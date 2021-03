Čína neočkuje lidi starší 60 let. Vakcína, o kterou žádá Zeman, není dost otestovaná

Přestože Čína pro domácí použití schválila již čtyři vakcíny proti koronaviru a naočkovala přes 52 milionů lidí, na nejohroženější věkovou skupinu se zatím nedostalo. Není ověřené, že preparáty jsou účinné a bezpečné pro lidi nad 60 let. Zahraniční důchodci včetně maďarských a srbských však čínské vakcíny dostávají. A o dodávky žádá i český prezident Miloš Zeman.

Mezi prvními, kdo vakcíny od firem Sinopharm a Sinovac dostali, byli čínští zdravotníci a lidé, u kterých je vyšší riziko nákazy, například pracovníci často cestující do zahraničí. Po nich následovala široká veřejnost, přesněji kdokoliv, kdo měl o očkování zájem a zároveň patří do věkové skupiny 18 až 59 let. Starší lidi Čína nevakcinuje.

K tomuto rozhodnutí úřady dospěly poté, co klinické testy z poslední třetí fáze nedokázaly odpovědět na otázku, zda jsou pro tuto věkovou skupinu látky účinné. Testování se běžně účastní tisíce dobrovolníků, v Číně se do nich zapojilo pouze 420 lidí nad 60 let a v Brazílii 600 osob.

Pro porovnání, 42 procent dobrovolníků, kteří se zúčastnili třetí fáze testování vakcíny Pfizer/BioNTech, patřilo do věkové skupiny od 55 do 91 let. V případě látky od společnosti Moderna bylo starších 65 let čtvrtina. Žádnou ze západních vakcín Peking pro použití v zemi zatím neschválil.

"Když vyvíjíte produkt, který je úplně nový, je normální testovat ho na nejzdravějších lidech místo těch nejzranitelnějších, jako jsou děti a senioři," obhajuje postup úřadu pro čínský server Sixth Tone odborník na infekční nemoci Šen Jin-čung. "Až budeme lépe chápat, jak dobře vakcína funguje, určitě ji rozšíříme i na seniory," dodává. Dosud však Peking neoznámil, kdy by k tomu mělo dojít.

Důchodci však nejsou jedinou skupinou obyvatel, která se nemůže v zemi očkovat. Čínské vakcíny nejsou vhodné ani pro těhotné a kojící ženy, lidi s vysokým tlakem, cukrovkou, s poruchami imunity nebo nemocemi jater a ledvin a se zhoubnými nádory, píše server Taiwan News. Po očkování by navíc ženy neměly další dva měsíce otěhotnět a dávka není určená ani pro kohokoli, kdo podstoupil léčbu koronaviru pomocí protilátek nebo má již existující dýchací problémy.

Nenaočkování seniorů přitom podle Wang Ťüna z Arizonské univerzity představuje problém. Farmakolog se obává následků, které se mohou objevit ve chvíli, kdy se opět začne více cestovat. "Nevíme, jestli vakcíny dokážou zastavit přenos viru, takže otevření země bude představovat pro nechráněnou populaci nebezpečí," říká. "Pokud ale zůstanou hranice zavřené, poškodí to ekonomiku," dodává.

Jak se čínskými vakcínami očkuje ve světě

O čínské vakcíny projevilo zájem více než 40 zemí a některé z nich s nimi již očkují. V Evropské unii je bez schválení agentury EMA používá zatím pouze Maďarsko. O preparáty z Číny požádal tento týden i český prezident Miloš Zeman.

Maďarsko na rozdíl od Číny očkuje vakcínami z Pekingu i seniory nad 60 let, stejně tak Srbsko. Tam preparát dostalo už půl milionu lidí, uvádí agentura AP. Podle Pavleho Zeliće ze srbské Agentury pro léčivé přípravky a zdravotnické prostředky nemá kromě ruské látky Sputnik V žádná vakcína, kterou země používá, omezení pro důchodce.

"Pfizer je pro starší 16 let, Sinofarm je pro 18 plus. Neexistují žádné horní limity. Jen Sputnik V má použití omezené na občany od 18 do 60 let," potvrdil Zelić srbskému deník Danas.

V Pákistánu, který čínské vakcíny také používá, vyřešili problém tak, že je nabízejí jen zájemcům mladším 60 let. V Indonésii preparáty naopak podobně jako v Srbsku nebo Maďarsku dávají i seniorům. Podle čínského serveru se tamní úřady rozhodly věřit provedeným klinickým testům.

