Odstupovat určitě nebudu, řekl Rakušan. Šéf rozvědky Mlejnek má jeho důvěru

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) zopakoval, že šéf civilní rozvědky Petr Mlejnek má jeho důvěru. Řekl, že postup při jeho výběru byl řádný a z bezpečnostní komunity žádné varovné signály nedostal. Rakušan poznamenal, že určitě neodstoupí, nevidí pro to důvod. Také premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že Rakušan má pevné místo ve vládě a nevidí důvod, aby mu nevěřil.

Ředitel civilní rozvědky, Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), Petr Mlejnek čelí kritice kvůli kontaktům se stíhaným lobbistou Michalem Redlem. Rakušan tvrdí, že Mlejnka prověřil Národní bezpečnostní úřad na stupeň tajné a má prověrku i NATO Secret. Vláda při jeho jmenování zvolila řádný postup, míní. Bezpečnostní komunita v souvislosti s Mlejnkem podle Rakušana neupozornila na žádný problém.

"Moji důvěru Petr Mlejnek má, jinak bych ho nejmenoval," řekl Rakušan. Úkoly, které mu dosud vláda nebo přímo ministr vnitra udělil, šéf ÚZSI podle něj plnil velmi dobře. Mlejnek by se měl příští týden zúčastnit jednání sněmovního bezpečnostního výboru i komise pro kontrolu ÚZSI a na otázky poslanců v důvěrném režimu odpovědět.

"Odstupovat určitě nebudu," řekl také Rakušan. Nevidí pro to důvod. Mlejnek podle něj kompetence pro vedení civilní rozvědky má. Pokud by vláda či premiér vyjádřili jiný názor, mohou podle Rakušana přijít určitá rozhodnutí. Sám ale na svém postupu při Mlejnkově výběru nespatřuje nic pochybného.

"Mým zájmem určitě je, aby neexistovaly pochybnosti o činnosti zpravodajských služeb, aby se zpravodajské služby těšily důvěře. Musíme takovou situaci nastavit i v případě ÚZSI," poznamenal Fiala. Nechtěl postoj vlády předjímat.

Rakušan má podle premiéra pevné místo ve vládě. "Nevidím žádný důvod pro to, abych panu ministru Rakušanovi nevěřil," řekl. Možné vyvolání hlasování o nedůvěře vládě může podle něj být jednou z forem, jak odvést pozornost od kauz šéfa ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše. Toho čeká v září soud v kauze Čapí hnízdo, v níž je obžalován z dotačního podvodu.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) považuje zveřejněné informace za znepokojivé. Je potřeba se ve věci posunout, řekl. Spolupráce s ÚZSI je podle něj profesionální a na široké úrovni, informace ale rozvědce na reputaci nepřidávají, míní šéf diplomacie.

Mlejnek se stýkal s lobbistou Redlem

O pravidelných stycích mezi lobbistou Redlem, stíhaným v kauze Dozimetr, a nedávno jmenovaným šéfem rozvědky Mlejnkem informoval minulý týden server Seznam Zprávy. Znají se nejméně od roku 2012, potkávali se údajně jednou až dvakrát ročně. V dané době pracoval Mlejnek ve firmě Techniserv, která dodává a instaluje technologické systémy a často se uchází o státní zakázky. Důvodem podle něj bylo to, že jako obchodník poptával zakázky pro svou firmu, ale žádnou jeho prostřednictvím nezískal.

Ministr Rakušan řekl, že o vazbě věděl a nevadila mu, protože vztah obou mužů byl pracovní. Kontakt s problematickou osobou by podle něj neměl člověka automaticky diskreditovat. Jediným důvodem k Mlejnkovu odvolání by podle něj bylo to, kdyby Mlejnek nezískal prověrku na stupeň přísně tajné.

Aktuálně.cz také zjistilo, že na Mlejnkovu ženu je napsaná čtvrtina firmy poskytující ochranu proti odposlechům. Jejím společníkem je bývalý detektiv potrestaný za úniky z policie.