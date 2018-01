Moravec odmítá moderovat debatu prezidentských kandidátů. Nechce být hromosvodem kritiky

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Moderátorem duelu kandidátů na prezidenta Jiřího Drahoše a současné hlavy státu Miloše Zemana pravděpodobně nebude Václav Moravec. Náhradníka zatím televize nemá.

Praha - Česká televize řeší problém, kdo bude moderovat zřejmě nejsledovanější politickou debatu roku. Duel prezidentských kandidátů Jiřího Drahoše a současné hlavy státu Miloše Zemana chystá na příští čtvrtek.

Úkolu se už léta tradičně ujímá Václav Moravec, ten se však debaty Drahoše se Zemanem účastnit nechce. "Generálního ředitele ČT jsem už v neděli informoval, že debatu moderovat nebudu," řekl Moravec Aktuálně.cz a Hospodářským novinám.

Vadí mu třeba to, že se jeho jméno neobjevilo v dopise, kterým televize zvala oba kandidáty do debaty. Navíc se obává, že by se mohl stát jakýmsi hromosvodem, po kterém se bude zejména ze strany prezidenta Zemana snášet kritika na ČT.

Vedení České televize přesto stále doufá, že Moravcovo rozhodnutí není definitivní. "Naše nabídka samozřejmě platí. S Václavem to tak občas bývá, kdy mu po vypjatém období, jakým prezidentská volba bezpochyby je, na finální slovu dáváme čas," uvedl šéf komunikace ČT Vít Kolář.

Kolář uvedl, že televize zatím nemá jméno žádného náhradníka, pokud Moravec skutečně nabídku moderovat debatu odmítne.

"Alternativa B zatím neexistuje. Museli bychom to vymyslet jinak, náhrada za Moravce není," řekl šéf komunikace s tím, že by se vedením pořadu mohla ujmout třeba moderátorská dvojice. "Ale Václav tu možnost pořád má a doufám, že ji využije."

Prezident Miloš Zeman několik měsíců před volbami avizoval, že se žádných předvolebních debat nezúčastní. Své slovo dodržel před prvním kolem, po kterém však názor změnil. V sobotu na tiskové konferenci oznámil, že půjde do dvou debat a ironizoval při tom také Václava Moravce. Později přistoupil dokonce na čtyři debaty, a to na TV Nova, Prima, Barrandov a České televizi. Drahoš však trvá na dvou střetnutích.