Maláčová s Paroubkem chtějí jednotnou levici, připustili spolupráci s komunisty

Předsedkyně Sociální demokracie Jana Maláčová a předseda ČSSD Jiří Paroubek se shodují v nutnosti vytvoření široké spolupráce levicových stran včetně koalice Stačilo!, v níž je KSČM.

Podle Paroubka je potřeba vytvořit jednotný postup před volbami do Poslanecké sněmovny, které se mají konat za rok. Maláčová je připravená spolupracovat s každým levicovým subjektem, který nesouhlasí se současnou vládou. Shoda panuje v názoru na konflikt na Ukrajině, kde je podle nich v zájmu České republiky co nejdříve zahájit mírová jednání. Maláčová a Paroubek to řekli v debatě televize Nova.

"Domácí politika musí mít přednost před zahraniční, pomoc Ukrajině na začátku války byla správná, ale teď je potřeba, abychom pomohli vyjednat mír," uvedla nová předsedkyně SOCDEM a bývalá ministryně práce a sociálních věcí Maláčová. "Musíme si říct, jak které strany přistupují k válce na Ukrajině, a rychle ji ukončit," podotkl Paroubek.

Za překážku navázání jednání s koalicí Stačilo!, kde mají hlavní slovo zástupci KSČM, nevidí Maláčová skutečnost, že sociální demokraté mají stále v platnosti takzvané bohumínské usnesení z roku 1995. Usnesení zapovídá spolupráci s extremistickými stranami, konkrétně jmenuje KSČM.

"Jednání o případném zrušení bohumínského usnesení v tuto chvíli není na stole, ale chci dostat Sociální demokracii do poslaneckých lavic, abychom mohli prosazovat svůj program. Chtěla bych širokou levicovou koalici, vzorem mi jsou francouzští kolegové, kdy se všechny levicové strany shodly na tom důležitém. Budu spolupracovat s každým levicovým subjektem," řekla Maláčová.

Paroubek se vyslovil proti kritikům, kteří upozorňují na velký vliv komunistů v uskupení Stačilo! "Já jsem nikdy komunistou nebyl a na Hradě máme bývalého komunistu. Nemá smysl nikoho kádrovat," prohlásil. Paroubek uvedl, že jako součást levice včetně Stačilo! by v případě úspěchu ve volbách bylo ve vládě možné korigovat hnutí ANO Andreje Babiše.

