Armádní letoun mohl objednat sám Hamáček, telefonoval však operační důstojník hasičů

Okolnosti přepravy českého elitního týmu hasičů vyslaného na pomoc explozí poničenému Bejrútu vyústily v ostrou výměnu názorů na sociální síti Twitter. Zapojili se do ní hasiči, vojáci i ministr vnitra Jan Hamáček. Hasiče do Libanonu namísto armády přepravila česko-čínská firma Smartwings. Aktuálně.cz přináší rekonstrukci toho, jak objednání letadla probíhalo.

"Se Smartwings je uzavřena dlouhodobá smlouva pro případ přepravy s požadavkem větší vzdálenosti a zejména množství materiálu a osob, který Armáda ČR nemůže splnit. Navíc je z hlediska povolení letu rychlejší využití civilního letu před letem vojenským," vysvětlil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), když deník Aktuálně.cz ve středu po poledni upozornil na přepravu hasičů soukromým dopravcem. V něm vlastní podíl 49,9 procenta čínský státní fond CITIC.

Hasičský záchranný sbor spadá pod Hamáčkův resort. Před vysláním elitního týmu Medium USAR byla ve hře možnost, že se do Libanonu vypraví armádním speciálem. Tuto variantu otevřeli sami hasiči. Bylo 35 minut po půlnoci na středu, když na generálním štábu ve Společném operačním centru Velitelství pro operace Armády České republiky zazvonil telefon.

Hovor na štábu vyřizoval příslušník stálé směny. Na druhém konci spojení seděl operační důstojník ředitelství hasičů. Tito důstojníci působí v záchranných a bezpečnostních sborech jako výkonná složka pro komunikaci s možností se samostatně rozhodovat.

"Žádost o poskytnutí letecké přepravy směr Libanon," odpověděla mluvčí Hasičského záchranného sboru Nicole Studená na dotaz Aktuálně.cz, o čem se mluvilo. Jak Studenou citoval Deník N, operační důstojník informoval štáb, že hasiči mají "tolik a tolik materiálu a lidí a psů a zda je armáda schopna nás tam dostat".

O armádní letoun mohl požádat i Petříček

Objednávka stroje od ministerstva obrany podle Studené ztroskotala na tom, že od druhé strany nedostali hasiči potvrzení, zda armádní letouny požadavkům na množství lidí a materiálu postačí. Nicméně podle standardního postupu telefon od operačního důstojníka nic neřešil. Žádost o leteckou přepravu armádním strojem se vyřizuje jinak.

Poptávka se patřičným způsobem podává písemně či elektronicky prostřednictvím Operačního a informačního systému Integrovaného záchranného systému, jenž je zřízen i pro takové příležitosti. Systém slouží k zajišťování úkolů v operačním řízení a při ústřední koordinaci záchranných prací.

Druhá možnost vyplývá ze zákona o ozbrojených silách, při ní by vstoupili do hry politici. "V tomto případě mohlo být rozhodnutí ministra obrany na základě žádosti ministra vnitra nebo zahraničí," sdělil Aktuálně.cz mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Šéf resortu Lubomír Metnar (za ANO) je od pondělí na dovolené, nicméně stejně by neměl co vyřizovat. Ministr vnitra Hamáček ani šéf diplomacie Tomáš Petříček (oba ČSSD) se v tomto ohledu neangažovali.

Telefonický hovor neměl konkrétní výstup

Ministerstvo obrany zmíněný telefonát od operačního důstojníka považovalo za konzultaci, na kterou nebylo možné oficiálně reagovat. Každopádně nejpozději ve středu ráno hasiči zvolili letoun firmy Smartwings, resort obrany už v tu chvíli o jejich rozhodnutí věděl. Aktuálně.cz na tuto informaci narazilo dopoledne.

Mluvčí Generálního štábu Magdalena Dvořáková Aktuálně.cz potvrdila, že se po telefonu o možnosti letecké přepravy týmu do Bejrútu mluvilo. "Hovor byl bez konkrétního výstupu," podotkla však. Přesný obsah rozhovoru zjistit nelze, armáda ho nezaznamenala. Jestli ho má k dispozici hasičský sbor, není jasné. Mluvčí sboru na tento dotaz neodpověděla.

ČR zareagovala jako jedna z prvních, poslala do Libanonu špičkový záchranářský tým v řádu hodin. Máme být na co hrdí. Ale řeší se, jestli jsem se ďábelským plánem nepokusil zachránit Smartwings sumou 1,5 mil. Kč za let do Bejrútu... #doteA319setonemohlovejit #casajepomala — Jan Hamáček (@jhamacek) August 5, 2020

Armáda mohla pro záchrannou misi do Bejrútu připravit letoun Casa C-295 M nebo Airbus A-319 CJ. Podle mluvčího resortu obrany Pejška by jejich vypravení trvalo několik hodin. Ministr Hamáček po odletu hasičů ve středu po 18. hodině na Twitteru v rámci hájení volby Smartwings kritizoval armádní flotilu - Casu označil za pomalou a nespolehlivou, Airbus podle něj nevyhovoval kapacitně.

Vrtulová Casa dosahuje rychlosti 480 kilometrů za hodinu, zatímco proudová letadla mezi 800 a 900 kilometry. Stejným tempem sice může letět Airbus, ale ten podle Deníku N nedosahuje kapacity Boeingu 737-800 z flotily Smartwings, do kterého nastoupili hasiči. Hamáček si následně přisadil, že armádní flotila představuje "letající muzeum". Třeba stroj Jakovlev je staršího data, ale nebyl pro tuto situaci ve hře.

Tři čtvrtiny nákladů na let uhradí EU

Vyslání týmu Medium USAR s pětatřiceti členy a dalšími pěti lidmi včetně lékaře z Úrazové nemocnice v Brně na místo katastrofy do Bejrútu v co nejrychlejším čase se jeví jako přirozené. Na druhou stranu odlet hasičů se oproti plánované 16. hodině přes dvě hodiny zpozdil kvůli nakládání, v Bejrútu navíc museli čekat několik hodin na určení místa záchranných prací.

"V takových případech můžeme letět armádním letadlem nebo se soukromou společností. V daném řádu hodin, kdy je potřeba vypravit let, se pak hledá nejdostupnější a nejrychlejší řešení," vysvětlila už dříve Aktuálně.cz mluvčí hasičského záchranného sboru Nicole Studená volbu letounu Smartwings.

Není to poprvé, co hasiči cestovali na záchrannou misi s touto firmou. V roce 2015 na palubě jejího stroje vyrazili pomáhat do Nepálu zasaženého zemětřesením. Stejně tak má přitom sbor zkušenost s cestou armádním strojem, přímo tým USAR se jím přepravoval roku 2005 do Pákistánu rovněž kvůli zemětřesení. Vypravení letadla do Bejrútu stálo 1,5 milionu korun. Hasiči počítají s tím, že tři čtvrtiny nákladů uhradí z dotace takzvaného mechanismu civilní ochrany EU.