Přeskočit na obsah
Benative
30. 1. Robin
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Mešní víno to nebylo. Vojáci odhalili, co si Petr Pavel přivezl v krabici z Vatikánu

Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík

Pracovalo se na tom téměř patnáct měsíců, než mohl Petr Pavel během své nedávné návštěvy Vatikánu převzít bedýnku se vzácným obsahem. Ve středu ji pak zástupci Hradu předali Vojenskému historickému ústavu a poprvé veřejně odhalili, co nyní Česká republika získala. A byť jsou na více než sto let starém plátně znát vady, historikové jsou nadšení. Získali jeden z nejstarších návrhů české vlajky.

Zástupci prezidentské kanceláře předávají zástupcům armádního muzea téměř 110 let starý český prapor
Pod Masarykovou sochou v pražském Armádním muzeu Žižkov ve středu poprvé rozbalili vzácný obsah krabice z Vatikánu. Zprava: Michal Burian a Aleš Knížek z Vojenského historického ústavu a Radek Hasala s Luďkem Kolesou z Vojenské kanceláře prezidenta republiky.Foto: Libor Fojtik
Reklama

V oficiální verzi programu, který prezident Petr Pavel s manželkou absolvovali 19. ledna ve Vatikánu, se o tom, proč delegace zamířila i do tamější české bohoslovecké koleje Nepomucenum, příliš nepíše. To vyšlo najevo až nyní, deset dnů od návratu hlavy státu z cesty.

Prezidentská družina tam získala velmi cenný historický artefakt. Aleš Knížek, ředitel Vojenského historického ústavu v Praze, o něm mluví jako o mimořádném. A zatímco v druhém patře žižkovského Armádního muzea pod sochou Tomáše Garrigua Masaryka popisuje, jak se k němu poprvé dostali teprve předloni na podzim v doprovodu kardinála Dominika Duky, stále ještě není jasné, co přesně se v nevelké krabici ležící na vedlejším stole nachází.

Zástupci prezidentské kanceláře předávají zástupcům armádního muzea téměř 110 let starý český prapor
Luděk Kolesa z Vojenské kanceláře prezidenta republiky celou dobu vzácný artefakt střežil.Foto: Libor Fojtik

„Lidé, kteří se učí na naší škole Nepomucenum, nám přinesli vlajku či vývěsku, která byla poprvé ukázána v roce 1918,“ přibližuje Knížek, jaké překvapení si pro něj Vatikán na konci roku 2024 připravil. Dlouhé měsíce se pak pracovalo na předání, které proběhlo během prezidentské návštěvy. A teď už je prapor v trezorech vojenského muzea.

Složitá cesta ke státnímu symbolu

Poměrně velké plátno je rozděleno na červenou a bílou polovinu, celé jej lemují široké modré okraje. „Bílý a červený pruh vychází ze znaku českého království - symbolizuje stříbrného lva na červeném štítě,“ ukazuje Michal Burian, ředitel odboru muzeí Vojenského historického ústavu v Praze.

Reklama
Reklama
Zástupci prezidentské kanceláře předávají zástupcům armádního muzea téměř 110 let starý český prapor
Prapor by se měl už letos na podzim poprvé předvést veřejnosti. Bude vystaven v Národním památníku na Vítkově.Foto: Libor Fojtik

Modré lemy připomínají slovenské vlivy. „Vlajka dokládá složitou cestu ke vzniku naší současné státní symboliky,“ pokračuje Burian s tím, že finální podoba československé vlajky byla uzákoněna až 30. dubna 1920. A jedním z těch, kdo se už během první světové války „velmi aktivně“ zapojili do navrhování symbolů nového státu Čechoslováků, byl Milan Rastislav Štefánik.

„Na jaře 1918 pobýval v Itálii, právě jemu se tam podařilo dojednat vznik československých legií,“ připomíná Burian. Když pak legionáři 24. května 1918 na římském Piazza Venezia slavnostně pochodovali před zraky italských politiků a veřejnosti, nejenže zpívali „Kde domov můj“, ale obdrželi i bojový prapor.

