Zeman je matador, s korektní diskusí počítat nemůžeme, říká muž, který připravuje Drahoše na debaty

před 4 hodinami

Bývalý moderátor České televize Petr Studenovský radí prezidentskému kandidátovi Jiřímu Drahošovi, jak má veřejně vystupovat. V rozhovoru pro Aktuálně.cz upozorňuje, že před druhým kolem bude hlavně třeba změnit taktiku a pořádně se připravit na debaty s Milošem Zemanem.

Jaká přesně je vaše role v týmu?

Snažím se s profesorem probírat nejrůznější varianty toho, jakým způsobem na něj někdo může formálně útočit svými rétorickými schopnostmi, které pan prezident Zeman má, aby na to uměl adekvátním způsobem reagovat. Když na vás někdo namíří kameru a vy s tím nemáte zkušenost, tak jste v jakémsi stresu a můžete mít trému. Jde o hodně a jen tím, že člověk formálně dovednosti nemá, může být v debatě vnímán jako horší. Přičemž já si vůbec nemyslím, že by byl Jiří Drahoš horší, než je Miloš Zeman. Myslím si pravý opak. Ale formální komunikační dovednosti v těchto situacích, to je věc, kterou s panem profesorem probíráme a budeme probírat. To je moje role.

Teď bude asi hodně důležité připravit ho na debaty…

Ano, to zejména. Když oba kandidáty srovnáte z hlediska zkušenosti s vystupováním před kamerou nebo jen s prostými rozhovory s novináři, Miloš Zeman je matador, který to dělá desítky let, a pan profesor se s ním svými zkušenostmi v tomto nemůže měřit. U prezidenta Zemana nepočítám s tím, že by pana profesora jakkoli šetřil, v diskusích dokáže být i nekorektní. To je koneckonců vidět i teď. A i kdyby nebyl nekorektní on, tak jeho mluvčí je nekorektní takovým způsobem, že jsem to v životě neviděl.

Jiří Drahoš říkal, že se chystáte změnit styl kampaně a přehodnotit dosavadní styl. Vidíte to tedy tak, že se styl musí změnit i ve vaší oblasti?

V mé oblasti k žádným velkým změnám docházet nebude. Vyjma toho, že diskuse se všemi protikandidáty, kteří zůstali od třetího místa dál, byla vesměs korektní. V některých případech až přátelská, lidé i říkali, že je to nuda. My ale jejich přístup velmi oceňujeme. S korektní diskusí v následujících čtrnácti dnech však moc počítat nemůžeme - což víme ze zkušenosti, kterou máme zejména s lidmi, kteří pana prezidenta obklopují.

Jak jste se vlastně dostal do týmu?

Oslovili mě Pavel Kolář a Jakub Kleindienst z týmu pana Drahoše. Jako člověk na volné noze se zabývám tím, že takříkajíc učím lidi mluvit, zaměřuji se na komunikační dovednosti, mediální tréninky a etiketu. Zeptali se, jestli bych panu profesorovi nepomohl, a musím říct, že jsem téměř s nadšením souhlasil. Protože od počátku z průzkumů vyplývalo, že jestli někdo má šanci porazit pana Zemana, je to on. A já nechci, aby pan Zeman byl dál prezidentem, to je můj občanský přístup.

A můžete nám prozradit, jaký je pro vás profesor Drahoš "materiál"? Jaká je s ním spolupráce? Často působí jako strojený vědec, jak s tím pracujete?

Je to velmi vnímavý člověk a rozumí tomu, o čem si spolu povídáme. Ale pokud jste celý život zvyklý vyprávět o problémech, které jste řešili tak, že postupujete od začátku a postupně se doberete k pravdě na konci, musíte to změnit. Jako novináři dobře víte, že novinářské sdělení zkrátka musí být v první větě. Jde o to, že když se ho zeptáte na něco, na co má celkem jasný názor, začne se k němu postupně dopracovávat, aby ho potom na konci řekl.

Ve stylu akademické práce - úvod, argumenty a závěr…

Přesně tak. Jde o to, aby dokázal říci naprosto jasný závěr ihned a pak vysvětlit, proč si to myslí. Protože tak se to v mediálním světě musí dělat. Navíc bývá málo času, takže je potřeba jistá pregnantnost.

Trénujete i rétoriku před zrcadlem, nebo sedíte proti sobě?

To ne, povídáme si o tom, bývá to velmi příjemné. Mám pocit, že to jisté výsledky přináší. Zejména v závěru kampaně a na začátku posledních čtrnácti dnů je zájem novinářů obrovský, ale je zřejmé, že tomu přivykl a už ho to tolik nestresuje.

Měl jsem pocit, že při debatě s Michalem Horáčkem Jiří Drahoš vždycky příliš dlouho mluvil, než položil otázku…

Víte, čím je to způsobené? Většina Čechů moc mluvit neumí a je to dané tím, co se vyučuje ve školách. Nevzpomínám si, že by mě na základní škole někdo učil mluvit. Mě pořád učili psát, byly diktáty kvůli gramatice. Učili nás básničky, to je ale recitace, ne mluvení. Pak když byl referát, třeba na kočku domácí, paní učitelka kontrolovala, jestli jsem na něco důležitého o té kočce domácí nezapomněl, ale vůbec se nezabývala hodnocením, jakým způsobem jsem to říkal, jestli to spolužáky bavilo, nebo ne.

