Fyzikářka ve Stříbře nadchla děti vědeckými pokusy. Debrujáři vozí medaile ze světa

Fyzikářka Jitka Soukupová dokázala na gymnáziu v ani ne osmitisícovém městě Stříbro na Tachovsku nadchnout své studenty pro vědecké pokusy. Vypiplala si z nich natolik šikovné malé vědce, že si přivezli zlaté medaile z Brazílie nebo ze Spojených arabských emirátů.

Říká se jim debrujáři. Tyhle děti milují vědu a vědí, že dokáže být zábavná i napínavá. Na rozdíl od běžných přírodovědných kroužků se ale vzdělávají i v praktické ekologii a udržitelném rozvoji, jsou vedeny k charitě a učí se své pokusy prezentovat na veřejnosti.

Hnutí malých debrujárů pochází z Kanady a Francie, kde vzniklo, aby zvýšilo zájem dětí o přírodovědné a technické předměty. Slovo francouzského původu vzniklo ze slov "débrouillards" (šikovný) a "se débrouiller" (objevovat, umět si poradit). Když hnutí přišlo hned na počátku 90. let i do tehdejšího Československa, český překlad "šikulka" se neujal, zůstalo proto u francouzského označení.

Jejich pokusy si může vyzkoušet prakticky kdokoliv. Nejsou k nim totiž zapotřebí složité přístroje. Stačí běžný materiál, který lze buď najít v každé domácnosti nebo se dá koupit v běžném obchodě. "Jsou to právě děti, které experimentují, navrhují řešení, své nápady ověřují praxí a docházejí k odpovědím na otázky," zdůrazňuje jedna z hlavních tváří českých debrujárů Jitka Soukupová.

Sama učí fyziku na osmiletém gymnáziu ve Stříbře, klub malých debrujárů vede nejen ve škole, ale i ve zdejším domě dětí a mládeže. Kromě toho se v hnutí angažuje i celorepublikově a pomáhá s připravováním podkladů k zajímavým a překvapivým pokusům. Pronikla i na mezinárodní scénu, patří k organizátorům, zadavatelům a hodnotitelům mezinárodní soutěže Science Cup.

Ze Stříbra až do Abú Dhabí

Nejdříve se se svými pozoruhodnými experimenty objevovala s žáky na místních a regionálních akcích, posléze na těch celostátních a mezinárodních. Nejdřív to byly třeba Anglie a Portugalsko, poté Brazílie a posledně Spojené arabské emiráty. "K naší činnosti jsme také připojili ekologické a charitativní projekty," doplňuje fyzikářka.

Když v Brazílii na festivalu Expo Science International v roce 2017 děti ze Stříbra předváděly své pokusy s nápojovými plechovkami, zaujaly organizátory natolik, že jim nejen udělili zlaté medaile, ale také je pozvali o dva roky později na tentýž festival do Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech.

České naděje V seriálu online deníku Aktuálně.cz "České naděje" vás seznamujeme s mladými nadějemi české vědy, kultury i české společnosti. Jsou mladí, ale již slaví mezinárodní úspěchy, vedou vlastní výzkumy, vynikají v umělecké oblasti, popřípadě jsou obětaví dobrovolníci či probouzí občanskou společnost.

Jelikož jenom letenky pro českou skupinku stály 120 tisíc korun, další desítky tisíc pak ubytování, strava, startovné nebo příprava materiálů, vybírali peníze mimo jiné i na Startovači a děti začaly ve velkém brigádničit. Podařilo se, odjet mohli jak starší studenti s projektem "Recykluj a experimentuj s nadhledem", tak i mladší žákyně s projektem "Slavní vědci a objevitelé a jejich experimenty". Přípravy trvaly déle než rok.

Mezi 2500 účastníky z téměř sedmdesátky zemí zanechali velkou českou stopu a přivezli odtud zlaté medaile. "U obou stánků bylo stále plno, chodily školní skupiny i individuální návštěvníci všech národností i věku. Během tří dnů, kdy byla výstava otevřena pro veřejnost, ji navštívilo více než dvacet tisíc návštěvníků, zejména žáků emirátských základních a středních škol," vzpomíná Jitka Soukupová.

Jedna z malých vědkyň, Karolína Buhlová si pochvaluje, že na výstavě získali nové přátele, kontakty a nápady, zmiňuje i návštěvu pamětihodností v okolí. "Ze začátku jsme byli na Expu trošku nervózní, zda zvládneme odpovídat na anglické otázky návštěvníků, ale brzy jsme se uklidnili a výstavu si užívali," doplňuje ji kamarádka Michaela Sůvová.

