Stačilo! sází na popírače povodní i falešnou zdravotnici. Skrývá ale hlavně komunisty

Koalice Stačilo! má od nadcházejících krajských a senátních voleb velká očekávání. Vysílá do nich i aktivní dezinformátory z okruhu příznivců Jindřicha Rajchla nebo Ladislava Vrabela. Ve velkém ale sází hlavně na zasloužilé komunisty, kteří tvoří jádro uskupení. Podle politologů jde o snahu vrátit KSČM na scénu a příští rok i do sněmovny. A přesvědčit lidi, kteří by normálně komunisty nevolili.

"Nechci být vtažen Fialou do války," stojí ve videu s amatérskými záběry hřbitova plného ukrajinských vlajek. Záběry doprovází zvuk střelby. Zveřejnil ho Jan Skalický, kandidát do Senátu za koalici Stačilo! Před několika dny na sebe upozornil znovu, když zpochybňoval, že v Česku hrozí rozsáhlé povodně.

"Je tohle opravdu velká voda, která musí zavřít výstavy, zavřít akce? Lidé zůstávají doma a mají být v trvalém tlaku, v trvalé panice," řekl. Dodal, že vládě se povodně "náramně hodí", aby ukázala svou připravenost a "aby se lidé báli". V dalším videu pak povodně označil za "divadlo" a tvrdil, že voda velké škody nezpůsobí. Skalický paradoxně před lety vedl státní Ředitelství vodních cest, které má na starost plavební komory, přístaviště nebo ochranu plavidel před povodněmi.

Do politiky vstoupil v roce 2006 za ODS, poté vystřídal mnoho dalších stran. Kandidoval například za hnutí Pro Prahu podnikatele Zbyňka Passera, s miliardářem Pavlem Sehnalem se neúspěšně snažili oživit značku ODA. Před dvěma lety se zapojil do protestů proti vládě exekucemi stíhaného Ladislava Vrabela.

V roce 2022 uspěl za hnutí ANO v komunálních volbách v Děčíně a po uzavření koalice s SPD se stal prvním náměstkem primátora. Ale jen na pár měsíců. Odvolali ho jeho vlastní kolegové. Vyčítali mu aroganci a nepřipravenost na jednání, mluvili o ztrátě důvěry. Primátor další spolupráci s ním odmítl.

Přesto ho koalice Stačilo! letos vyslala do evropských voleb a nyní i do senátních voleb za Litoměřicko. Za zpochybňování povodní se sice komunisté nakonec po několika dnech omluvili, kandidátem ale Skalický zůstal. On sám si za svými slovy ve videu dál stojí. "Má přes 4000 reakcí, z toho 3900 pozitivních," hájí se.

Brojili proti očkování i Ukrajině

Na bývalou tvář protivládních protestů vsadila koalice Stačilo! i v Jihomoravském kraji. Kandidátku tam vede Petra Rédová Fajmonová, která se "proslavila" šířením dezinformací v době epidemie covidu. Představovala se jako sestra z brněnské JIP, přestože tam ve skutečnosti nepracovala. Tvrdila například, že očkování poškozuje imunitu a krev nebo že obsahuje čipy.

To ji zavedlo do nové strany PRO Jindřicha Rajchla, který vystupoval proti covidovým opatřením vlády Andreje Babiše a později se podílel na demonstracích proti vládě Petra Fialy. Brzy se ale rozhádali. Fajmonová se věnuje ezoterice, alternativnímu léčitelství a prodávala ruskou kosmetiku, než na jejího výrobce dopadly evropské sankce.

Stejně jako mnozí jiní dezinformátoři plynule přešla od covidu k šíření proruské propagandy v souvislosti s válkou proti Ukrajině. V letošních evropských volbách kandidovala z pátého místa za Stačilo!

