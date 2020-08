Uplynulý týden se vrátil elitní hasičský tým ze záchranných prací v explozí zdevastovaném Bejrútu, do Prahy ho dopravila dvě letadla z armádní flotily. Do Libanonu přitom letěli soukromým letounem společnosti Smartwings. Když ministr vnitra Jan Hamáček hájil toto řešení, armádní stroje od něj dostaly nálepku létajícího technického muzea. Aktuálně.cz proto jejich stav zmapovalo.

Do Bejrútu zamířili hasiči dopravním letounem Boeing 737-800 firmy Smartwings. Ve společnosti drží podíl ve výši 49,9 procenta čínský státní fond CITIC. Když na volbu soukromého dopravce 5. srpna ještě před odletem týmu upozornil deník Aktuálně.cz, pár hodin poté se na sociální síti Twitter rozhořela emotivní debata. Zapojili se do ní hasiči, armáda a ministr vnitra Jan Hamáček, pod jehož resort hasičský sbor spadá.

Aktéři diskuse si chtěli vyjasnit otázku, proč hasiči nevyužili možnosti domácí armádní flotily. Hamáček argumentoval její údajně malou nákladovou kapacitou, nízkou rychlostí či složitějším vyřizováním povolení k letu. Své hodnocení završil narážkou na kondici armádních strojů. "Možná by bylo dobré se (…) zaměřit na to, proč máme místo armádního dopravního letectva létající technické muzeum," uvedl.

Dopravní část armádní letecké flotily tvoří třináct letadel - dva stroje Airbus, čtyři CASA, čtyři Turbolet, dva Jakovlev a jeden Challenger. Účelem všech je v případě potřeby přepravit armádní prostředky nebo její představitele, ústavní činitele či zastat speciální úkoly. Humanitární operace vzhledem ke své kapacitě navíc zvládají letouny Airbus a CASA.

Na první pohled by se mohlo laikovi zdát, že pro hodnocení kondice letounu je klíčovým údajem stáří. Jenže problematika je podstatně složitější. "Pohled na zastaralou leteckou techniku se musí dělat z úplně jiné perspektivy, rok výroby je velmi nepodstatný," řekl Aktuálně.cz Ladislav Keller z Ústavu letecké dopravy při Dopravní fakultě ČVUT.

15 tisíc hodin za rok versus 9 tisíc za 13 let

Zda letadlo může ve své funkci obstát, se posuzuje podle morální zastaralosti, nalétaných hodin a údržby. První kategorie přitom nespočívá v roku výroby, nýbrž v technologických standardech letadla. Jinými slovy zda způsob produkce stroje odpovídá současným nárokům. Například soukromý Boeing 737-800 využitý hasiči při výpravě do Bejrútu se vyrábí prakticky stejně od roku 1996.

Samotná kondice stroje vychází z počtu nalétaných hodin. Při běžných komerčních letech může být například uvedený Boeing ve vzduchu až 16 hodin denně, během nichž se na něm vystřídají čtyři posádky. Podle Kellera může pak nalétat 3600 hodin za měsíc, v ročním horizontu se dostává i za hranici 15 tisíc letových hodin.

Jak ze srovnání těchto čísel vychází armádní letka? Největšími letouny jsou dva stroje Airbus A-319 CJ. Ministerstvo obrany je pořídilo jako úplně nové v roce 2007. Všechny od té doby strávily ve vzduchu dohromady 9600 hodin. "Klíčovým parametrem je, co se od nich chce. Airbusy jsou v tomto ohledu nové, jemně olétané a málo využívané. Jsou naprosto v pořádku," řekl Aktuálně.cz letecký publicista Martin Velek.

S Jakovlevy jsem přistával v pohodě na písku

Ještě čerstvější jsou čtyři letouny CASA C-295-M. Součástí armádní flotily se staly jako úplně nové v roce 2010, celkem mají nalétáno 3700 hodin. Čtyři stroje Turbolet Let L-410 UVP-E rozšířily letecký park v letech 1989 až 1999. Tři z nich se pořizovaly jako úplně nové, nyní mají za sebou celkem 4800 hodin ve vzduchu. Nejstarší jsou oba letouny Jakovlev JAK-40, vyrobili je v 80. letech a dnes mají nalétáno 8000 hodin.