Zástupci prezidentské kanceláře předávají zástupcům armádního muzea téměř 110 let starý český prapor
Tak vypadal prapor uložený v krabici, jak jej z Vatikánu přivezla prezidentská delegace.Foto: Libor Fojtik

Tehdy poprvé představili i lněnou „vývěsku“. Ta se až nyní, téměř po 110 letech, dostala do České republiky. Podle Buriana se dá odhadovat, že vlajku ušili nejspíš na začátku května 1918. Usuzuje to podle velkých zlatých písmen ČS. Ta jsou středobodem starého, a dnes už značně prořídlého, plátna.

„Symbol ČS se objevil ve výstrojním předpisu našich legií v dubnu 1918, používali jej legionáři na štítcích a knoflících,“ vysvětluje Michal Burian. „Autorem byl světoznámý malíř František Kupka,“ popisuje vojenský historik.

Reklama
Reklama
Zástupci prezidentské kanceláře předávají zástupcům armádního muzea téměř 110 let starý český prapor
Symbol ČS na vypulírovaných knoflících připomíná odkaz československých legionářů na současných hradních uniformách.Foto: Libor Fojtik

Tuto symboliku jako pojítko s legionářskou tradicí mimochodem dodnes používá Hradní stráž a příslušníci Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Logo „ČS“ je zřetelně viditelné na kovových knoflících jejich uniforem.

Archivy zatím neřekly všechno

Zůstává však otázka, na niž zatím ani historikové nedokážou dát jasnou odpověď. Tedy jak je možné, že se prapor, který posloužil jako jeden z návrhů pozdější československé vlajky, téměř na 110 let ztratil a do Prahy se dostal až nyní.

„Nevíme, jakou cestou a kdy přesně se do Nepomucena dostal. To se zatím nepodařilo v archivu v Římě dohledat,“ krčí rameny Michal Burian. „Původní verze totiž zněla, že se v Nepomucenu uchovává vlajka, která byla 24. května 1918 legionářům předána jako bojový prapor. Tu už ale máme ve svých sbírkách,“ vypichuje historik zmatečné informace, které kolem vzácného artefaktu z krabice v minulosti kolovaly.

Zástupci prezidentské kanceláře předávají zástupcům armádního muzea téměř 110 let starý český prapor
Tuto vlajku legionáři vyvěsili na americké lodi President Grant, která jako jedna z mnoha odvážela v roce 1920 československé vojáky z Vladivostoku.Foto: Libor Fojtik

Čerstvě doručená vlajka by každopádně v příštích měsících měla projít detailním restaurováním. A v krabici už nezůstane. Vojenský historický ústav Praha ji chce představit veřejnosti v jednom z chystaných sálů Národního památníku na Vítkově. Ten se má slavnostně otevřít letos na podzim.

Reklama
Reklama

Původní návrh expozic sice s takovým exponátem nepočítal, historikové se ovšem shodují, že vzhledem k mimořádnosti historické vlajky je nutné, aby měla na Vítkově své místo.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Rudý proud vody zde vytéká z trhlin ledovce Taylor Glacier a stéká do jezera Bonney.
Rudý proud vody zde vytéká z trhlin ledovce Taylor Glacier a stéká do jezera Bonney.
Rudý proud vody zde vytéká z trhlin ledovce Taylor Glacier a stéká do jezera Bonney.

Co se to děje v Antarktidě? „Krvavé vodopády“ vyděsily veřejnost

Na sociálních sítích se v poslední době znovu šíří záběry antarktického ledovce, z jehož nitra vytéká oranžovo-červená až temně rudá voda připomínající krev. Ačkoliv pro mnohé jde o šokující podívanou, která vyvolává otázky i divoké spekulace, tento jev není žádnou novinkou. Vědci ho znají už více než sto let. Přesto málokdo ví, co ho skutečně způsobuje.

Reklama
FILE PHOTO: Ukrainian President Zelenskiy's press conference in Kyiv
FILE PHOTO: Ukrainian President Zelenskiy's press conference in Kyiv
FILE PHOTO: Ukrainian President Zelenskiy's press conference in Kyiv

ŽIVĚZelenskyj: Když Rusko zastaví údery, Ukrajina odpoví stejně

Pokud Rusko zastaví útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, Ukrajina přestane útočit na ruské energetické cíle, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na nabídku jednání v Moskvě reagoval pozváním ruského prezidenta Vladimira Putina do Kyjeva. Dodal, že datum či místo dalšího kola rozhovorů o americkém mírovém plánu se ještě mohou změnit.

Reklama
Reklama
Reklama