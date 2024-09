Vytvořím alianci proti ožebračování, Fialova vláda mi pije krev, říká Maláčová

Sociální demokracie je bojácná, neviditelná a nevýrazná, říká exministryně Jana Maláčová. Chce se stát předsedkyní a příští rok porazit stávající vládní strany. "Je potřeba pětikoaliční nešťastníky osvobodit. Jsou naprosto bezradní, zoufalí," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Levicové síly chce spojit v "alianci proti ožebračování pracujících", spolupracovat chce i s komunisty.

Proč jste oznámila kandidaturu teď?

Především proto, že máme už za necelých čtrnáct dní sjezd. Chtěla jsem, aby vize dosavadního vedení Sociální demokracie prošla testem několika voleb. Což se stalo a výsledek je naprostá katastrofa. Ani jednou vedení neuspělo, krajské volby dopadly ještě hůř, než jsem čekala. To pro mě byla poslední kapka. Dnešní Sociální demokracie je bojácná, neviditelná, nevýrazná. Nejde do žádných střetů s vládou Petra Fialy, prakticky ji nekritizuje. A nikdo neví, co vlastně chce.

Končící předseda Michal Šmarda, který už kandidovat nebude, by vám řekl, že pro mimoparlamentní stranu je velmi obtížné zaujmout voliče. Pokud byste byla zvolena předsedkyní, nenarazila byste na stejný problém?

Jednoduché to nebude. Ale je nutné najít cestu k tomu, jak být originální a zaujmout. Musíme se mnohem více vymezit proti Fialově vládě, o tom musí být náš sjezd. Pak musíme udělat všechno pro to, aby pětikoalice byla příští rok ve volbách poražena. Mně tato vláda nesmírně pije krev.

Ale má stále i dost příznivců.

Tato vláda porušila všechno, co slíbila. Svou neschopnost maskují tím, že nálepkují a urážejí voliče i politickou konkurenci. Jsou tu voliči, o které se nikdo nestará, nikdo jim nenaslouchá. Hnutí ANO ztratilo tu novost a étos, s jakým do toho šli. Co mají dělat, když má soupeř 108 poslanců. Ale to voliče nezajímá.

Výsledek? Lidem u nás propadla životní úroveň nejvíce ze všech vyspělých zemí. Sociální demokracie byla vždycky zastáncem pracujících a tahle vláda pracujícím škodí.

Jak to chcete udělat?

To řeknu nejprve delegátům.

Ale můžete teď říct alespoň základní recept?

Razance, samozřejmě. Jasný cíl, správně zvolená strategie, uvěřitelní lidé, srozumitelnost a viditelnost.

Co pamatuji posledních třicet let, tak byla Sociální demokracie rozdělená. Proč by tomu mělo být najednou jinak?

Protože teď už opravdu nastala poslední šance. Každý si musí uvědomit, že soupeř není uvnitř naší strany, ale je to Fialova vláda.

Proč se podle vás nedaří Sociální demokracii získat zpět voliče?

Příčin je víc. Ta hlavní ale je, že jsme začali být zbyteční, když jsme se nechali natlačit do duality, jestli jsme spíše liberální, nebo konzervativní strana. Nedostatek levicovosti v ekonomických otázkách je ten hlavní průšvih. My sociální demokraté máme ze všeho nejvíce řešit peněženky voličů, jejich existenční starosti. Když lidé vědí, že se poctivou prací uživí a že za své daně dostanou kvalitní zdravotní péči, spravedlivý důchod a jejich děti dobré vzdělání, tak pak věří v demokracii a celá společnost vzkvétá.

Je potřeba vysvobodit pětikoaliční nešťastníky

Budete hledat spojence, nebo chcete jít do dalších voleb samostatně?

Jsem přesvědčená, že všichni kritici nynější vlády, kteří se hlásí k levicovým hodnotám, by se měli spojit v alianci proti ožebračování pracujících. Pro mě je velkou inspirací to, co udělaly levicové síly ve Francii, které se spojily v Nové lidové frontě. Chceme vrátit věk odchodu do důchodu na 65 let a obnovit výchovné, které jsem prosadila.

Budu spolupracovat s těmi, kdo chtějí něco udělat s drahým bydlením, nízkými mzdami a vysokým zdaněním práce. Ne sliby, ale okamžité činy. Všichni se zaklínají podporou rodin, ale jak to, že nemáme dostatek jeslí a školek? A taky se nesmí opakovat, že rekordní inflace z minulých let byla krmena korporátní chamtivostí a nepřiměřenými zisky.

Kdo by měl v takové alianci být? Stojíte o spolupráci s předsedkyní komunistů Kateřinou Konečnou?

To teď není na pořadu dne. Teď rozhoduje Sociální demokracie o své budoucnosti, o svém bytí a nebytí. Lidé ale od politiků čekají, že se domluví.

Takže si s ní chcete sednout?

Požádám spolustraníky o mandát na vyjednání široké volební aliance proti ožebračování lidí, která nebude zpochybňovat členství České republiky v Evropské unii.

Konečná a další se často vyjadřují velmi kriticky na adresu EU, je i proti NATO.