"Ale jsou to stroje nenáročné na údržbu a velmi spolehlivé. Co se po nich chce, na to bohatě stačí. Přistával jsem s nimi na poušti na udusaném písku a nepamatuji si, že bych s nimi měl problém. Když vznikla závada, bylo to naprosto výjimečné," vzpomíná Keller, který uvedené Jakovlevy pilotoval v 90. letech.

I s povolením to bylo jinak, než tvrdil Hamáček Když ministr vnitra Jan Hamáček hájil vyslání hasičů do Bejrútu letounem Smartwings, vedle jeho kapacitní možnosti a rychlosti argumentoval pro Aktuálně.cz následovně: "Navíc je z hlediska povolení letu rychlejší využití civilního letu před letem vojenským."

Česko má však pro státní leteckou přepravu, do níž se řadí i vojenské lety, na základě diplomatických dohod zajištěné permanentní povolení k přeletu nad vybranými státy. K těmto zemím patří i Libanon. Od libanonské strany by si jen armádní letouny musely počkat na takzvaný slot, tedy čas přistání, případně určení letové hladiny.

Hasiči vyčíslili použití letounu Smartwings na 1,5 milionu korun, 75 procent z toho hodlají uhradit z mechanismu civilní ochrany EU. Zpátky do Čech dopravily hasiče minulou středu dva armádní letouny - Airbus a Casa. Podle informací Aktuálně.cz stály dohromady 770 tisíc.

Životnost armádních strojů podporuje pravidelný servis. Airbusy jím naposledy prošly loni, CASA postupně v průběhu roků 2017 až 2020. Turbolety absolvovaly servis v letech 2014 a 2017. Ministerstvo obrany za údržbu leteckého dopravního parku za uplynulá tři léta utratilo celkem téměř 1,5 miliardy. Základní péči obstarají technici při 24. letecké dopravní základně ve Kbelích, kam flotila náleží. Náročnější opravy vykonává externí dodavatel.

"Nevidím důvod, proč by se měla armádní flotila označovat za letecké muzeum," shrnuje Ladislav Keller. Upozorňuje, že u mnoha letectev na světě jsou ve službě starší letouny. "Dokonce i DC-3 vyrobené před rokem 1945 a u vojenského letectva USA létají bombardéry B-52, které byly zařazeny do služby v roce 1955 a budou létat minimálně do roku 2040," dodal.

Dvě nové CASA příští rok

K velkokapacitní přepravě má navíc Česko přístup díky programu SALIS zajišťovanému NATO. Patří tam letouny Ruslan využívané při dodávce zdravotnických pomůcek při nouzovém stavu. "To si myslím, že je ideální model. Pořizovat velké transportní letouny by velice zatížilo rozpočet obrany," řekl Aktuálně.cz místopředseda sněmovního výboru pro obranu Jan Lipavský (Piráti).

Naráží tím také na rozměr, jenž hraje pro budování armádní dopravní flotily základní roli. Vzhledem k nárazovému využití letounů nemá smysl za každou cenu investovat do nových, ale naopak nové pořizovat přiměřeným tempem a pečovat o stávající. "Když se bude kupovat nové letadlo o kapacitě JAK, stálo by desítky milionů dolarů. Je ale otázka, zda by to bylo potřeba. Pokud fungují, je to nesmysl," míní Velek.

Ministerstvo obrany v tuto chvíli další modernizaci svého dopravního leteckého parku nechystá. Mluvčí resortu Jan Pejšek zdůraznil, že letadla jsou schopná požadované úkoly plnit. Zájmy resortu jsou nyní jinde. "Prioritními projekty modernizace vzdušných sil jsou nyní již smluvně zajištěné víceúčelové vrtulníky a audiolokátory MADR," řekl Aktuálně.cz mluvčí.

Nicméně sestava flotily se brzy obmění. Resort obrany podepsal loni v prosinci kontrakt na dodávku dvou nových letadel CASA C-295-M, firma Airbus Defence and Space je za 1,94 miliardy korun bez DPH dodá příští rok. Vystřídají oba letouny JAK-40. Symbolicky se s nimi chystá armáda rozloučit na akci 2. září na jejich domovské letecké základě ve Kbelích. K dispozici však budou do chvíle, než armáda obdrží zmíněné stroje CASA.