Ani my nejsme s piráty spokojeni, ale koalici kvůli tomu nebouráme, říká Marvanová

Pražská koalice v pondělí mimořádně znovu zasedne kvůli krizi, jíž spustilo vyplacení statisícových dividend bývalé dozorčí radě městské firmy Pražská plynárenská. Piráti to považují za porušení koaliční smlouvy. V zákulisí se mluví o zatím největší krizi současné koalice a jejím možném konci. Podle radní Hany Kordové Marvanové (Spojené síly pro Prahu) je vše v rukou pirátů. Potvrzuje ale, že vztahy v koalici nejsou nejlepší.

Pražskou koalicí právě otřásá vyplacení statisícových dividend bývalé dozorčí radě městské společnosti Pražská plynárenská, což piráti považují za porušení koaliční smlouvy. Je podle vás situace vážná?

Kolegové, kteří za nás v té dozorčí radě sedí, nám vysvětlili, jak celá situace vznikla. V koaliční smlouvě skutečně stojí, že do budoucna nebudeme vyplácet dividendy členům dozorčích rad. V tomto případě se ale jednalo o uplynulé období a naši zástupci odhlasovali dividendy výrazně nižší, než jaké měly původně být. Nestanovili je však na nulu, protože nechtěli koaliční smlouvu vykládat retroaktivně. Současně se domnívali, že to je s piráty dohodnuté, protože přímo pirátský zástupce v dozorčí radě vyplacení těch nižších dividend navrhl.

Ten ale tvrdí, že se tak pokoušel pouze snížit částku, která bude vyplacena. Když už k tomu mělo vůbec dojít…

To ale vůbec nebylo jasné. Proto byli naši zástupci v dozorčí radě překvapeni, že z toho vznikl takový konflikt v koalici. Za mě se ale vysvětlilo, že nebylo úmyslem našich zástupců nectít koaliční smlouvu a že se skutečně dividendy členům dozorčích rad do budoucna vyplácet nebudou. Podle mě je to jen další nedorozumění a komunikační šum.

Pan primátor se po vašem posledním koaličním jednání nezdál být s tímto vysvětlením spokojen.

Ano, to nebyl. Stále opakoval, že naši zástupci v dozorčí radě porušili koaliční smlouvu a požadoval, abychom je vyhodili. Pro mě je ale jejich vysvětlení přesvědčivé a myslím si, že by to vůči nim bylo nepřiměřeně tvrdé. Jasně vysvětlili, že jejich postup byl dán tím, že šlo o minulé období. Navíc si myslím, že členové dozorčí rady mají právo na svůj vlastní názor.

V pondělí bude koalice jednat znovu (rozhovor vznikl v pátek 12. července, pozn. red.). Mělo by se rozhodnout o tom, jestli stávající vedení bude pokračovat. Co na jednání zazní?

Já se přiznám, že nevím. My jsme například silně nespokojeni se situací v dopravním podniku, kterou s námi piráti odmítají řešit, ale koalici kvůli tomu nebouráme. Ano, trváme na tom, že to chceme změnit, ale snažíme se chovat zodpovědně. Piráti jsou teď ve stejné situaci, tak doufám, že k tomu přistoupí stejně rozumně.

Co přesně po vás tedy primátor chce?

Skutečně nevím. Za mě jsme si to vysvětlili a panuje shoda, že do budoucna dividendy vyplácet nebudeme. Navíc nelze změnit, co se stalo. Nevím, co se na tom dá ještě víc řešit. Uvidíme, s čím pan primátor přijde.

Má koalice v tuto chvíli blízko k rozpadu?

Nemyslím si to. Ale záleží na pirátech, kteří v této kauze vyjadřují velkou nespokojenost. Jak už jsem řekla, i my máme mnoho oblastí, kde se nám nepodařilo prosadit náš názor, ale koalicí kvůli tomu neotřásáme. Piráti by podle mě měli více řešit věci, které jsou na nich, a ne jen vyvolávat konflikty. Přidat by měli zejména v oblasti transparentnosti.

Když jste loni skládali koalici, zdálo se, že po letech rozhádaného vedení metropole nastupuje koalice, která si bude rozumět. Tak to ale není, viďte?

Vedení tak složitého organismu jako je Praha není jednoduché. Nijak mě nepřekvapuje, že na některých věcech je jasná shoda a v některých se lišíme. Ale tak proto jsme také kandidovali samostatně, nemáme úplně totožný program. Projevilo se to třeba v kontrole počtu prázdných bytů pomocí elektroměrů nebo i v některých dalších kauzách. To je ale v koalicích normální.

Čekala jste, že neshody přijdou tak brzo a že jich bude tolik?

Já jsem neměla žádná přehnaná očekávání. Prostě vím, že koalice vždycky znamená kompromisy ze všech stran.

Navenek se zdá, že si nerozumí zejména váš předseda Jiří Pospíšil s primátorem Zdeňkem Hřibem. Je mezi nimi nějaký osobní problém?