Evropu nám ukradl velký byznys. Ani jsme se nebránili. Prostě jsme mu Evropu odevzdali. Pro mě byla Evropa vždy projektem míru a prosperity na kontinentu. Od toho se hodně vzdálila, ale to není její chyba, za to mohou neschopní lídři. Nechci EU bourat, ale kultivovat tak, aby zase sloužila lidem. Podívejte, 21. století je stoletím Asie, každé druhé velkoměsto je zde větší než celá Česká republika. Už jenom proto musíme v Evropě spolupracovat.

Já se chci bavit s každým, kdo vidí, že je potřeba ty pětikoaliční nešťastníky z vládní odpovědnosti osvobodit. Vždyť na nich vidíte, že tam nechtějí být, ale nevědí, co by dělali jiného. Dělají pravý opak toho, než slibovali. Jsou naprosto bezradní, zoufalí.

Jste zaměstnankyní odborové centrály. Tou byste zůstala i jako šéfka strany?

Ne, určitě ne. Pokud bych byla zvolena předsedkyní, tak bych nebyla zaměstnankyní ČMKOS. Ale myslím si, že kromě politických subjektů by se měly do aliance proti ožebračování lidí zapojit i odbory.

To znamená, že byste se na sto procent věnovala straně?

Sociální demokracie si zaslouží předsedu s maximálním pracovním nasazením. Musí to být úvazek na 100 procent, ne nějaký vedlejšák u další funkce v regionu. Udělám všechno možné i nemožné, aby lidé cítili, že bojujeme za jejich zájmy.

Partaj musí pochodovat jedním směrem. Jako armáda

Při dnešním oznámení kandidatury jste řekla, že vaším nejbližším spojencem je Lubomír Zaorálek. Proč on, který letos neuspěl jako lídr kandidátky do evropských voleb? Sama víte, že vyvolává emoce a kritiku i v Sociální demokracii.

O tom ale politika je. Nejhorší je, když nikoho nezajímáte. Myslím, že svými názory nutí člověka přemýšlet, což je dobře. To je mimochodem další smutný výsledek téhle vlády, že lidé s jiným názorem jsou uráženi a cejchováni. Začalo být normální, že každý žije ve své bublině, přestali jsme si vážit jiného názoru. To je ale útok na samou podstatu demokracie.

Nemyslíte si, že za pana Zaorálka schytáte mnoho kritiky?

Luboš Zaorálek se nebál zvednout prapor strany a bojoval. Bojoval za sociálnědemokratické ideály, za lidi práce, zatímco předseda Šmarda se spíše snažil vystupovat tak, aby nikoho z vlády příliš neurazil. Tomu volič absolutně nerozuměl. Cesta Luboše Zaorálka byla správná.

Mimochodem, ty neustálé popravy a zabijačky uvnitř Sociální demokracie považuji za jednu z hlavních příčin jejího úpadku. Vždyť už nás moc nezbylo. Já bych to chtěla dělat jinak. Budu usilovat o to, abychom diskutovali a nedělali si naschvály. Vždyť solidarita je naše klíčová hodnota. Chci dát partaj dohromady. Jakmile se ale pro něco rozhodneme, musí celá partaj pochodovat jedním směrem. Jako armáda.

Když jste dnes dala na sítě video s oznámením kandidatury a panem Zaorálkem, kritici hned připomněli, že se v minulých měsících vyjadřoval ohledně Ukrajiny spíše prorusky.

Ještě jednou, pokud někdo uráží a cejchuje lidi za to, že mají odlišný názor, tak se chová jako novodobý svazák. S demokracií a svobodou slova to nemá nic společného. Názory Luboše Zaorálka nevybočují ze západoevropského mainstreamu, jeho kritici spíš nemají přehled o mezinárodním dění.

Jaký máte názor na dění na Ukrajině vy?

Bylo správné pomoci Ukrajině proti ruské agresi, ale teď už je dávno potřeba pomoci jí vyjednat příměří a co nejvýhodnější mír. Zde vidím prostor pro Evropskou unii, vždyť jsme ji vždy považovali za diplomatickou velmoc.

Opakovaně kritizujete nynější vládu. Ale její voliči i členové by vám namítli, že vláda musela řešit několik vážných krizí, včetně mohutné uprchlické vlny, a navzdory tomu se Česko s problémy vyrovnalo a třeba inflaci dokázalo výrazně zkrotit.

Ale v těžké situaci přece byla a je celá Evropa. Proč ale z vyspělých zemí životní úroveň pracujících lidí nejvíce klesla v Česku? Jak je možné, že vláda neumí slušně zaplatit kuchařky ve školách, pečovatelky v důchoďácích nebo hasiče? Jak to že stát neumí ocenit ty, kteří se o nás starají? Víte, že banky mají za první pololetí tohoto roku zase rekordní žně? Víte, že pět nejbohatších Čechů si za poslední rok polepšilo o 370 miliard korun? Zatímco Česko má nulový hospodářský růst a čtvrtina domácností počítá každou korunu.

A proč Úřad vlády i Poslanecká sněmovna zvyšují na příští rok své rozpočty o stamiliony? Neměla by vláda šetřit zejména na sobě? Vláda Petra Fialy ekonomiku vůbec nezvládá. Není umění zajistit, aby se mělo dobře 10 nebo 15 procent obyvatel, kteří volí ODS. Vláda má povinnost pracovat i ve prospěch těch, kteří ji nevolí.

