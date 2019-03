Stovky učitelů přišly do školy v černém, protestují tak proti nízkým platům

Několik stovek pedagogů ve čtvrtek u příležitosti Dne učitelů přišlo do školy v černém oblečení nebo s páskou na ruce na protest kvůli současnému stavu školství. Akci Den v černém podpořily třeba spolky Učitelská platforma a Pedagogická komora. Podle výsledků ankety na Facebooku Pedagogické komory se do protestu zapojilo kolem čtyř desítek škol a dalších 560 pedagogů na jiných školách. V Česku je zhruba 158 000 učitelů mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol.

Učitelé chtěli akcí upozornit na svou nespokojenost s financováním a různými opatřeními ve školství. Podle zástupců obou spolků je české školství extrémně podfinancované a práce pedagogů se dost nedoceňuje. "Bez radikálních investic do oblasti školství nelze očekávat zkvalitnění a zefektivnění vzdělávacího systému v ČR," uvedla předsedkyně Učitelské platformy a středoškolská učitelka Petra Mazancová.

Podle prezidenta Pedagogické komory Radka Sárköziho se do protestů zapojily stovky učitelů. Z ankety na Facebooku spolku vyplývá, že to bylo kolem 40 škol a zhruba 560 jednotlivých učitelů v dalších školách. Zájemci mohli vyplňovat i formulář na webu Pedagogické komory. "Ve formulářích je to číslo podobné, ale do jaké míry se kryjí Facebook a formuláře, nedokážu vyhodnotit," řekl Sárközi. Učitelé se k účasti v akci nemuseli nikde registrovat.

Podle statistik ministerstva školství vzrostl průměrný plat učitelů v loňském roce na 35 089 korun. Proti roku 2017 si polepšili zhruba o 11 procent a za posledních pět let přibližně o 31 procent. Průměrná mzda v Česku loni stoupla o 8,1 procenta na 31 885 korun hrubého měsíčně.

Vláda ve svém programovém prohlášení slíbila, že platy učitelů vzrostou do roku 2021 zhruba na 46 000 korun. Platy pedagogů se zvedly naposledy letos v lednu o 15 procent, z toho o deset v tarifech a zbytek šel na odměny a příplatky. Jak se letošní navýšení promítlo do průměrných platů učitelů, zatím není jasné. Další zvýšení plánuje vláda od ledna příštího roku. Podle jejího záměru by to mělo být opět o 15 procent, přičemž by se růst rozdělil půl na půl mezi tarif a odměny.

Sárközimu vadí kromě jiného záměr ministerstva, aby na druhém stupni základních škol mohli učit i lidé bez pedagogického vzdělání, a odkládání změn v současném nastavení inkluze. Učitelská platforma pak kritizuje zavádění nesystémových a neověřených opatření ve školství, jejich časté střídání a nejednotné vládní vize.