Já si nemyslím, že mezi nimi jde o osobní spor. Jen mají jiné názory. A nepřispívá tomu ani špatná komunikace. Vezměte si ty elektroměry - přesto, že se zabývám problematikou bydlení, o záměru jsem vůbec nevěděla a rovnou jsem si to přečetla v médiích. To, že máme občas rozdílné názory, je v pořádku, ale když si ty názory vyřizujeme takto přes média, je to víc na očích.

Když se před necelým rokem skládala po volbách koalice, mluvilo se o tom, jestli Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN) nebudou vládnout spíše s ODS a s tichou podporou hnutí ANO. Nakonec k tomu nedošlo. Jak byste se na tuto variantu dívala nyní?

Myslím si, že to není na stole. Už po volbách jsem ale říkala, že by mi spolupráce s ODS nevadila. Názorově i programově se na mnoha věcech shodneme.

Koalice s ODS by ale musela stát na podpoře hnutí ANO. To by vám také nevadilo?

Se zastupiteli z hnutí ANO dokážu bez problému komunikovat a když jednáme o konkrétních projektech, ideologické rozdíly tam nevidím. Jiná věc je, že Pražané volili proti ANO vedenému panem Babišem, a to by pro mě byl problém. Do pražské politiky se nám vtírá to, co reprezentuje ANO - tedy trestně stíhaného premiéra. To si nemůžeme jen tak odmyslet.

Jaké jsou vaše vztahy s panem primátorem?

Problémy mezi námi začaly vznikat poté, co mi primátor vytkl, že jsem se postavila proti tajnému hlasování v radě města a že jsem o tom hovořila s novináři. Já jsem se ale podivila, proč mi zrovna on, který je pro transparentnost, vyčítá, že jsem se postavila za transparentní rozhodování rady. Od té doby se skutečně naše vztahy zhoršily. Piráti ale mají transparentnost jako svou vlajkovou loď, tak tomu moc nerozumím.

"Dopravní podnik je stále v rukou Jaroslava Faltýnka"

Zmínila jste, že s vámi piráti nechtějí řešit situaci v dopravním podniku. Co vám na největší městské firmě vadí?

Šla jsem do této koalice i proto, aby už nedocházelo ke kauzám jako v minulosti, například právě v dopravním podniku. Bohužel dopravní podnik dnes nefunguje o nic transparentněji než dříve. Například vymáhání pohledávek provádějí ti samí právníci jako za minulého vedení, kteří jsou spojeni s nechvalně známými exekutory. Ti si z pohledávek udělali byznys, který vedl k tomu, že jsou tisíce lidí v dluhové pasti. Chybí jakákoliv vůle odstřihnout se od dob bývalé primátorky Adriany Krnáčové (ANO), kdy dopravní podnik přes právníky ovládal Jaroslav Faltýnek (první místopředseda hnutí ANO, pozn. red.). To se nezměnilo, řada těch lidí tam zůstává. A piráti v tom nijak nepomáhají.

Dopravní podnik ale spadá do gesce radního pro dopravu Adama Scheinherra a to není pirát, je z hnutí Praha sobě.

To ano, ale čekala jsem, že se v tom piráti postaví na naši stranu, což se nestalo. Pro mě je zklamání, že piráti nepožadují transparentnost. Jako příklad mohu uvést dceřinou společnost dopravního podniku Pražská strojírna. Ta písemně odmítla našemu náměstkovi poskytnout informace. Čekala jsem, že piráti budou souhlasit, že není možné utajovat informace, které se týkají společnosti plně závislé na dotacích města. Pirátům je to ale jaksi jedno.

Nový ředitel dopravního podniku Petr Witowski se ale brání tím, že není výhodné právníky, o kterých mluvíte, jen tak ze dne na den vyměnit.

To je argumentace, kterou mu zpracovali ti, kteří mají zájem na tom, aby to pokračovalo stejně jako doposud. Já jsem právník, je to moje odbornost. A i kdyby se zeptal jiných právníků, jistě by mu potvrdili, že není problém ukončit smlouvy s jedněmi právníky a najmout jiné a že to nemusí stát obrovské peníze.

Řekl bych, že panuje spíš obava, aby kvůli takové změně dopravní podnik neprohrál některý ze sporů.

Z mého pohledu to nehrozí. Ta situace mě mrzí i z toho důvodu, že jsem byla pro to, aby se ředitel dopravního podniku vyměnil co nejrychleji a bez výběrového řízení. Věřila jsem, že Praha sobě vytipovala člověka, který si je plně vědom toho, že dopravní podnik byl jednou z nejproblémovějších městských společností, kterou zasáhla řada vyšetřování. Marně. Ředitel potřebné změny k větší transparentnosti odmítá.

"S Babišem bych nehandlovala"

Už dlouhé měsíce se vlečou jednání o pozemcích v Letňanech pro vládní čtvrť, kterou prosazuje premiér Andrej Babiš. Zdá se, že se primátor Zdeněk Hřib snaží výměnou za pozemky na vládě vymoci desítky miliard na městský okruh a metro D. Myslíte si, že se mu to podaří?