Vzpomíná také, jak si mohli prohlédnout Velkou mešitu šejka Zayeda, Královský palác nebo okruh F1. "Byly to naprosto skvělé zážitky. Kromě toho jsme ochutnali velbloudí maso, mléko a čokolády z velbloudího mléka. Jen v zářijovém čtyřicetistupňovém vedru se člověk neochladil ani v moři, to mělo přes třicet stupňů," líčí Michaela.

Fyzikářka ví, jak k vědě přitáhnout dívky

Mnohé své svěřence si Jitka Soukupová "vypiplala" od dětství. Někteří navštěvovali klub v domě dětí a mládeže jako malí žáci prvního stupně, pak přešli na místní gymnázium a tam se věnovali vědeckému experimentování dalších osm let. Na jejich videích a fotografiích na první pohled zaujme jedna věc - je tam více holek než kluků. Přitom přitáhnout dívky k vědě a technice bývá často považováno za složité a vzhledem ke stále technologičtější době se intenzivně řeší, co s nezájmem dívek udělat.

"Já na to mám jednoduchý recept," usmívá se fyzikářka. "U každého člena týmu se snažím najít jeho silnou stránku. Někdo je rozený zapálený badatel, další je kreativec s mnoha nápady, jiný umí skvěle ilustrovat pokusy nebo mluví výborně anglicky, což se nám moc hodí pro mezinárodní projekty, další má odvahu hovořit na veřejnosti. A právě ve spoustě těchto dovedností jsou děvčata velice silná a to je motivuje zapracovat i na oblastech, ve kterých se necítí úplně jistě," vysvětluje.

Fyzikální a chemické pokusy se snaží vytvářet s příběhem a také s přesahem, hlavně do ekologie. Se svými svěřenci chystá již třetí knihu o experimentech s nápojovými obaly, aby tak propagovali recyklaci plechovek, plastových lahví či tetrapaků.

Své nadšení pro vědu děti pravidelně šíří na akcích pro laickou veřejnost jako jsou Dny vědy a techniky, Noc vědců či Týden mozku. "Pro dětské i dospělé účastníky je příjemné, že jim experimenty či nové technologie představují srozumitelnou a jednoduchou formou právě děti. Díky tomu se nestydí jim klást otázky a také je to motivuje, že by něco podobného mohli zvládnout i oni sami," vysvětluje Jitka Soukupová.

Nyní v době koronavirové pandemie dokázali debrujáři velmi rychle převést své aktivity do on-line prostředí. Připravují nové pokusy a projekty, účastní se různých webinářů jako diváci i jako prezentující, řeší úkoly domácích kol mezinárodních soutěží. "Je toho hodně, co můžeme během lockdownu dělat, ale chybí nám různé popularizační akce pro veřejnost, které se odkládají nebo ruší," vypráví fyzikářka ze Stříbra a dodává, že volný čas, který zrušením těchto aktivit vznikl, věnovali s dětmi charitativním projektům. Na jaře pomáhali zajišťovat roušky pro seniory, na podzim se zapojili do pomoci druhým v rámci projektu Laskavec a v lednu pomáhali s Tříkrálovou sbírkou.

Jejich úsilí bylo odměněno prestižní cenou Zlatý oříšek, určenou pro nejtalentovanější děti Česka. "Když jsme se dozvěděli, že jsme se dostali mezi sedm vítězů, vůbec jsme tomu nechtěli věřit, hodně nás to překvapilo," vypráví jeden z žáků Mikuláš Eberl. "Moc jsme si užili i natáčení finále soutěže v České televizi Brno. Předvedli jsme zde náš oblíbený pokus 'Hrnečku vař', s kterým jsme vyhráli mezinárodní soutěž Science Cup, doplňuje. Jejich hrneček není plný kaše, ale probíhá v něm reakce manganistanu draselného a peroxidu vodíku, což uvolňuje obrovské množství kyslíku.

"Výhra ve Zlatém oříšku nás určitě namotivovala k dalšímu posunu a dalším aktivitám," pochvaluje si debrujárka Karolína Buhlová. Už teď se připravují na letošní ročník mezinárodní soutěže Science Cup, na klání Vysoké školy chemicko-technologické v chemických pokusech ChemQuest nebo na experimenty s termokamerou do soutěže Termotalent. "Také doufáme, že časem se zlepší situace tak, že budeme moci opět vyrazit i na nějakou větší vědeckou přehlídku Expo Sciences," přeje si.

Video: Tohle jsou malí vědci ze Stříbra. Ze světa vozí zlaté medaile