Vidíme to černě. Učitelé přijdou oblečeni v černém, vadí jim pomalý růst platů

Čeští učitelé základních i středních škol přijdou ve čtvrtek - na Den učitelů - do tříd oblečeni do tmavého oblečení. Přidají se tak ke kolegům ze Slovenska, kteří s nápadem přišli. Chtějí tím vyjádřit, že se jim nelíbí nedostatek peněz ve školství nebo rychlé střídání ministrů. V poledne budou navíc držet minutu ticha za lepší školství.

S nápadem obléci se do černého přišla Iniciativa slovenských učitelů, podle které se k protestu přihlásilo již osm set škol. Slovenští učitelé chtějí vyjádřit nesouhlas s návrhem nového zákona o pedagogických a odborných zaměstnancích, který má podle nich obsahové nedostatky.

Připojit se k nim však rozhodli i čeští učitelé, které sdružují spolky Pedagogická komora a Učitelská platforma. České a slovenské kolegy spojuje nelibost, co se týče výše platů. Mají totiž jedny z nejnižších platů v porovnání s jinými učiteli v rámci zemí OECD.

"Potýkáme se s obdobnými problémy jako Slováci. Školství je stále výrazně podfinancované. Vláda nenaslouchá učitelům z praxe a připravuje změny, s nimiž pedagogové nesouhlasí. Den učitelů v černém má upozornit veřejnost, že školství ve skutečnosti není pro politiky prioritou," říká prezident Pedagogické komory Radek Sárközi.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) na protest reagoval slovy, že se financování školství daří zlepšovat. "Jistě se shodneme na tom, že toho českému školství za posledních patnáct, dvacet let hodně dlužíme. Tento dluh se nám ale v posledních letech daří splácet. Co se týče platů pedagogů, současná vláda plní svůj závazek v jejich navyšování. Držíme vládní závazek z programového prohlášení, že na konci školního roku 2020 - 2021 bude průměrný plat českého učitele 150 procent úrovně roku 2017," řekl Aktuálně.cz.

Ve hře je i stávková pohotovost

Ačkoliv učitelé měli od ledna dostat přidáno 15 % a jejich hrubý plat v loňském roce vzrostl na 35 089 korun, reálně se na jejich výplatních páskách projevilo pouze přidání o 11 %. "Průměrná mzda vzrostla o 8 %, platy učitelů se tudíž zvýšily o pouhé 3 % oproti ostatním zaměstnancům," podotkl Sárközi s tím, že pokud se situace nezlepší, Pedagogická komora vyzve učitele, aby vstoupili do stávkové pohotovosti.

Zatímco se učitelé chystají na protest, politici se ve sněmovně hádají o to, zda a jak rychle jim přidají. Opoziční poslanci v úterý večer vyzvali vládu, aby peníze pro učitele zvýšila rychleji tak, aby do roku 2020 měli 130 procent průměrné mzdy. Tak to stojí i v programovém prohlášení vlády. V roce 2021 už by měli podle tohoto prohlášení učitelé dostávat průměrně 46 tisíc korun. Koaliční poslanci však prosadili rozhodnutí, kterým usnesení zrušili.