dohlížejí na to, aby si nerozdělávali oheň u veřejně prospěšných zařízení. Ve středu o tom informoval zástupce ředitele Městské policie v Ústí nad Labem Jan Novotný.
Teploty v noci na čtvrtek mohou podle předpovědi meteorologů klesnout až 16 stupňů pod nulu a mrznout bude i v dalších dnech.
Bílý dům od Venezuely chce, aby omezila své vztahy s Čínou, Ruskem, Íránem a Kubou, a to včetně ekonomických. Vláda Donalda Trumpa podle zdrojů stanice ABC News sdělila prozatímní venezuelské prezidentce Delcy Rodríguezové, že její země musí splnit americké požadavky, než jí bude povoleno produkovat další ropu. Venezuelskou ropu mezitím budou USA prodávat na mezinárodních trzích.
Ukrajinští a američtí zástupci mají ve Francii na programu další jednání. Očekává se, že se budou zabývat nejobtížnějšími otázkami - územími a Záporožskou jadernou elektrárnou. Na síti X to ve středu uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Mír musí být důstojný. A to závisí na partnerech - na tom, zda zajistí skutečnou připravenost Ruska ukončit válku," dodal Zelenskyj.
Venezuela se pyšnila údajně efektivní obranou. Ruské systémy protivzdušné obrany Buk měly ochránit prezidenta Nicoláse Madura, místo toho ale selhaly na plné čáře. Američané je vyřadili ještě předtím, než stačily vypálit jedinou raketu. To představuje špatnou zprávu nejen pro Rusko.
Prezident Petr Pavel odmítá jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Po středečním novoročním obědě s hlavou státu to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Předseda Motoristů Petr Macinka vyloučil, že by strana kvůli tomu opustila vládu. Řekl to při příchodu na večerní jednání poslaneckého klubu Motoristů. Kompetenční žalobu nicméně Macinka ani Babiš nezvažuje.
Při rozsáhlém zásahu imigračních agentů v Minneapolisu na severu Spojených států ve středu zemřela žena. Zastřelil ji jeden z příslušníků Úřadu pro imigraci a cla (ICE) poté, co se prý pokusila zasahující přejet autem. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti tvrdí, že agent střílel v sebeobraně.