Já jsem proti takovému handlu. Nepřeji si vládní čtvrť v podání, jak ji prezentoval pan Babiš. Mohla by tak vzniknout mrtvá čtvrť, jak to vidíme v jiných evropských metropolích, kde se takovým způsobem pro úředníky stavělo. Nelíbí se mi ani myšlenka, že by stát vyklízel historické budovy. Pak by hrozilo, že se rozprodají soukromníkům a stanou se z nich hotely. Jsou to podle mě symboly české státnosti, které mají zůstat ve veřejných rukou.

Praha ale, alespoň podle radního pro finance Pavla Vyhnánka, miliardy od státu skutečně potřebuje a velké infrastrukturní stavby bez nich nepostaví.

Já si ale vůbec nemyslím, že když nám pan Babiš něco slíbí, že to splní. Na to nemůžeme spoléhat. Praha musí přistoupit k financování dopravních staveb stejně jako v minulosti. Koneckonců tunel Blanka se také neplatil ze státních peněz. Ve světě se to řeší různými nástroji, například vydáním dluhopisů. Samozřejmě se nebráním tomu, aby to stát zaplatil, ale nesmí to být spojené s takovým handlem.

Už jsme se bavili o tom, že jste byla proti tajnému hlasování. Ale vy sama jste se několikrát při významných rozhodnutích rady hlasování zdržela. Tím se chráníte proti případnému trestnému stíhání, což je stejný důvod, proč rada hlasovala tajně. Zdržela jste se při hlasování o opravě Libeňského mostu nebo o financování geologického průzkumu pro metro D. Není to trochu alibismus?

Není. To byla právě ta dvě sporná hlasování. Já jsem právník a spadá pode mě na magistrátu legislativní odbor. Jsem proto povinna upozornit na právní problémy, které u těch rozhodnutí byly. To jsem v těchto případech udělala, ale protože na ty problémy nebyl brán zřetel, nemohla jsem to ignorovat a hlasování jsem se zdržela.

Neměla jste ale tedy být proti, a ne se pouze zdržet?

Z mého pohledu je to vstřícný krok vůči kolegům. Mně nešlo o to být proti, chtěla jsem, aby se zohlednily připomínky legislativního odboru a odboru veřejných zakázek. Podívejte se, kandidovala jsem s tím, že chci garantovat, že už Praha nebude uzavírat nevýhodné smlouvy. Třeba na projektu metra D se pracuje už od roku 2009 a byl připraven způsobem, že například změnu územního plánu zrušil soud. Vše svědčí o tom, že ty věci nejsou dobře připraveny a že nejsou zohledněny výhrady odborníků. Rozdíl je v tom, že podle mého názoru není řešením hlasovat tajně, ale zvýšit kvalitu práce.

Jak si to představujete?

Především je potřeba, když nám odbory v rámci připomínkování ukáží nějaký problém, tak ten problém vyřešit. Potom je možné za rozhodnutí nést odpovědnost. Když tisk ale dostanu na stůl tři dny před hlasováním, což se velmi často děje, nevím, jak mám dosáhnout nějaké změny.

Znovu se zeptám, když nejste s návrhy spokojena, nemáte hlasovat proti jejich přijetí a vynutit si tak jejich přepracování?

No dobře, ale pokud má většina v radě zato, že stačí hlasovat tak, aby se nevědělo, kdo jak hlasoval, tak to neprosadím.

Takže jste v této kritice v radě sama?

Neříkám, že jsem v tom sama. Náš klub na to slyší. Je v něm řada zkušených politiků, kteří mají zkušenosti s tím, jak to může celé skončit. Ale naši koaliční partneři na tyto problémy tolik neslyší. Myslím, že nedokáží dohlédnout možných dopadů. Přece nejde o to, abychom zajistili, že nás nikdo nepožene k odpovědnosti, ale hlavně o to, aby Praha nebyla poškozena tím, že se třeba odhlasuje nějaký materiál a rozjede se nějaká akce, ze které Praze vzniknou škody.

To si snad nikdo z rady nepřeje, nebo ano?

Ne, podobné to však bylo i u tunelu Blanka, což je výborná stavba, ale dvojnásobně předražená. Nebo u karty Opencard, která nakonec stála 1,5 miliardy a kterou od začátku provázely vadné smlouvy. To nemusí hned znamenat, že měl někdo od počátku snahu se na těchto kauzách obohatit, ale svědčí to minimálně o tom, že práce na projektech nebyla kvalitní. A tomu se snažím zabránit. Když nám náš odbor řekne, že je nějaký problém, nemůžeme to přejít. Ti úředníci to tam nepíší proto, aby sabotovali naši práci, ale proto, že to je jejich odborný názor. Bohužel ale vypořádání jejich připomínek znamená zdržení.