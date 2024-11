V novém průzkumu se ODS propadla na třetí místo, předběhli ji Starostové

Volby do sněmovny by nyní podle modelu agentury NMS Market Research vyhrálo opoziční ANO s 35,3 procenta hlasů. Na druhém místě by se podle agentury poprvé umístilo hnutí STAN s 11,1 procenta a třetí by skončila ODS s deseti procenty.

Do dolní komory by se dostalo také opoziční hnutí SPD, Piráti a KSČM. Model nezahrnuje možnou kandidaturu koalice Spolu, ve které chtějí ODS, TOP 09 a KDU-ČSL v příštích volbách opět usilovat o hlasy voličů. Oproti říjnovému modelu NMS si ANO polepšilo o 2,4 procentního bodu a podle agentury je na dohled zisku většiny křesel ve sněmovně. STAN si meziměsíčně pohoršil zhruba o jeden procentní bod, ODS o 2,2 procentního bodu. Podpora SPD zůstala podle agentury stabilní, další pokles zaznamenali Piráti. Související Všechno bezvadné není. Musíme lidem přiznat, že něco děláme i blbě, říká Rakušan 2:46 "Podpora hnutí ANO v listopadu ještě dále vzrostla. Strany vládní koalice a Piráti naopak mírně ztratili. Zatímco u ODS a STAN se nejedná o systematický jev, v průběhu podzimu pravidelně oscilují kolem deseti až 12 procent, u Pirátů se jedná o dlouhodobější pokles trvající od červnových eurovoleb," řekla politická analytička NMS Market Research Tereza Friedrichová. Komunisté se v modelech od letních měsíců pohybují kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do sněmovny. V nynějším modelu by hranici překonali, zatímco Motoristé sobě by se ziskem 4,4 procenta hlasů skončili mimo. Vládní TOP 09 by volilo 3,8 procenta voličů a lidovce 2,8 procenta. Sociální demokracie a Přísaha by získali kolem tří procent. Voleb by se v listopadu zúčastnilo 56,7 procenta oprávněných voličů, podobně jako v předchozích měsících. Před třemi lety ke sněmovním volbám přišlo 65,4 procenta voličů.