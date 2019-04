Na to, aby měli učitelé průměrně 45 tisíc, bude potřeba asi 23 miliard, říká Plaga

Ministr školství Robert Plaga (ANO) tvrdí, od ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) dostal zásadní slib: vláda splní závazek, podle kterého mají mít učitelé v roce 2021 průměrný plat 45 tisíc korun. Vládu to vyjde na zhruba 23 miliard korun. Ještě v letošním roce by měli učitelé opět dostat přidáno 15 procent. V loňském roce byl jejich průměrný plat 35 089 korun.

Během roku 2019 má podle Plagy dojít k dalšímu patnáctiprocentnímu navýšení platů. Jejich postupné navyšování má docílit splnění závazku, který vláda učitelům dala.

"Z jednání s ministryní Schillerovou jsem si odnesl potvrzení vládního závazku, tedy že bude dodržen slib, že učitelé budou mít na konci roku 2021 průměrně 45 tisíc měsíčně," uvedl Plaga. Schillerová na dotazy Aktuálně.cz neodpověděla.

Na růst platů učitelů na zhruba 45 tisíc korun do roku 2021 bude potřeba okolo 23 miliard korun. O tom, jak a kdy chce tyto prostředky na platy učitelů Plaga konkrétně rozložit, chce teď prý jednat s odbory.

Učitelé dostali v lednu tohoto roku přidáno patnáct procent. Deset jim šlo přímo do tarifní složky a pět do netarifní, tedy na odměny. "Přichází nám informace z krajů, že v rozpisu rozpočtů se projevuje i pětiprocentní navýšení netarifní části platů. To znamená, že školy tyto prostředky skutečně dostávají," říká Plaga.

"V roce 2018 došlo k jedenácti procentnímu nárůstu platů učitelů, v čemž jsou započítány i odměny. Projevuje se tak strategie růstu platů, kterou jsme nastavili," dodal Plaga.

O růstu platů se nedávno pohádali poslanci ve sněmovně. Opozice nejprve těsně prosadila usnesení, kterým sněmovna vyzvala vládu, aby přidala učitelům rychleji. Podle tohoto návrhu by měli učitelé plat ve výši 130 procent průměrné mzdy do roku 2020. Hned druhý den však koaliční poslanci toto rozhodnutí zvrátili. Někteří učitelé od té doby chodí na protest do škol v černém oblečení, aby upozornili na podfinancování českého školství.

