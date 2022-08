Ředitel rozvědky Petr Mlejnek zatím přečkal úterní jednání premiéra Petra Fialy (ODS) a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) o své pozici. Média v minulých týdnech upozornila na jeho podezřelé kontakty. Rakušan se za šéfa rozvědky postavil a argumentoval, že je z hlediska bezpečnostních rizik prověřený. Podle zjištění Aktuálně.cz však Mlejnek aktuální šetření ze strany tajných služeb nepodstoupil.

Ještě před jmenováním Petra Mlejnka šéfem rozvědky Aktuálně.cz upozornilo, že působil ve firmě, jejíž tři manažeři dostali pravomocný trest za korupci. Podle dalšího zjištění Aktuálně.cz se osobně zná s bývalým detektivem odsouzeným za korupci a úniky informací od policie, Mlejnkova manželka s ním léta podnikala. Seznam Zprávy upozornily na jeho kontakty se stíhaným lobbistou Michalem Redlem.

Rozvědka, celým názvem Úřad pro zahraniční styky a informace, spadá pod ministerstvo vnitra. Šéf resortu jmenuje ředitele služby se souhlasem vlády. Ministr Rakušan opakovaně řekl, že za Mlejnkem dál stojí. "Není žádný důvod nevěřit informacím z bezpečnostní komunity. Ředitel Mlejnek byl prověřen na stupeň tajné. Navíc jsem byl před jeho jmenováním ujištěn bezpečnostní komunitou, že u něj nebyl detekován žádný problém," řekl Rakušan deníku Echo24.

Podle zjištění Aktuálně.cz však zpravodajské služby komplexní bezpečnostní šetření k Mlejnkovým kontaktům z byznysového prostředí, kde působil posledních dvanáct let, neprovedly. Jeho stávající prověrka vydaná Národním bezpečnostním úřadem (NBÚ) se popsaných styků s odsouzenými či stíhanými lidmi netýká.

Vojenští zpravodajci a BIS mimo hru

Prověrka je osvědčení, že se dotyčný může seznamovat s informacemi týkajícími se bezpečnosti státu. NBÚ před jejím vydáním vyhodnocuje jeho život. S kým se stýkal, s kým podnikal, jakou má trestní minulost. Pokud dotyčný v tomto procesu obstojí, prověrku získá. Ředitel rozvědky ji má na druhý nejpřísnější stupeň.

NBÚ před rozhodnutím o prověrce obvykle požádá o spolupráci právě tajné služby, aby mu o daném člověku poskytly své poznatky. Jenže to se v případě Mlejnka stalo jen napůl. Před angažmá v byznysu působil do roku 2010 ve Vojenském zpravodajství. Bezpečnostní osvědčení měl tehdy přímo od něj, tajné služby prověřují všechny své příslušníky.

Když už coby soukromá osoba požádal NBÚ o prodloužení prověrky na stupeň tajné, úřad se na Vojenské zpravodajství obrátil. Jenže služba mu poskytla poznatky z doby Mlejnkova působení coby zpravodajce. Aktuální šetření k němu neprovedla. Bezpečnostní informační službu nepožádal NBÚ o spolupráci vůbec. Možnou rizikovost Mlejnkových kontaktů z byznysu nikdo ze služeb nehodnotil.

"K bezpečnostnímu prověřování fyzických ani právnických osob se nemohu vyjadřovat. Obecně platí, že NBÚ může zpravodajské služby požádat o součinnost, ale nemusí," řekl Aktuálně.cz mluvčí BIS Ladislav Šticha. Podobně se vyjádřilo Vojenské zpravodajství. "K této konkrétní věci se vyjadřovat nemůžeme, ale platí, že v obdobných případech součinnost poskytujeme," uvedl mluvčí služby Jan Pejšek.

Mlejnka prověřují jeho podřízení

"Předpokládám, že z veřejných zdrojů o této skutečnosti věděly i orgány, které před jmenováním prováděly bezpečnostní screening ředitele Mlejnka, a nevyhodnotily ji jako rizikovou," reagoval ministr Rakušan na zjištění Aktuálně.cz, že Mlejnek osobně zná odsouzeného bývalého detektiva Luďka Vokála. S ním Mlejnkova žena podnikala v oblasti ochrany proti odposlechům ještě v době, kdy manžela jmenovali šéfem rozvědky.

