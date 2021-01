Propustka do normálu. Stát plánuje systém, kterým hospody ověří, že je host očkovaný

Vicepremiér Karel Havlíček v pondělí na tiskové konferenci připustil, že by v Česku časem mohla být účast na některých akcích či návštěva určitých zařízení podmíněna negativním testem na covid-19. Ministerstvo zdravotnictví již nyní plánuje systém, který by například hospodským umožnil ověřit, jestli jejich hosté jsou očkovaní proti covid-19. Tito lidé by pak nemuseli na testy.

Před restaurací či sportovním stadionem stojí člověk, který krátce mluví s přicházejícími návštěvníky a na svém telefonu zjišťuje, zdali podstoupili očkování proti onemocnění covid-19. Pokud ano, umožní jim vstoupit bez potvrzení o negativním testu na koronavirus. I takto to může v Česku brzy vypadat před začátkem sportovních, kulturních či jiných akcí.

Ministerstvo zdravotnictví v pracovní verzi dokumentu k přípravě systému, který bude evidovat, kdo všechno si očkováním již prošel, počítá také s funkcí, že by se o očkování konkrétního člověka mohli s jeho souhlasem dozvědět také organizátoři sportovních událostí nebo celníci. Dokument, který má redakce Aktuálně.cz k dispozici, však uvádí, že není jisté, zdali k prosazení zavedení takové možnosti zvýhodnění očkovaných dojde.

Takové zvýhodnění vychází z návrhů, které padají i v jiných evropských zemích, že by bylo možné se určitých událostí účastnit jen po absolvování testu na koronavirus.

Že o takovém řešení uvažuje i Česko, potvrdil na pondělní tiskové konferenci také vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. "Jednotlivé země přicházejí s tím, že pouze ti, kteří budou mít negativní test, se budou smět zúčastnit nějaké akce. Je to cesta, o níž se domnívám, že v nějaké překlenovací době, během které se budeme postupně proočkovávat, nemine ani nás. Nesmí to být o tom, že budeme dělit lidi na dvě kategorie. Ale toto je určitá cesta, jak udržet obchod a služby při životě," prohlásil Havlíček.

Pokud skutečně bude účast na některých akcích podmíněna potvrzením o negativním testu, který nebude smět být starší než pár hodin, ti lidé, kteří si prošli očkováním, budou od této povinnosti oproštěni. "Kdo bude očkovaný, bude moci bez absolvování testů využívat služeb, které by jinak mohl využít pouze při pravidelném opakovaném testování," řekla pro iDnes již koncem listopadu hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Očkování by tak mohlo lidem přinést výhody, které by sloužily jako pozitivní motivace k tomu ho absolvovat. Ministerstvo zdravotnictví nyní vymýšlí, jak by to v praxi mohlo fungovat. Během ledna by měl začít fungovat systém, který bude monitorovat proočkovanost populace a zavede elektronický průkaz o provedené vakcinaci.

Jeho součástí by pak mohla být i funkce, díky které by mohli provozovatelé různých akcí zkontrolovat, zdali je daný člověk očkovaný. "Může to být příslušník celní správy, ale také třeba číšník v restauraci, recepční na sportovišti a podobně. Algoritmus bude obecný a bude vyžadovat kooperaci očkovaného," stojí v pracovní verzi dokumentu.

V praxi by to fungovalo následovně: Například před sportovištěm by stál zaměstnanec, který bude mít na svém tabletu přístup na webové stránky ověřovacího portálu. Když by na stadion vstupoval návštěvník, kontrolor by zadal do systému jeho číslo očkovacího průkazu, číslo občanského průkazu či cestovního pasu a účel ověření.

Návštěvníkovi záhy přijde textová zpráva s dočasným jednorázovým kódem, který nadiktuje kontrolorovi. "Po vložení kódu získá ze systému základní informaci o tom, že určitá osoba má, nebo nemá platné očkování v tento okamžik. Sdělení neobsahuje medicinská data. Pro ověření je nutná spolupráce ověřující a ověřované osoby, je v tom zahrnutý souhlas ověřovaného a účel ověření," stojí v dokumentu.

Bez souhlasu dané osoby, která by obsluze nadiktovala jednorázový přístupový kód, by tak tedy provozovatelé restaurací či sportovních zařízeních neměli možnosti zjistit, kteří lidé očkováním prošli a kteří ne.

Ověřovací portál o provedeném očkování by měl být součástí čtvrté fáze projektu, která by dle dokumentu měla být hotová do 21. ledna. V plánu se později počítá také se zavedením aplikace, která by ověřování ulehčila. "Alternativně kontrolující použije mobilní aplikaci, postup je veden aplikací, ale potřeba zadat identifikátory a jednorázový kód zůstává stejná. Doplněna je možnost načtení QR kódu," uvádí dokument.

Ministerstvo zároveň očekává, že by systém mohl umožňovat snadné získání potvrzení o provedeném očkování. Lidé by toto potvrzení mohli získat u každého lékaře. "Je vytvořen dokument ve formátu PDF s QR kódem čísla potvrzení a pečetí Ústavu zdravotnických informací a statistik. Lékař má možnost po stažení dokument pacientovi také vytisknout či předat v elektronické podobě," stojí v dokumentu ministerstva.

Lidé by se však k potvrzení o očkování mohli dostat sami prostřednictvím datové schránky na stránkách Portálu občana. V dalších fázích se uvažuje o tom, že by výpis z očkovacího průkazu byl možný také na CzechPointech, které jsou na pobočkách České pošty.

