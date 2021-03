Stíhaného soudce Sováka propustil soud po třech měsících z vazby

Soudce pražského vrchního soudu Zdeňka Sováka, který čelí stíhání v kauze ovlivňování odvolacích řízení, propustil soud po třech měsících z vazby. Muž opustil v pátek ráno libereckou věznici, uvedl server Seznam Zprávy s odkazem na zdroj obeznámený s případem. Sovákovi hrozí v případě prokázání viny až 12 let vězení.

Obvodní soud pro Prahu 1 poslal sedmdesátiletého Sováka do vazby počátkem prosince. Zdůvodnil to obavou, že by mohl působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo mařit prověřování případu.

Sovák je obviněn z toho, že nerozhodoval nezávisle, spravedlivě a nestranně. Podle vyšetřovatelů si tak počínal zejména kvůli slibům protiplnění od svého přítele, spoluobviněného podnikatele Milana Bíby. Soudce trvá na tom, že úplatky nebral.

Policie vyšetřuje mimo jiné to, zda chtěl Sovák úplatek 50 milionů korun za mírnější trest pro stavební společnost Metrostav. Zajímá se také o to, zda za příslib úplatku ovlivnil kauzu, v níž zprostil obžaloby dalšího svého spoluobviněného, Arména Gagika Tonyana. Bíba a Tonyan původně rovněž byli ve vazbě, pražský městský soud je pustil na svobodu 22. ledna.

Obviněni jsou ještě další dva lidé, Tonyanova partnerka a advokát Jiří Teryngel. Oba jsou od počátku stíháni na svobodě. Teryngel vinu popíral, podle Ekonomického deníku se ale policii přiznal a projevil zájem uzavřít dohodu o vině a trestu.

Pětici policisté obvinili z přijímání úplatku, podplácení, zneužití pravomoci úřední osoby a z legalizace výnosů z trestné činnosti.

Vyšetřování případu zpochybňuje ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), která mimo jiné kritizovala únik informací ze spisů. Podle ní za ním stojí státní zástupci. Proti tomuto tvrzení se ohradila šéfka pražského státního zastupitelství Lenka Bradáčová. Únik ze spisů ze strany policie pak ve čtvrtek odmítl i šéf Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek. Oba poukázali na to, že k únikům došlo až poté, co příslušné dokumenty obdržely strany trestního řízení - tedy mimo jiné stíhaní lidé a jejich obhájci.