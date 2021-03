Mladík strčil cestujícího do kolejiště v pražském metru, dostal 3,5 roku vězení

Sedmnáctiletý mladík, který loni v lednu strčil cestujícího do kolejiště v pražském metru, půjde za smrtelné ublížení na zdraví na 3,5 roku do vězení. Trest mu ve čtvrtek potvrdil odvolací pražský vrchní soud. Muž, kterého mladík ve stanici Anděl shodil, zemřel pod koly projíždějící vlakové soupravy. Jeho manželce a synům musí odsouzený zaplatit 1,15 milionu korun.

Podle předsedy senátu Vladimíra Krále spáchal mladý muž čin kvůli malicherné zámince. "Dal najevo svou absolutní neúctu k životu druhého," prohlásil. Nevyhověl proto mladíkovu odvolání, ve kterém tvrdil, že dostal nepřiměřeně přísný trest.

Podle Krále prvoinstanční soud uznal polehčující okolnosti, tedy omluvu a snahu přispět rodině náhradou škody. Zároveň se podrobně zabýval i vinou mladého muže a dospěl k závěru, že fatální následek byl způsoben nedbalostí. Uznal ho proto vinným z ublížení na zdraví a výtržnictví, za což mu hrozil roční až pětiletý trest. Dospělý by mohl být odsouzen až na 16 let.

Odvolací senát však na základě mladíkova odvolání snížil částku, kterou má zaplatit pozůstalým po zabitém muži. Podle Krále by totiž odškodnění nemělo mladistvého do budoucna finančně zlikvidovat. Podle prvoinstančního verdiktu měl zaplatit 1,9 milionu korun.

Dvaapadesátiletý ženatý muž, otec dvou dospělých synů, zahynul pod přijíždějící soupravou metra loni 23. ledna večer. Ve stanici ho napadli tehdy šestnáctiletý a o rok mladší hoch, a to poté, co muž při procházení po eskalátorech zřejmě strčil do přítelkyně mladšího z mladíků.

Konflikt zachytily kamery a viděli svědci. V útoku byl nejprve aktivnější mladší z chlapců, který muže strhl na zem. V dalším násilí mu zabránila jeho dívka, která ho odtáhla pryč. V tom okamžiku na muže zaútočil starší z hochů. V blízkosti bezpečnostního pásu ho chytil za oblečení, dal mu čelem do obličeje tzv. hlavičku a současně ho pustil, takže muž ztratil rovnováhu a spadl do kolejiště, kde ho dvě vteřiny poté přejela souprava.

Soud dnes neuznal námitky mladíka, podle kterého byl muž značně opilý a do dívky na eskalátorech vrazil schválně. Podle Krále to vyvrátily výpovědi svědků i lékařské testy. Muž se při útoku nijak aktivně neprojevoval, nereagoval ani na útok prvního mladíka.

Druhého z mladistvých aktérů konfliktu potrestal pražský městský soud stovkou hodin obecně prospěšných prací, tato část verdiktu již loni nabyla právní moci.