Pomohli Čaputové a Pavlovi na Hrad. Teď stojí slovenské duo za Rakušanovou proměnou

Rozhodnutí šéfa STAN Víta Rakušana pustit se do ostrých debat s kritiky v regionech je výsledkem čerstvé spolupráce s dvojicí Slováků, kteří pomohli v kampani slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové a prezidentu Petru Pavlovi. Michal Repa a Martin Burgr radí Rakušanovi, jak lépe oslovit voliče, a zároveň mění celkovou strategii Starostů.

Mnozí o něm mluví. Často zmiňují, jak výrazně ovlivnil českou i slovenskou politiku, on sám ale na veřejnosti nevystupuje a nejsou známé ani jeho názory. Michal Repa pomohl do prezidentského křesla Zuzaně Čaputové i Petru Pavlovi a nyní pomáhá Starostům a nezávislým, se kterými spolupracuje od loňského podzimu.

Uvnitř strany si pochvalují především Repovu schopnost rozpoznat, jaké jsou nálady ve společnosti a jak získat voliče. "Jeho největší sílu vidí v tom, že všechno, co navrhuje, není postaveno na dojmech a pocitech, ale skutečně na reálných datech, ne průzkumech. Na základě toho potom spoluvytváříme strategii a komunikaci," vysvětluje mluvčí STAN Sára Beránková.

Podle informací Aktuálně.cz se Repa podílel na tom, že analytický tým Starostů nasměroval Rakušana k tomu, aby se vydal zrovna do míst, kde je na tom hnutí i vláda co do podpory voličů vůbec nejhůře.

Právě na základě Repova zadání vznikl průzkum, ze kterého vyšly lokality, kam Rakušan pojede debatovat. Na začátku týdne debatoval ministr vnitra v karvinské hospodě, příští týden míří do Sokolova. V dalších dnech navštíví Most, Vyškov, Ústí nad Labem nebo Havířov.

Místopředseda STAN Jan Farský nicméně tvrdí, že Repovým stylem není politiky tlačit do něčeho, co jim nesedí. "Spíš navrhuje, co předělat, případně řekne, co z jeho pohledu nefunguje," vysvětluje Farský, který bude jedničkou strany pro červnové volby do evropského parlamentu.

Rakušan i další lidé z jeho hnutí tvrdí, že nápad na "propichování" sociálních bublin vznikl ještě před Repovým příchodem. Ovšem do jeho příchodu si snahy ministra málokdo všiml.

Všechno změnil až videoklip, na kterém Rakušan jako volejbalista hořekuje nad tím, jak se jeho týmu nedaří. Nepřímo tím kritizuje i vládu, jejíž je členem. "Lidi na nás koukají a vůbec nerozumí tomu, co děláme," lamentuje Rakušan ve videu, kde padne jméno premiéra Petra Fialy.

Tento způsob komunikace byl od Rakušana něčím zcela novým, co nebylo do příchodu Michala Repy k vidění. A nejen jeho. Společně s ním začal měnit styl vystupování Starostů další slovenský expert Martin Burgr, který rovněž pracoval na kampani Čaputové a Pavla.

Sám Burgr nechce o práci pro Rakušana veřejně mluvit, jeho vliv na proměně komunikace ministra vnitra ale potvrzují jiní. Podobně jako v týmu Petra Pavla má na starosti především sociální sítě. Rakušanovy profily na nich často reagují na příspěvky uživatelů, což mezi českými politiky není úplně obvyklé.

Už při debatě v Karviné bylo patrné, jakou váhu přikládá ministrův nový tým sociálním sítím. Diskusi s místními v hospodě přenášelo několik kamer. Jenom na síti X, dříve Twitteru, si celý přenos z akce pustilo takřka 200 tisíc lidí. Kromě toho krátce po skončení setkání v rychlém sledu publikovali fotografie a videoukázky, na kterých Rakušana prezentují jako politika otevřeného ostrým dotazům i kritikům, s nimiž si dokáže nakonec dát i pivo.

Rakušan největší přínos na spolupráci se dvěma slovenskými experty vidí právě v komunikaci s voliči různorodých názorů. "Oba pánové nám díky kvalitním průzkumům a jejich interpretaci pomohli definovat strategii pro následující měsíce a roky," vysvětluje Rakušan.

"Pomohli například v tom, abychom propojili to, co občané v politice postrádají, s tím, co jim my jako Starostové můžeme nabídnout. Což je návrat mezi lidi, schopnost naslouchat jim, mluvit s nimi a starat se o jejich potřeby. To jsou autentické, silné stránky našeho hnutí," odpovídá šéf STAN.

Repa s Burgrem stojí také za novým vizuálem Starostů, kterému dominuje růžová a žlutá s kurzívovým fontem a mottem "Staráme se o lidi". "I v tomto nám pomohli. Chtěli jsme být čitelnější, viditelnější a modernější," potvrzuje mluvčí STAN, podle které poptávka po změně přicházela od spolustraníků už delší dobu.

Úplně se proměnilo i logo Starostů, které původně neslo světle modrou, žlutou, zelenou a červenou barvu. "Každou z těch barev používá nějaká jiná strana, což vedlo k tomu, že jsme mohli být zaměnitelní s někým jiným," vysvětluje poslankyně Pavla Pivoňka Vaňková.

"Stávající barevná kombinace je určitě lepší než předcházející. Výhodou je to, že se nyní lišíme od všech dalších stran a zároveň jsou tyto barvy považované za liberální," dodává Pivoňka Vaňková.

Video: V Karviné čekala na Rakušana narvaná hospoda. Fašisto, skandoval na něj chvílemi dav (22. 1. 2024)