Bezpečnostním screeningem Petr Mlejnek, který rozvědku řídí od 8. července, skutečně prošel. Ten však nemá nic společného s úplným posouzením jeho způsobilosti nakládat s utajovanými informacemi. Jde pouze o kontrolu, zda dotyčný neprochází rejstříkem trestů, přestupků nebo dlužníků.

Mlejnek coby ředitel tajné služby musí mít prověrku na nejvyšší stupeň přísně tajné. Jak upozornil Deník N, provádí ji přímo rozvědka. Na starosti ji má útvar vnitřní bezpečnosti. Ačkoliv věcně má být nezávislý, podléhá přímo řediteli. Takový postup vyplývá ze zákona o ochraně utajovaných informací.

"Je to sice ze zákona, ale je to kravina. Není možné, aby ředitele prověřovali jeho přímí podřízení. Ať tento útvar dává prověrky svým lidem, ředitele ale ať prověřuje jiná služba. Za mě to tak bývalo," řekl Aktuálně.cz bývalý šéf rozvědky Karel Randák. Premiér Fiala ještě může nařídit, aby se Mlejnkovým profilem zabývala BIS. Výstupem by byla zpráva pro případné kroky vůči jeho pozici v čele rozvědky.

"Debata o tajných službách nemá být veřejná"

Úřad pro zahraniční styky a informace je nejuzavřenější zpravodajskou službou v zemi. Jako jediná nevydává výroční zprávy o své činnosti. Rozvědka sbírá, třídí a vyhodnocuje informace ze zahraničí, aby ochránila politické, ekonomické a bezpečnostní zájmy Česka. Ze všech služeb nejvíce využívá postupy známé z filmů či literatury: falešné identity, krycí legendy, konspirační byty.

"Není proto šťastné, když se o řediteli tajné služby vede takto zásadní debata veřejně. Tajné služby se pohybují v prostředí a používají prostředky, které nejsou veřejné. Když se má tajné službě nařezat, má se to dít intimně. Pro ozbrojené složky je nejhorší, když se veřejně zpochybňuje jejich vedení. Tím spíše to platí pro zpravodajské služby," řekl Aktuálně.cz bývalý šéf Vojenského zpravodajství a BIS Jiří Růžek.

Zdroje Aktuálně.cz z bezpečnostních složek potvrzují, že dění kolem šéfa rozvědky negativně dopadá na celou komunitu. Minimálně to poškozuje obraz zpravodajských služeb před veřejností. Na druhou stranu z hlediska výkonu práce to vliv mít nesmí. Z důvodu bezpečnosti země mezi všemi třemi službami včetně rozvědky výměna poznatků nadále probíhá.

"Jmenovat šéfem člověka z byznysu je bizarní"

Situace v rozvědce neprospívá jejímu obrazu ani v zahraničí, partnerské služby dění ve zpravodajské komunitě sledují. Na druhou stranu podle Růžka a Randáka přistupují k věci pragmaticky. "Tohle není nic, co by za posledních 30 let bylo úplně nové. Čas od času se u zpravodajských služeb taková kauza objeví," podotkl Růžek. "Není to specifikum České republiky," říká Randák.

Pokud podle Randáka probíhá výměna informací a spolupráce rozvědky s jinými zahraničními službami, není důvod, aby nyní přestala. Zvlášť v případě, když Mlejnek řídí rozvědku teprve měsíc. Reálně na její chod zatím nemá příliš velký vliv. "Na druhou stranu s ohledem na to, v jakém stavu ta služba je, spolupráce s ní nebude nijak zvlášť intenzivní," míní.

Rozvědka prochází složitým obdobím poslední čtyři roky. Zasáhl ji finanční skandál, kdy ji bývalý vrcholný zpravodajec Zdeněk Blahut podle obžaloby připravil nejméně o deset milionů korun. Tehdejší ministr vnitra Lubomír Metnar kvůli tomu odvolal ředitele Petra Šaška. Za jeho nástupce Marka Šimandla poznamenala službu personální nestabilita a odchody špičkových zpravodajců.

"Debata o něm měla proběhnout dávno předtím, než byl pan Mlejnek jmenován. Aby nebyly žádné důvody, pro které by byl zpochybňovaný," uzavírá Růžek. Randák poukazuje na další rozměr příběhu. Mlejnek neměl posledních 12 let se zpravodajskými službami nic společného, což je u jejich ředitelů krajně neobvyklé. "Samotný princip, kdy na místo ředitele byl jmenovaný někdo zvenku, z byznysu, je bizarní," dodal.