Dalšího z řečníků Rajchlových demonstrací vysílá koalice do voleb v Plzeňském kraji. Ze třetího místa kandiduje Ondřej Dostál, který se letos spolu s šéfkou komunistů Kateřinou Konečnou stal europoslancem. Dříve byl krátce členem Pirátů, pak vystupoval za stranu PRO, i on se ale s Rajchlem brzy rozešel. I když sám sebe označuje za liberála, zamířil na komunistickou kandidátku.

Kromě známých tváří dezinformační či antisystémové scény ale Stačilo! spoléhá hlavně na komunisty. Do politiky by se rád vrátil předchůdce Konečné v čele strany Vojtěch Filip, který chce v jižních Čechách do Senátu i krajského zastupitelstva.

Trojkou na kandidátce v Libereckém kraji je zase bývalý poslanec KSČM Stanislav Mackovník. Ten se v roce 2016 zviditelnil tím, že se se svým stranickým kolegou Zdeňkem Ondráčkem vydal na Donbas na setkání s představiteli samozvané Doněcké lidové republiky.

"Může to přitáhnout i lidi, kteří by komunisty nevolili"

Politolog Miloš Brunclík z Karlovy univerzity poznamenává, že lídryně koalice a šéfka KSČM Kateřina Konečná oslovuje kandidáty z euroskeptického politického spektra a ty, kteří patří do takzvaného "mírového tábora" a jsou vstřícnější vůči ruské agresi na Ukrajině a jsou silně nespokojeni s vládou.

Když v roce 2021 Konečná ohlásila svou kandidaturu na šéfku komunistů, uváděla, že chce stranu vrátit do sněmovny a sjednotit levicové síly v Česku. Zatím ale její formaci dominují komunisté. Všechny krajské kandidátky s výjimkou jediné mají za lídra komunistu. Jasnou převahu mají i v celkovém počtu kandidátů.

"Prezentovat značku širšího uskupení, byť jeho zjevným hegemonem je KSČM, dává politickou logiku. Je to způsob, jak si může KSČM udržet svůj politický význam," vysvětluje "přebarvení" politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity.

Koalice Stačilo! se snaží navázat na překvapivý úspěch z evropských voleb, ve kterých se ziskem 9,6 procenta porazila vládní Piráty, Starosty i opoziční SPD. "Doufá, že na ni voliči nezapomněli a úspěch se bude opakovat i nyní na podzim. Snaha Konečné o sjednocení levice je upřímná, ale zároveň pragmatická strategie. Na levici je dost velký prostor, jestliže ČSSD spíše skomírá a u ANO, které nyní převážně láká levicové voliče, nemusí být levicovost autentická, ale spíše oportunistická, využívá příležitostí," říká Brunclík.

Na některé voliče může působit atraktivně tím, že se přece jen částečně oddělila od KSČM, říká Kopeček. "Může to přitáhnout i lidi, kteří by komunisty nevolili. Myslím, že výsledek splní účel, a tedy, že KSČM bude mít ve značné části krajů zastoupení," odhaduje.

Bývalý prezident Miloš Zeman minulý týden v rozhovoru pro Aktuálně.cz označil Kateřinu Konečnou za sociální demokratku, která dokáže komunisty dovést na dráhu sociální demokracie jako na Západě. To ale politolog Kopeček rozporuje.

"Byl bych opatrný, prostor levice v Česku nyní vyplňuje do velké míry hnutí ANO. Představa, že se KSČM či Stačilo! začne prezentovat jako nová sociální demokracie, je nerealistická, nyní jim to nic nepřináší. Byť se v budoucnu může rozvinout v širší levicovou alianci, vzhledem ke konkurenci ANO nemá potenciál se vrátit do síly, kde byli komunisté či ČSSD před deseti lety," míní.

Úspěch Stačilo! v krajských volbách může ale podle Brunclíka značku zakotvit na politické scéně a vytvořit základy pro návrat komunistů do Poslanecké sněmovny v příštím roce. Byť KSČM není v dolní komoře už tři roky, podle některých průzkumů by se tam mohla vrátit. Například srpnový průzkum NMS Market Research přisuzuje straně 5,7 procenta.

