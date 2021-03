Kdy bude lépe? Zlepšení pandemické situace přijde v dubnu, úleva v létě, míní experti

Česko se ocitá zatím v nejtěžší fázi koronavirové epidemie. Deník Aktuálně.cz proto oslovil osm odborníků s žádostí o odhad, kdy se situace v zemi zlepší a co je pro to nutné udělat. Experti se v zásadě shodují, že lépe by mohlo být v dubnu. Spásu však vidí až v očkování, kterým by do konce letních prázdnin mělo projít dostatečné množství lidí.