To znamená, že i Jiří Drahoš je produktem českého vzdělávacího systému…

Ano, je to vědec, umí mluvit a přednášet, ale tohle je něco jiného. V mediálním světě záleží na tom, jak to říkáte, jaký způsobíte dojem. A když máte v televizi šest vteřin, nemůžete nic vysvětlit, ale můžete udělat dobrý dojem nebo přinejmenším neudělat špatný.

Takže věříte tomu, že je možné ukázat Jiřího Drahoše tak, aby si diváci řekli, že bude lepší prezident než Miloš Zeman?

Nepochybuji o tom, že v debatě a ve druhém kole může pan profesor pana Zemana porazit. Pořád doufám v to, že si lidé uvědomí, že je na druhé straně někdo, kdo neváhá používat sprostá slova, podpásové argumenty nebo vyloženě lhát. Dokážu pochopit, když se někdo splete, že někde viděl nějaký článek. Ale podle mě by pak velký muž nebo velká žena přišli a řekli, že se omlouvají, protože se spletli. Nestojí to žádné peníze ani bezbřehé úsilí.

My potřebujeme, aby diváci z debaty pochopili, že proti Miloši Zemanovi stojí člověk, který to dokáže. Kdyby se zmýlil, řekne, promiňte, zmýlil jsem se, beru to zpět. Nebo aby viděli, že je slušný, že nebude v šest hodin odpoledne říkat na vlnách veřejnoprávního Českého rozhlasu slova, která nikdo předtím neřekl.

Máte dostatečně nastudovaného Miloše Zemana?

Dokonce jsem byl z profesních důvodů nucen podívat se na některé pořady TV Barrandov, musím říct, že jsem prožíval téměř fyzickou bolest. Ale Miloše Zemana znám od té doby, co je v politice. Pracoval jsem v České televizi, předtím v Československé, takže od roku 1989, kdy se objevil na scéně, jsem s ním dělal řadu rozhovorů. Dobře vím, že on je schopen formulovat složitá, dlouhá souvětí a nesplete se. Je pro určitou skupinu obyvatel jednoznačně srozumitelný. Vlastně je srozumitelný pro všechny, jen někteří z nás obtížně chápou, jak je možné, že něco takového říká. Protože slušný člověk, natož prezident republiky, by takové věci říkat neměl.

Jinými slovy věříte, že na vaší straně je přesila?

Těžko říct, chceme slušnost. Volala nám do štábu spousta lidí, že to děláme tak nějak…

Neslaně nemastně?

Ano. Že bychom měli ze slušnosti ubrat a přitvrdit. Od začátku se celý tým včetně pana profesora neustále přesvědčujeme o tom, že ne, že se ta slušnost musí vyplatit, že si toho lidé musí všimnout. Že je tady slušný člověk, který má solidní názory, se kterými můžete na jedné straně nesouhlasit, ale i ta forma je důležitá.

Chystáte se třeba i pustit si videa s rozhovory nebo výstupy Miloše Zemana a rozebrat je?

Doteď jsme to nedělali, protože Miloš Zeman nediskutoval, ale teď se na to samozřejmě budeme muset takto připravit.

Je dobré spíš útočit, nebo vyčkávat, s čím přijde Miloš Zeman?

To se nedá říct.

Každopádně můžeme říct, že doteď byla vaší strategií slušnost a nikoho si nenaštvat, ale teď se to musí změnit?

Ano, teď se asi budeme muset zabývat tím, jak reagovat na útoky. Ono se dobře diskutuje s protikandidáty, kteří jsou slušní. To, co předvedl po vyhlášení výsledků pan Horáček, byla obrovská frajeřina. Neuspěl ve volbách a z toho, jakým způsobem vyjádřil panu profesorovi podporu, bylo cítit, že ten člověk je formát. A to je třeba ocenit. Když s takovým člověkem mluvíte, říkáte si, proč bych měl být útočný? Vždyť my si v mnoha věcech myslíme totéž, jen bojujeme o stejný úřad. S Milošem Zemanem to bude evidentně něco jiného.

Je jedno, kde bude diskuse probíhat?

Jestli jsme to pochopili správně, prezident Zeman řekl, že je ochotný udělat dvě debaty, a nevím, jestli dal příslib Primě. Spíš bych tipoval, že by to chtěl Miloš Zeman dělat s moderátorem, kterého si opravdu váží, a napadá mě jen jedno jméno, pan Soukup z TV Barrandov. Myslíme si, že by bylo korektní, aby byly dvě debaty, aby jedno prostředí vybral první kandidát, druhé prostředí ten druhý. A my bychom tradičně rádi spolupracovali s Českou televizí.

Jsou prostředí a moderátor důležití?

Myslím si, že ano. Nedomnívám se, že by pan moderátor Soukup vytvořil prostředí, které by bylo objektivní a férové. Na druhou stranu pokud by se opravdu diskutovalo i v TV Barrandov, diskusi s největší pravděpodobností neodmítneme.

Myslíte si, že by Jiří Drahoš dokázal svým stylem a tím, co představuje, přesvědčit i voliče Miloše Zemana? Jde o poměrně tvrdé jádro, kterému styl Miloše Zemana vyhovuje.

Nepochybuji o tom, že existuje skupina lidí, kteří jsou pevně přesvědčení volit Miloše Zemana, a kdyby přišel kdokoliv, nepřesvědčí je. Na druhou stranu jistá možnost tam je a my ani malou skulinku nenecháme. Chceme se o to pokusit a chceme, aby pan profesor uspěl.

